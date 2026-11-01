Vợ vừa nghỉ sinh, chồng đón bà nội lên "phục vụ cháu dâu" và nhận cái kết chát chúa cho sự lật lọng

Khi người đàn ông xem sự hy sinh của vợ là món quà miễn phí được giao tận cửa, thì chiếc tát giáng xuống không chỉ để thức tỉnh anh ta, mà còn là ranh giới cuối cùng của sự tự trọng.

Chiếc ghế bành lạnh ngắt và cụ bà ngồi xe lăn

Bát sườn xào cắm phập chiếc thìa nhựa nằm chỏng chơ trong bồn rửa bát chưa kịp cọ rửa. Trong tủ lạnh, hộp xương hầm từ tối hôm qua vẫn đóng váng mỡ trắng hếu.

Lâm Tiểu Vũ đang mang thai tuần thứ 34. Cô gom góp tất cả ngày phép năm lẫn số ngày được nghỉ trước sinh để chính thức bước vào kỳ nghỉ thai sản dài ngày. Vừa thay xong đôi dép lê mềm mại ở cửa, cô còn chưa kịp thả lỏng bờ vai mỏi nhừ, thì ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bánh xe lăn cọc cạch nghiến trên mặt gạch hoa.

Tranh minh họa

Cánh cửa mở toang. Chồng cô, Trần Hạo, hớn hở bước vào, đằng sau là chiếc xe lăn cũ kỹ.

"Vợ ơi, ra đây phụ anh một tay! Anh đón bà nội lên rồi, từ nay bà ở đây để… phục vụ em ở cữ đấy!".

Tiểu Vũ khựng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn người đàn ông trước mặt, rồi chuyển sang cụ già ngồi co ro trên xe lăn. Bà nội năm nay đã 86 tuổi, bị liệt nửa người gần hai năm nay. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, tắm rửa đến đi vệ sinh đều phải có người kè kè bên cạnh. Tết năm ngoái về quê, Tiểu Vũ tận mắt thấy mẹ chồng bế bà đến sụn cả lưng, mồ hôi nhễ nhại.

Vậy mà Trần Hạo thản nhiên bảo đón một bệnh nhân bại liệt lên thành phố để… phục vụ vợ bầu vượt cạn?

"Anh nói cái gì?", Tiểu Vũ đanh mặt lại.

"Bà lên đây chăm em chứ sao!", Trần Hạo đẩy xe lăn vào phòng khách, cười hề hề, "Em bắt đầu nghỉ sinh rồi còn gì? Hai bà cháu ở nhà có bạn có phường, tha hồ tâm sự".

Tiểu Vũ nhìn chồng bằng ánh mắt chết lặng. Cô hỏi từng chữ rõ ràng: "Bà chăm kiểu gì?".

"Thì bà động tay động chân chỉ bảo kinh nghiệm nuôi con cho em. Có gì không biết cứ hỏi bà".

Nhìn cái vẻ mặt tỉnh bơ, vô trách nhiệm của người chồng đầu ấp tay gối sáu năm trời, một ngọn lửa phẫn nộ từ đâu bốc thốc lên đỉnh đầu.

Tranh minh họa

Chiếc tát thức tỉnh và nỗi oan khuất sau lớp áo rách

Tiểu Vũ không thèm đôi co nhiều. Cô chỉ thẳng vào quầy bếp rồi nhìn thẳng vào mắt Trần Hạo: "Cơm nước ai nấu? Vệ sinh cá nhân cho bà ai lo? Anh đi làm cả ngày, chẳng lẽ bắt một đứa sắp đẻ như em khuân vác một người bệnh nặng à?".

"Em ở nhà rảnh rỗi cả ngày, tiện tay thì chăm chứ sao, vận động còn dễ đẻ nữa", Trần Hạo bắt đầu thấy nóng mặt khi bị vợ chì trích trước mặt người lớn.

Chát! - Một cái tát giòn tan vang lên giữa phòng khách tĩnh mịch.

Trần Hạo ôm mặt, chết trân lùi lại phía sau. Gương mặt hắn biến sắc, gầm lên: "Em điên à? Dám đánh anh trước mặt bà nội?".

"Làm ơn nhìn cho rõ đi, ai mới là kẻ điên!", Tiểu Vũ run rẩy chỉ tay về phía chiếc xe lăn. Lúc này, cô mới phát hiện ra đôi tất mỏng manh rách rưới của bà cụ, chiếc quần mặc lệch một bên, và trên chiếc túi vải cũ treo sau lưng xe thò ra nửa gói bỉm người lớn nhàu nát. Bà cụ cúi gằm mặt, bàn tay run lẩy bẩy bấu chặt lấy thành ghế, lí nhí: "Tiểu Vũ… đừng đánh nó, tao nặng nợ quá, tao không muốn làm khổ chúng mày…".

Khoảnh khắc đó, trái tim Tiểu Vũ quặn thắt. Cô thừa thông minh để nhận ra sự thật đằng sau cái cớ "lên thành phố hưởng phúc": Bố mẹ chồng ở quê chắc chắn đã tìm cách trút gánh nặng này lên đầu cô, lợi dụng lúc cô mang thai để ép cô gánh vác trọn vẹn trách nhiệm chăm sóc người liệt giường thay họ.

Trần Hạo thấy vợ chùng xuống, tưởng cô đã mềm lòng, liền bồi thêm một câu: "Thôi đừng diễn trò nữa. Mẹ anh ở quê bận đủ thứ việc, đưa bà lên đây là tiện cả đôi đường. Em rảnh rỗi thì ráng chịu khó một chút đi!".

Quyết định lạnh lùng của người vợ

Tiểu Vũ quay phắt lại. Ánh mắt cô lúc này không còn giọt nước mắt nào, thay vào đó là sự lạnh lẽo đến thấu xương.

Cô không cãi nhau với Trần Hạo nữa. Cô nhẹ nhàng bước tới, lấy chiếc chăn bông ấm áp đắp lên đôi chân gầy guộc, lạnh ngắt của bà nội, rồi đứng thẳng người dậy, rút điện thoại từ trong túi áo khoác ra.

"Em làm gì đấy?" - Trần Hạo nhíu mày.

"Gọi xe cứu thương, đưa bà vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát. Tiện thể gọi cả bố mẹ chồng từ quê lên đây đối chất luôn", Giọng Tiểu Vũ phẳng lặng nhưng mang thứ uy lực khiến Trần Hạo chột dạ.

"Em quỵ lụy cái gì? Đưa bà vào viện làm gì tốn kém!".

"Tốn kém?" - Tiểu Vũ cười nhạt, "Anh mang một người bệnh nặng bị suy nhược đến mức này lên nhà, không một lời bàn bạc, định biến em thành cái máy osin không công để anh tròn chữ hiếu đúng không? Trần Hạo, anh nhầm to rồi".

Cô bước thẳng về phía cửa, vứt chiếc chìa khóa xe của chồng lên tủ giày, đoạn tuyên bố rành mạch:

"Trưa nay, hoặc là anh gọi bố mẹ lên đây đón bà về quê ngay lập tức, hoặc là chúng ta ra tòa. Căn nhà này đứng tên tôi, tiền đặt cọc và trả góp hai năm đầu cũng là tiền tiết kiệm của tôi trước khi cưới. Anh muốn làm đứa con hiếu thảo thì tự mình nghỉ việc mà phục vụ, đừng có mơ biến tôi thành kẻ dọn rác cho sự ích kỷ của nhà anh!".

Trần Hạo há hốc mồm, đến lúc này hắn mới hoảng hốt nhận ra người vợ hiền lành thường ngày nay đã chạm đến giới hạn cuối cùng. Chiếc điện thoại trong tay hắn bắt đầu rung lên, là cuộc gọi từ dưới quê của bà mẹ chồng gọi lên thám thính tình hình.

Sự hiếu thảo đặt sai chỗ và lòng bao dung không đúng người, cuối cùng sẽ biến thành thứ vũ khí sắc bén nhất đâm nát chính cuộc hôn nhân của bạn. Đừng bao giờ thỏa hiệp với sự áp bức trá hình dưới danh nghĩa gia đình, bởi vì sự nhẫn nhịn ban đầu chỉ nuôi dưỡng thêm sự ích kỷ không đáy về sau.