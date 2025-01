Vợ Văn Hậu khoe mâm cỗ đẹp ngày ông Công ông Táo, nói 1 câu về mẹ chồng thể hiện EQ cao vút

Chiều ngày 23 tháng Chạp (tức 22/1 dương lịch), nàng WAG Doãn Hải My - vợ hậu vệ nổi tiếng Đoàn Văn Hậu - hào hứng chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh mâm cỗ khi gia đình cô cúng ông Công ông Táo. Mâm cỗ đầy với những món được bày biện đẹp mắt, thể hiện sự khéo léo và chỉn chu của nàng dâu Doãn Hải My trong cái tết thứ hai về làm dâu nhà Đoàn Văn Hậu.

Đăng ảnh ở nhà, Doãn Hải My diện pháp phục nhẹ nhàng, tóc vấn gọn gàng và khoe trọn diện mạo xinh đẹp. Năm nay, Hải My đã thực hiện được điều ước năm ngoái cùng Văn Hậu, có một cậu con trai đầu lòng - bé Minh Đăng (biệt danh bé Lúa) - kháu khỉnh để cùng bế đi chúc tết họ hàng, phấn khởi chờ du xuân dịp Tết Nguyên đán.

Doãn Hải My khoe mâm cỗ ngày ông Công ông Táo

Ngoài ra, tiểu thư Hà thành còn ghi điểm trong mắt cộng đồng mạng với đoạn tâm sự về mẹ của Đoàn Văn Hậu - bà Vũ Thị Nụ. Những ngày giáp tết, Hải My bận rộn với công việc và cả chăm con, cô được mẹ Nụ thương nên bày cho cách chăm sóc tóc bằng thảo dược tự nhiên như nước bồ kết. Hải My sờ vào mái tóc đen óng ả, chắc khoẻ của mẹ Nụ và xuýt xoa.

Điều gây ấn tượng là trong cả đoạn chia sẻ, Doãn Hải My chỉ gọi mẹ của Văn Hậu bằng chữ "mẹ" mà không phân biệt "mẹ chồng" hay mẹ đẻ ra mình. Cách giao tiếp này thể hiện sự trân trọng của Hải My dành cho mẹ Nụ, không có khoảng cách mẹ chồng - nàng dâu như nhiều người thường e dè. Dù không thường xuyên khoe tình cảm thân thiết với mẹ chồng nhưng cách Hải My coi mẹ chồng cũng như mẹ đẻ của mình giúp cô nàng ghi điểm với cư dân mạng.

Doãn Hải My ghi điểm bởi cách nói chuyện về mẹ chồng