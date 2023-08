Vợ và các con ra sao sau 12 năm Steve Jobs qua đời?

Steve Jobs được cho là nhà lãnh đạo công nghệ có ảnh hưởng nhất trong lịch sử điện toán hiện đại.

Theo Steve Jobs , cuốn tiểu sử của Walter Isaacson, năm 1976 sau khi bỏ học đại học, ông đồng sáng lập Apple với người bạn thời trung học của mình, Steve Wozniak.

Đó là dấu mốc đầu tiên bắt đầu cuộc đời một huyền thoại. Ông biến Apple từ nhà máy sản xuất máy tính tạm bợ trong nhà để xe của cha mẹ thành “gã khổng lồ” công nghệ toàn cầu trị giá hơn 2.000 tỷ USD như ngày nay.

Về đời tư, ông là cha của 4 người con. Con cả Lisa Brennan-Jobs là kết quả tình yêu giữa Steve Jobs với bạn gái thời trung học, Chrisann Brennan. Sau đó, ông có Reed, Erin và Eve Jobs cùng vợ, Laurene Powell Jobs.

Steve với vợ và 3 con chung trong chuyến du lịch tới Ravello, Italy, năm 2003.

Theo ABC News , Jobs được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy vào năm 2003 và qua đời 8 năm sau đó ở tuổi 56.

Phần lớn tài sản của ông được để lại cho vợ. Bà Powell Jobs từng cho biết không có kế hoạch chia tài sản thừa kế cho các con.

“Tôi không quan tâm đến các tòa nhà có giá trị. Steve cũng không hứng thú với điều đó. Nếu tôi sống đủ lâu, nó sẽ kết thúc với tôi”, bà nói với The New York Times .

Không cần chờ đợi ngồi hưởng gia tài thừa kế kếch xù từ cha mẹ, các con nhà Jobs đều có sự nghiệp riêng, không liên quan đến công nghệ.

Laurene Powell Jobs

Laurene gặp Steve lần đầu khi cô còn là sinh viên MBA tại Đại học Stanford vào năm 1989. Trong thời gian chung sống, cặp đôi có ba người con: Reed, Erin và Eve.

Laurene được thừa kế phần lớn tài sản của Steve khi ông qua đời vào năm 2011, bao gồm cả số cổ phần ở Apple và Disney.

Theo Bloomberg’s Billionaire Index , góa phụ sinh năm 1963 sở hữu giá trị tài sản ròng ước tính 12,8 tỷ USD.

Laurene dành nhiều tâm huyết cho hoạt động từ thiện. Năm 2004, bà thành lập Emerson Collective, được mô tả là tổ chức thay đổi xã hội.

Ngoài ra, bà còn nằm trong hội đồng quản trị của một số tổ chức phi lợi nhuận như Teach for America (Giảng dạy vì nước Mỹ) và Conservation International (Tổ chức Bảo tồn Quốc tế), cũng như quyên góp cho các thành viên đảng Dân chủ Mỹ.

“Tôi được thừa hưởng tài sản từ chồng mình, người không quan tâm đến việc tích lũy của cải. Tôi đang làm điều này để tôn vinh công việc của anh ấy. Tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình để làm hết sức có thể trong việc phân phối nó một cách hiệu quả, giúp nâng đỡ các cá nhân và cộng đồng một cách bền vững,” nữ tỷ phú nói với The New York Times vào năm 2020.

Laurene trở thành tỷ phú USD nhờ thừa kế tài sản từ chồng, nhưng không có ý định để lại cho các con.

Lisa Brennan-Jobs

Lisa sinh năm 1978 là con gái đầu lòng của Steve. Mẹ cô, Chrisann Brennan, là người yêu thời trung học của “cha đẻ” iPhone. Bà làm công việc họa sĩ và viết hồi ký.

Trong nhiều năm, Steve phủ nhận là cha đẻ của Lisa. Theo The New York Times , ông ít hỗ trợ tài chính cũng như không hoàn thành nghĩa vụ làm cha với con gái. Do đó, Brennan chật vật nuôi con bằng trợ cấp xã hội và tiền công dọn dẹp nhà cửa.

Khi Lisa bước vào độ tuổi thiếu nữ, cô chuyển đến sống với Steve. Tuy nhiên, cô cho biết họ không dành nhiều thời gian cho nhau.

Lisa theo đuổi sự nghiệp viết lách. Bước đột phá của cô với tư cách nhà văn là xuất bản Small Fry - cuốn hồi ký đi sâu vào mối quan hệ đầy sóng gió giữa cô và người cha huyền thoại - vào năm 2018. Trong đó, cô viết về những lần bị cha đối xử tệ bạc, từ việc ông phủ nhận chiếc máy tính Apple Lisa được đặt theo tên cô đến việc ông chê cô có mùi như bồn cầu.

Bất chấp những ký ức không vui, Lisa vẫn biết ơn vì sự dạy dỗ của cha. Tờ New York Times đưa tin Lisa nhận được hàng triệu USD thừa kế từ Steve.

Cô hiện đã kết hôn với Bill Morein, cựu nhân viên của Microsoft tự thành lập công ty khởi nghiệp về công nghệ riêng. Họ có ba con – hai con gái của Morein từ mối quan hệ trước và con trai chung.

Lisa là con riêng của Steve, từng bị ông hắt hủi nhiều năm.

Reed Jobs

Reed Jobs sinh năm 1991, là con trai duy nhất của cố ông trùm công nghệ. Tên anh được đặt theo trường đại học của cha. Anh chào đời chỉ vài tháng sau khi cha mẹ kết hôn.

Theo tiểu sử Steve Jobs , Reed được tiếp xúc với công việc kinh doanh của cha từ rất sớm. Khi anh còn học năm cuối trung học, Steve đã đưa con trai đến Hawaii để anh có thể “ở trong phòng với những người giỏi nhất thế giới, đưa ra những quyết định thực sự khó khăn” như giám đốc điều hành Apple và những vị lãnh công nghệ cấp cao khác.

Theo Steve, hai ngày tiếp xúc thực tế sẽ học được nhiều hơn 2 năm trong trường kinh doanh.

Năm 2014, Reed lấy bằng cử nhân Lịch sử và An ninh Quốc tế tại Đại học Stanford, sau đó ở lại thêm một năm để lấy bằng thạc sĩ Lịch sử.

Sau khi nhận bằng thạc sĩ vào năm 2015, Reed làm việc tại tổ chức từ thiện do mẹ sáng lập, Emerson Collective, với tư cách là giám đốc điều hành, lãnh đạo nhóm đầu tư tiền vào nghiên cứu ung thư.

Vào tháng 8, Reed thông báo sẽ rời Emerson để thành lập một quỹ đầu tư mạo hiểm tên là Yosemite. Anh muốn tiếp tục đầu tư vào các phương pháp điều trị ung thư mới.

Reed dành nhiều tâm huyết cho việc tìm ra phương pháp điều trị ung thư sau cái chết của cha.

Erin Siena Jobs

Erin Siena Jobs sinh năm 1995, là người con kín tiếng nhất của Steve. Cô không có bất kỳ hồ sơ công khai nào trên mạng xã hội. Gần đây nhất, cô xuất hiện trong bức ảnh do em gái đăng trên Instagram vào dịp sinh nhật vào năm 2021.

Trong tiểu sử Steve Jobs , nhà văn Isaacson mô tả Erin là người “trầm lặng, nội tâm”.

Erin nói với Isaacson đôi khi cô ước mình có thể nhận được nhiều sự quan tâm từ cha hơn, tuy nhiên vài trò CEO Apple chiếm nhiều thời gian của ông. Dù vậy, theo Erin, ông đã sắp xếp khá tốt để vừa có thể là cha vừa có thể là doanh nhân.

Không có nhiều thông tin về người con thứ 3 của Steve Jobs.

Eve Jobs

Eve sinh năm 1998, là con út của Steve Jobs. Cô hiện là người mẫu kiêm vận động viên cưỡi ngựa cừ khôi.

Vanity Fair cho biết năm 2020, Eve bắt đầu sự nghiệp người mẫu với chiến dịch quảng cáo Glossier cùng với ngôi sao Euphoria Sydney Sweeney và drag queen Naomi Smalls.

Năm 2022, cô ký hợp đồng với DNA Model Management - công ty đại diện cho các chân dài đình đám như Kaia Gerber và Emily Ratajkowski. Cô cũng tham dự Tuần lễ thời trang Paris vào cùng năm.

Trước đó, Eve theo học tại Đại học Stanford. Năm 2021, cô lấy bằng cử nhân Khoa học Công nghệ và Xã hội.

Trong thời gian sinh viên, Eve được xếp hạng thứ 5 trong danh sách 1.000 tay đua dưới 25 tuổi hàng đầu trên toàn thế giới do Horse Sport thiết lập vào năm 2019.

Eve được mẹ tặng cho trang trại trị giá 15 triệu USD ở Wellington, Florida. Tại đây, người đẹp luyện tập với huấn luyện viên cưỡi ngựa hàng đầu Missy Clark.

Eve là người con được Steve yêu thương và tự hào nhất. Ông nói với Isaacson luôn hình dung con gái út sẽ điều hành Apple vào một ngày nào đó hoặc thậm chí trở thành Tổng thống Mỹ.

“Con bé là một khẩu súng lục, có ý chí mạnh mẽ nhất so với bất kỳ đứa trẻ nào tôi từng gặp”, ông đánh giá.

Eve được cha kỳ vọng thừa kế công việc kinh doanh nhưng lại thích đua ngựa và trở thành người mẫu.

Theo SCMP, Insider