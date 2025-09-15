Lauren Sánchez Bezos không hề “chơi nhẹ” khi nói đến kim cương. Tại buổi dạ tiệc từ thiện do Quỹ Kering tổ chức hôm 11/9/2025 ở New York, cô trở thành tâm điểm với chiếc dây chuyền kim cương 55 carat. Đi cùng bộ trang sức là đôi hoa tai đồng bộ, tạo nên tổng thể sang trọng và đầy quyền lực.





Điểm đặc biệt là thiết kế này được thực hiện bởi Samer Halimeh, thương hiệu trang sức xa xỉ nổi tiếng toàn cầu. Halimeh từng tạo ra mẫu dây chuyền gần như tương tự cho Kim Kardashian – món trang sức từng lên trang nhất nhiều tờ báo khi Kardashian mang nó tại Paris, đúng vào thời điểm diễn ra phiên tòa xử nhóm trộm từng cướp tài sản của cô năm 2016.

Chiếc dây chuyền mà Kim Kardashian từng diện được chế tác từ vàng trắng 18 karat, gắn tổng cộng 80 viên kim cương, trị giá khoảng 3 triệu USD. Tuy nhiên, phiên bản của Lauren Sánchez được đánh giá ấn tượng hơn nhờ viên kim cương trung tâm có kích thước lớn, khiến cả chiếc vòng trở thành tâm điểm của ánh sáng.





Không chỉ vậy, Lauren còn kết hợp dây chuyền với chiếc nhẫn cưới kim cương cắt hình oval trị giá 4 triệu USD – minh chứng cho tình yêu xa hoa của cặp đôi quyền lực Bezos – Sánchez.

Lauren Sánchez không chỉ gây choáng với trang sức. Xuất hiện tại sự kiện, cô chọn chiếc váy quây ánh vàng của Schiaparelli, tôn lên vóc dáng gợi cảm và đầy khí chất. Hoàn thiện set đồ là đôi giày Jimmy Choo – thương hiệu giày cao cấp vốn được các ngôi sao Hollywood yêu thích.

Sự kết hợp giữa haute couture và kim cương triệu đô giúp Lauren Sánchez không chỉ lộng lẫy mà còn khẳng định vị thế vừa là biểu tượng thời trang, vừa là người phụ nữ quyền lực trong giới tinh hoa.





Đêm gala “Caring for Women” của Quỹ Kering là sự kiện thường niên lần thứ tư, quy tụ hàng loạt ngôi sao quốc tế. Ban tổ chức có sự góp mặt của Salma Hayek và Madonna, cho thấy tầm vóc sự kiện. Tiệc tối hướng tới mục tiêu gây quỹ hỗ trợ các tổ chức chống bạo lực giới và bảo vệ phụ nữ – thông điệp nhân văn được lan tỏa qua ánh hào quang thời trang.

Lauren Sánchez, với sự xuất hiện nổi bật, đã khéo léo kết hợp hai yếu tố thời trang xa xỉ và lòng nhân ái, biến mình thành biểu tượng của cả phong cách lẫn trách nhiệm xã hội.





Không chỉ dừng ở đêm tiệc từ thiện, Lauren Sánchez còn ghi dấu ấn trong chuỗi sự kiện thời trang tại New York tuần qua. Một ngày trước đó, cô tham dự bữa tiệc riêng của Chanel tại Doubles Club, nơi ra mắt cuốn sách “Chanel Haute Couture” do Sofia Coppola biên tập.

Với bề dày sự nghiệp từng là nhà báo, người dẫn chương trình truyền hình, Lauren đang khẳng định một hình ảnh mới: Biểu tượng phong cách song hành cùng các sự kiện văn hóa, thời trang hàng đầu. Giới quan sát dự đoán cô sẽ tiếp tục xuất hiện ở nhiều bữa tiệc lớn trong khuôn khổ New York Fashion Week.

Lauren Sánchez không chỉ khiến công chúng trầm trồ vì món trang sức triệu đô mà còn thể hiện một thông điệp ngầm: Người phụ nữ hiện đại có thể đồng thời sang trọng, quyền lực và nhân ái. Trong ánh sáng lấp lánh của kim cương, Lauren không chỉ là vợ của tỷ phú Amazon, mà là một cá nhân nổi bật, định hình gu thời trang xa xỉ của chính mình.