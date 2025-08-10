Trong buổi họp báo khai mạc mùa giải Thai League 2025–2026 ngày 9/8, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Madam Pang bất ngờ công bố chiến dịch bán áo đặc biệt mang tên "Người Thái yêu bóng đá Thái" nhằm gây quỹ trả khoản nợ khổng lồ 360 triệu baht (tương đương hơn 230 tỷ đồng) của FAT.

Khoản nợ này tồn đọng từ trước khi bà Pang đảm nhiệm chức Chủ tịch, bắt nguồn từ tranh chấp hợp đồng với công ty Siam Sport. Theo phán quyết, FAT buộc phải thanh toán toàn bộ số tiền cho đối tác. Để giải quyết, Madam Pang lựa chọn cách kêu gọi sự chung tay của người hâm mộ thay vì chỉ trông chờ vào nguồn ngân sách hoặc tài trợ.

Mẫu áo được thiết kế màu trắng, phía trước in quốc kỳ Thái Lan cùng logo đội tuyển quốc gia, mặt sau là logo chiến dịch. Madam Pang đích thân diện áo trong buổi họp báo để lan tỏa tinh thần. Giá bán được ấn định ở mức 350 baht (khoảng 283.000 đồng) – con số vừa túi tiền với phần đông người hâm mộ.

Chiếc áo được LĐBĐ Thái Lan rao bán để lấy tiền trả nợ

Chanathip cũng quảng cáo về sản phẩm này

Bà Pang đặt mục tiêu thu về khoảng 300 triệu baht chỉ trong vòng một tháng, qua đó nhanh chóng tất toán phần lớn khoản nợ. "Tôi tin tình yêu bóng đá của người dân Thái sẽ tạo nên kỳ tích. Mỗi chiếc áo bán ra là một bước tiến để bóng đá nước nhà nhẹ gánh và vươn lên," bà chia sẻ.

Trước đó, vào tháng 3/2025, Madam Pang từng công bố tình hình tài chính khó khăn của FAT và cam kết minh bạch mọi khoản thu – chi. Bản thân bà cũng đã bỏ tiền túi khoảng 25 triệu baht để xử lý các khoản nợ pháp lý cấp bách, đồng thời lập quỹ hỗ trợ hoạt động thường ngày của Liên đoàn.

Chiến dịch "Người Thái yêu bóng đá Thái" không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là thông điệp đoàn kết, kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội vì tương lai bóng đá xứ Chùa Vàng. Sự hưởng ứng từ người hâm mộ sẽ là thước đo cho niềm tin và tình cảm họ dành cho đội tuyển quốc gia.