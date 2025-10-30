Báo Dân Việt cho biết, vụ việc xảy ra tại thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc ngày 22/10. Người vợ cáo buộc chồng có quan hệ bất chính, song mọi căn cứ chỉ đến từ buổi xem bói qua mạng. Danh tính của hai vợ chồng được giữ kín.

Cảnh sát cho biết, người phụ nữ đã tìm đến một “thầy bói” trên mạng, chi 500 tệ (1,8 triệu đồng) để hỏi chuyện tình cảm. “Người này nói với cô rằng chồng đang qua lại với phụ nữ khác, thậm chí còn cùng họ vào khách sạn. Cô ấy tin ngay vì nghĩ đã trả tiền thì thầy không thể nói sai”, ông Triệu Hưng Vũ, cán bộ Đồn Công an Quan Đấu (thuộc Cục Công an thành phố Vu Hồ) cho biết.

“Cô ấy tin dễ dàng một phần vì nhiều người khác cũng khen thầy này đoán rất chuẩn”, vị cảnh sát nói thêm.

Người chồng kể lại rằng từ sáng sớm vợ đã liên tục gọi cho “thầy bói” để hỏi thêm, khiến anh mệt mỏi và tuyệt vọng. “Tôi nói với cô ấy rằng tôi không chịu nổi nữa. Sống thế này thật không thể tiếp tục được", anh nói.

Vợ tố chồng ngoại tình vì tin lời thầy bói online, cảnh sát phải vào cuộc minh oan. Ảnh minh họa.

Cảm thấy bị buộc tội bất công, người chồng tìm đến sự giúp đỡ của cảnh sát. "Cô ấy gọi điện cho bà thầy bói này liên tục từ sáng sớm. Tôi nói với cô ấy rằng cuộc sống như thế này không thể chịu đựng nổi", anh chồng trình bày tại đồn cảnh sát.

Sau đó, cảnh sát đã chỉ trích vợ vì hành vi mê tín và giúp hòa giải xung đột.

Theo VnExpress, vụ việc đã gây ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi và phản ứng hài hước trong cộng đồng cư dân mạng Trung Quốc. Một người bình luận: "Người chồng này có vẻ thực sự bị oan. Nhưng thành thật mà nói có lẽ người vợ chỉ đang muốn nghe một lời thú tội".

Người khác lại bình luận: “Nếu thực sự ngoại tình thì nên hối lỗi và sửa sai. Còn nếu không, sống với người vợ như vậy chỉ còn cách ly hôn”. Một phụ nữ chia sẻ kinh nghiệm cá nhân: “Tôi từng mơ thấy chồng đi với người khác, tỉnh dậy liền giận dỗi cả ngày. Anh ấy hỏi mãi tôi mới nói, vừa cười vừa làm anh ấy tức điên".

Trước đó, vào tháng 7, cũng từng xảy ra vụ việc tương tự ở miền trung Trung Quốc. Một người phụ nữ họ Sái tin lời “thầy bói” rằng chồng phản bội mình. Sau khi xác nhận và ly hôn, cô nhận được hơn 900.000 tệ (3,3 tỷ đồng) tiền bồi thường. Tuy nhiên, ít lâu sau, chính cô lại bị thầy bói đó lừa mất hơn 800.000 tệ (2,9 tỷ đồng).