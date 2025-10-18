Mới đây, cộng đồng mạng đã xôn xao trước một bí mật mới được phát hiện cuốn hộ chiếu mới của Việt Nam. Phát hiện này đã khiến cho nhiều người vô cùng bất ngờ, thậm chí là có người đã thay hộ chiếu mới nhưng đến bây giờ mới biết bí mật được “ẩn giấu” này.

Cụ thể, một cô gái đã dùng đèn UV để chiếu vào các trang trong cuốn hộ chiếu. Bất ngờ thay, những hình vẽ trong mỗi trang hiện lên một cách vô cùng rõ nét và mang đậm dấu ấn Việt Nam. Từ những hình ảnh quen thuộc như làng quê, ruộng lúa cho đến những công trình mang tính biểu tượng, địa danh nổi tiếng của Việt Nam như Khuê Văn Các (Hà Nội), Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Cầu Rồng (Đà Nẵng), Chùa Thiên Mụ (Huế), Chợ Bến Thành (Tp.HCM), Fansipan (Lào Cai),...

Hộ chiếu Việt Nam khi soi dưới đèn UV hiện ra nhiều hình ảnh tuyệt đẹp

Khi nhìn một cách bình thường, bạn sẽ có thể nhìn không rõ các hình ảnh độc đáo này trong cuốn hộ chiếu và phải nhìn thật kỹ thì mới có thể thấy rõ được. Nhưng khi nhìn dưới tia UV chuyên dụng, chi tiết tinh xảo ấy hiện lên rõ ràng khiến nhiều người phải trầm trồ khen ngợi.

Theo một số bình luận của cư dân mạng, có nhiều người đã thử làm theo tác giả của bài đăng nhưng không thể nhìn thấy được như hình. Tuy nhiên, có một cư dân mạng đã “mách nước” rằng, để nhìn được rõ những hình ảnh trong cuốn hộ chiếu thì bạn cần phải sử dụng tia UV có chỉ số 365nm. Người này cũng cho biết rằng, bạn đã mua thiết bị chiếu tia UV có chỉ số 395nm để nhưng nó không xem rõ được bằng tia UV có chỉ số 365nm.

Phải soi dưới đèn UV chuyên dụng mới có thể thấy những hình ảnh này

Nhiều cư dân mạng sau khi xem xong những hình ảnh này đều vô cùng trầm trồ và một số người còn nói rằng, thay hộ chiếu cũng lâu rồi mà bây giờ mới biết:

- +1 kiến thức đã tiếp thu. Nhìn đẹp quá chưa kể hộ chiếu mới quả màu trông cũng xịn dã man.

- Mãi làm người Việt Nam ạ. Văn hoá giàu đẹp quá.

- Cái trang lá tre trúc gì đấy đẹp thực sự.

- Đâu đâu cũng là bóng hình của Tổ Quốc.

- Phải ồ quao đó giờ chưa thử.

Nhiều người thậm chí bây giờ mới biết

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng quốc tế cũng dành lời khen cho hộ chiếu của Việt Nam. Họ còn cho biết thêm, hộ chiếu của một số quốc gia khác cũng có thiết kế hình ảnh biểu tượng của dân tộc và nhìn rõ hơn nếu được chiếu dưới tia UV như bài đăng của cư dân mạng trên.

Nguồn: Reddit@traveler-3469