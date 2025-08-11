Bộ Công an hiện đang xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự. Theo đó, 10 Luật liên quan đến an ninh trật tự bao gồm: Luật Cảnh vệ; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Cư trú; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đối với Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Bộ Công an đề nghị bổ sung thêm các khoản 5, 6, 7 và sửa đổi khoản 4 Điều 27 của Luật này nhằm mở rộng phạm vi các trường hợp bị thu hồi hoặc hủy giá trị hộ chiếu, bảo đảm phù hợp hơn với thực tiễn quản lý.

Cụ thể, dự thảo luật đề xuất bổ sung ba trường hợp thu hồi hoặc hủy giá trị hộ chiếu:

- Hộ chiếu cũ còn thời hạn sẽ bị hủy giá trị sử dụng nếu người được cấp đã được cấp hộ chiếu mới cùng loại;

- Đối với các trường hợp thông tin nhân thân trên hộ chiếu đã cấp bị sai lệch, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thu hồi và hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đó;

- Hộ chiếu của người đang bị truy nã cũng sẽ bị hủy giá trị nhằm ngăn chặn nguy cơ lợi dụng việc xuất cảnh để trốn tránh pháp luật.

Ngoài ra, theo quy định hiện hành tại Điều 27 của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, có bốn trường hợp cụ thể bị thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu, gồm:

- Hộ chiếu còn thời hạn nhưng bị mất sẽ bị hủy giá trị sử dụng;

- Hộ chiếu của người đã thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam sẽ bị thu hồi và hủy giá trị;

- Đối với các loại hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ còn thời hạn nhưng người sử dụng không còn thuộc đối tượng được cấp, cũng sẽ bị thu hồi;

- Hộ chiếu được cấp cho người thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của luật cũng sẽ bị thu hồi và hủy giá trị sử dụng.

Việc bổ sung và điều chỉnh các quy định về hộ chiếu lần này thể hiện nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, góp phần giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động phức tạp.

