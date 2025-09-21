Mới đây, Công an tỉnh Phú Thọ đã đưa ra cảnh báo liên quan đến chiêu trò lừa đảo thông qua dịch vụ cấp hộ chiếu online.

Ngoài ra, theo ghi nhận thực tế, đã có không ít người sau khi đặt cọc tiền để làm hộ chiếu online nhưng bị các đối tượng này chặn liên lạc, chiếm đoạt tài sản.

Hiện nay, để làm hộ chiếu online không khó bởi từ ngày 1/6/2022, dịch vụ cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến chính thức được triển khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công Bộ Công an theo Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021. Người dân hoàn toàn có thể tự thao tác và đăng ký cấp hộ chiếu mà không cần phải qua bất cứ đơn vị trung gian nào.

Nếu gặp khó khăn với hộ chiếu, người dân có thể đến Công an cấp xã, Bưu điện gần nhất để được hỗ trợ.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, thực hiện thủ tục hộ chiếu qua đúng kênh chính thống. Ngoài ra, người dân cần lưu ý:

Hướng dẫn làm hộ chiếu online trên VNeID

Bước 1: Đầu tiên, bạn cần truy cập https://dichvucong.bocongan.gov.vn/ và đăng nhập VNeID bằng tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an.

Bước 2: Để đăng ký làm hộ chiếu online trên VNeID, bạn tìm "Nộp hồ sơ trực tuyến" và di chuyển đến dịch vụ "Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước". Tiếp tục chọn cơ quan giải quyết là Công an thành phố nơi bạn đăng ký thường trú và chọn thời gian giải quyết phù hợp (8 ngày làm việc). Sau đó hãy bấm "Đồng ý và tiếp tục" như hình để điền thông tin.

Bước 3: Tải ảnh chân dung và mặt trước, sau CCCD lên hệ thống, đồng thời điền đầy đủ thông tin vào các mục đã quy định. Lựa chọn hộ chiếu có chip hoặc không chip và nơi nhận (trực tiếp hoặc qua bưu điện). Cuối cùng, bạn chỉ việc gửi yêu cầu xác nhận và đóng lệ phí cần thiết là đã hoàn thành cách làm hộ chiếu trên VNeID.