Vô tình bắt gặp nữ diễn viên M. tới tòa án ly hôn sau 7 năm cưới, nguyên nhân đổ vỡ do chồng cô đập phá đồ đạc

Trong những tháng qua, cuộc hôn nhân của nữ diễn viên kiêm ca sĩ Đài Loan (Trung Quốc) - Ngô Thục Mẫn và huấn luyện viên dancesport Diệp Gia Lâm liên tục dính nghi vấn lục đục, khiến người hâm mộ như "ngồi trên đống lửa". Giữa tâm bão đồn đoán, Ngô Thục Mẫn lên tiếng phủ nhận thông tin hôn nhân rạn nứt, điều này giúp fan yên tâm phần nào.

Những tưởng Ngô Thục Mẫn - Diệp Gia Lâm đã giải quyết xong những khúc mắc và trở lại quỹ đạo hạnh phúc. Ai dè tới sáng 22/9, tờ Line Today đưa tin, "người qua đường" vừa vô tình bắt gặp nữ diễn viên họ Ngô tới tòa án làm thủ tục ly hôn hòa giải.

Theo nguồn tin, 1 khán giả mới đây tình cờ trông thấy Ngô Thục Mẫn xuất hiện bên trong Tòa án Gia đình Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc). Hôm đó, nữ diễn viên cùng 1 người bạn bước vào phòng xử án. Bên ngoài cửa ghi rõ bên trong đang phân xử vụ án ly hôn, tên các bên liên quan lần lượt bao gồm Ngô Thục Mẫn và Diệp Gia Lâm. Chi tiết này là bằng chứng rõ ràng cho thấy Ngô Thục Mẫn - Diệp Gia Lâm đã tới tòa làm thủ tục ly dị.

Như vậy, tới nay bí mật về cuộc hôn nhân của vợ chồng Ngô Thục Mẫn đã chính thức bại lộ. Dù trước đó nữ nghệ sĩ sinh năm 1981 ra sức phủ nhận tin rạn nứt với huấn luyện viên họ Diệp, nhưng tới nay họ đã không thể che giấu tình trạng hôn nhân được nữa sau khi vô tình bị "người qua đường" trông thấy ở tòa án.

"Người qua đường" vô tình bắt gặp Ngô Thục Mẫn tới tòa án làm thủ tục ly hôn Diệp Gia Lâm. Ảnh: Line Today

Ngô Thục Mẫn - Diệp Gia Lâm cuối cùng cũng tan vỡ dù trước đó ra sức phủ nhận nghi vấn rạn nứt hôn nhân. Ảnh: X

Truyền thông xứ Đài cũng đã "mổ xẻ" những nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa Ngô Thục Mẫn - Diệp Gia Lâm tan tành, đổ vỡ. Được biết, mối quan hệ vợ chồng họ gần đây thực sự đã nảy sinh mâu thuẫn gay gắt. 1 nguồn tin cho biết, Diệp Gia Lâm từng vì những chuyện vặt vãnh mà mất kiểm soát cảm xúc, ném - đập đồ đạc và có hành vi bạo lực lạnh.

Trong diễn biến mới nhất, khi phóng viên liên hệ xin phỏng vấn, Ngô Thục Mẫn đã có những chia sẻ đầy ẩn ý: "Từ nhỏ tôi đã là 1 đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh bạo lực gia đình, không ngờ giờ đây chính cuộc hôn nhân của mình lại phải đối mặt với vấn đề tương tự". Những chia sẻ đầy chua xót từ nữ minh tinh 8X đã khiến cho người hâm mộ không khỏi lo lắng, đồng thời tò mò về những góc khuất trong cuộc hôn nhân của cô.

Nguyên nhân khiến hôn nhân của vợ chồng Ngô Thục Mẫn đổ vỡ cũng vừa được hé lộ trên các phương tiện truyền thông. Ảnh: Line Today

Trong vài tháng trở lại đây, Ngô Thục Mẫn - Diệp Gia Lâm liên tục phải đối mặt với nghi vấn lục đục. Đầu tiên, truyền thông phát hiện đã gần 2 năm qua, nữ minh tinh họ Ngô không còn đăng ảnh chồng lên các nền tảng mạng xã hội, trong khi trước đây cô vẫn thường xuyên chia sẻ hình ông xã.

Vài tháng trước, khi trả lời phỏng vấn với truyền thông xứ Đài, Ngô Thục Mẫn đã phủ nhận thông tin hôn nhân rạn nứt. Thế nhưng, tới nay nữ diễn viên lại bị bắt gặp tới tòa án làm thủ tục ly dị, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm.

Ngô Thục Mẫn từ lâu đã không còn đăng ảnh Diệp Gia Lâm lên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Ngô Thục Mẫn sinh năm 1981, là nữ diễn viên kiêm ca sĩ hoạt động ở thị trường Đài Loan (Trung Quốc). Cô bắt đầu tham gia cuộc thi hát từ năm lớp 5 tiểu học, sau đó dần bước chân vào làng giải trí với tư cách ca sĩ. Trong suốt sự nghiệp, Ngô Thục Mẫn phát hành nhiều album ca nhạc gây tiếng vang. Bên cạnh đó, cô còn lấn sân diễn xuất, góp mặt trong 1 số bộ phim giờ vàng như Peony In Bloom, Welcome Happy Together,...

Về tình duyên, Ngô Thục Mẫn kết hôn với huấn luyện viên dancesport của mình - Diệp Gia Lâm hồi năm 2019. Thời điểm làm lễ đính hôn, cô đã mang thai được 5 tháng. Trước khi quyết định lập gia đình, cô từng theo chủ nghĩa độc thân và mang theo mình nỗi sợ hãi đối với hôn nhân, nguyên nhân là do cô lớn lên trong ám ảnh bạo lực gia đình.

Ngô Thục Mẫn - Diệp Gia Lâm cưới chạy bầu cách đây 7 năm. Ảnh: X



