Nữ diễn viên hạng A đã ly hôn bí mật còn phân chia xong tài sản 3000 tỷ, giờ chỉ giả vờ thân mật với chồng che mắt thiên hạ

Sáng 21/9, tờ 163 đưa tin cộng đồng mạng xứ Trung hiện đang xôn xao trước thông tin 1 nữ minh tinh hạng A lứa 85 đã bí mật ly hôn ông xã xong xuôi. Thế nhưng, cả 2 quyết định đợi con lớn rồi mới chính thức công khai tin tức ly dị cho công chúng biết.

Nguồn tin cho biết thêm người chồng của nữ diễn viên nói trên vốn là tiền bối của cô và có thâm niên trong giới giải trí. Tính tới thời điểm hiện tại, thông tin sao nữ hạng A ly hôn bí mật đã hút về tới 410 triệu lượt xem trên Weibo.

Công chúng truy lùng danh tính nữ minh tinh hàng đầu thuộc lứa 85 đã bí mật ly hôn. Ảnh: Weibo

Ngay lập tức, truyền thông và công chúng đã đổ dồn sự chú ý về phía cặp đôi Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long. Được biết, khi nhắc tới nữ minh tinh hàng đầu lứa 85, công chúng sẽ nghĩ ngay tới 6 cái tên bao gồm Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Angelababy và Đường Yên. Đáng nói, Dương Mịch, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh đều đã ly hôn, còn Lưu Diệc Phi đến nay vẫn chưa lập gia đình. Như vậy chỉ còn 2 cái tên lọt vào vòng nghi vấn bao gồm Đường Yên và Lưu Thi Thi.

Thế nhưng, cặp đôi Đường Yên - La Tấn có tuổi nghề tương đương nhau, và La Tấn vốn không thể được xem là tiền bối của đàng gái. Vậy nên, cuối cùng cái tên Đường Yên cũng bị loại ra nốt và công chúng cũng như truyền thông tới nay đều đổ dồn sự chú ý về phía Lưu Thi Thi, đồng thời đặt ra nghi vấn mỹ nhân họ Lưu chính là nữ minh tinh thuộc lứa 85 đã bí mật ly hôn ông xã.

Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long dính tin ly hôn bí mật. Ảnh: 163

Còn nhớ, nghi vấn Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long ly dị đã liên tục rộ lên trong những năm trở lại đây. Hồi năm 2019 không lâu sau khi Lưu Thi Thi sinh con, trên mạng lan truyền tin đồn nữ diễn viên này ly thân và tình cảm giữa vợ chồng cô đã rạn nứt. Khi đó, văn phòng làm việc của 2 nghệ sĩ đã nhanh chóng lên tiếng đính chính, qua đó khẳng định tình cảm cả 2 vẫn ổn định, tốt đẹp.

Đến năm 2022, 1 blogger bất ngờ lan truyền bộ tranh vẽ ám chỉ Ngô Kỳ Long ngoại tình sau lưng Lưu Thi Thi. Ngay lập tức, cặp đôi đình đám showbiz đã trực tiếp ủy quyền cho luật sư ra văn bản tuyên bố khởi kiện những đối tượng tung tin đồn thất thiệt về vợ chồng họ.

Công chúng từng xôn xao trước bộ tranh ẩn ý Ngô Kỳ Long quan hệ ngoài luồng, khiến hôn nhân rạn nứt. Ảnh: 163

Những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, ai dè sau đó sóng gió vẫn liên tiếp nổi lên với Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long. Vào tháng 12/2024, blogger giải trí Vương Đại Phát gây xôn xao khi khẳng định Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long từ lâu đã không liên lạc với nhau, hôn nhân rạn nứt. Nguyên nhân tan vỡ là do người đẹp 8X bất mãn vì bị cha mẹ chồng bòn rút tài sản, xảy ra tranh cãi dữ dội về việc nuôi con với Ngô Kỳ Long. Ngoài ra, giữa Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi còn mâu thuẫn gay gắt về mặt tiền bạc. Sau dịch Covid-19, công ty của Ngô Kỳ Long đầu tư thua lỗ nặng, buộc Lưu Thi Thi phải liên tục chạy show để cứu chồng.

Theo Vương Đại Phát, việc mất đi 7 tỷ NDT (gần 25.000 tỷ đồng) là nguồn cơn chính gây ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của cặp sao. Ngô Kỳ Long từng dùng 20% cổ phần trong công ty Gấu Rơm làm sính lễ cưới Lưu Thi Thi. Năm 2012, Gấu Rơm được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc). Thời điểm đó, giá cổ phiếu của công ty tăng chóng mặt, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi trở thành tỷ phú mới trong showbiz Hoa ngữ với khối tài sản đạt ngưỡng 4 tỷ USD (khoảng 90.800 tỷ đồng).

Ngô Kỳ Long là chủ tịch công ty, nắm giữ 58,41% cổ phần tại công ty Gấu Rơm. Lưu Thi Thi giữ 14,8% cổ phần. Nhưng sau năm 2022, việc làm ăn không thuận lợi, giá trị của Gấu Rơm sụt giảm sâu chỉ còn 402 triệu NDT (khoảng 1.401 tỷ đồng), khiến tài sản của Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi “bốc hơi” mạnh. Sau đó, công ty chung này của cặp sao Bộ Bộ Kinh Tâm đã đóng cửa.

Tới đầu năm 2025, công chúng càng thêm lo lắng khi Lưu Thi Thi có động thái vô cùng bất thường. Cô đã chuyển 5% cổ phần của mình tại công ty TNHH Đầu tư Giang Tô Tây Tử, thành lập vào tháng 3/2024 với số vốn 42 triệu NDT (hơn 147 tỷ đồng), cho Ngô Kỳ Long.

Việc Lưu Thi Thi bất ngờ chuyển tài sản của mình cho chồng gây dậy sóng MXH. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây chính là dấu hiệu cho thấy cặp đôi Bộ Bộ Kinh Tâm đã rạn nứt sau 10 năm cưới, đang tiến hành phân chia tài sản để ly hôn.

Lưu Thi Thi đột ngột chuyển cổ phần công ty của mình cho Ngô Kỳ Long. Điều này khiến truyền thông và dân tình nghi ngờ cặp sao đang tiến hành chia tài sản để ly hôn. Ảnh: Sohu

Tới tháng 3 năm nay, 1 nguồn tin cho hay Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long đã hoàn tất thủ tục ly hôn trên giấy tờ, đồng thời còn phân chia xong khối tài sản 800 triệu NDT (3108 tỷ đồng)

Đến tháng 4, “người qua đường” bắt gặp Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long tại sân bay. 2 ngôi sao nắm tay nhau không rời trước ống kính. Thế nhưng, 1 bộ phận công chúng cho rằng cặp sao chỉ đang giả vờ diễn sâu trước ống kính nhằm che mắt thiên hạ.

Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi nắm tay nhau không rời lộ diện giữa tin ly hôn, nhưng nhiều khán giả cho rằng 2 ngôi sao này đang diễn sâu trước ống kính. Ảnh: 163

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi hẹn hò sau khi hợp tác trong phim Bộ Bộ Kinh Tâm năm 2011. Đến năm 2015, 2 nghệ sĩ kết hôn. Sau gần 5 năm chung sống, họ đón con trai đầu lòng.