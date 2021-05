Vợ thuê người chém chồng thương tích 37% vì nghi có bồ nhí

Ngày 17/5, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Huỳnh Thị Kiều Oanh (47 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) về tội “Cố ý gây thương tích”. Phiên toà được mở do Kiều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt để sớm được về chăm sóc mẹ già và nuôi con nhỏ của bị cáo.

Bị cáo Oanh tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng tháng 1/2020, Võ Thị Hải Âu (36 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) xảy ra mâu thuẫn tình cảm với chồng là anh T.H.C (31 tuổi, ngụ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) do nghi ngờ anh C. có tình cảm nam nữ bên ngoài.

Sau đó, Âu đã nhờ Oanh tìm người đánh anh C. gãy tay để anh này nghỉ làm, về nhà với vợ con. Oanh đồng ý và ra giá 40 triệu đồng cho “phi vụ” này. Âu cho rằng giá Oanh đưa ra quá cao nên đã thương lượng giảm còn 20 triệu đồng.

Đến ngày 15/1/2020, Oanh cùng Thái Văn Minh và 2 người khác nhậu tại nhà Minh (phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt). Trong lúc nhậu, Minh hỏi mượn tiền thì Oanh nói “Có nhỏ em kêu đi đánh chồng nó gãy tay, nó sẽ cho 5 triệu đồng”, Minh đồng ý. Sau đó, thanh niên này rủ thêm Lê Văn Đón và Lê Hồng Phúc cùng đi.

Nhậu xong, Oanh dẫn Minh đến quán café (thuộc phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt) để chỉ mặt anh C. cho Minh biết.

Sau đó, Phúc lấy xe của Đón chở Minh tới chỗ anh C. đang uống café. Minh giả vờ đi vệ sinh rồi chém nhiều nhát vào vai, tay anh C. rồi tẩu thoát. Gây án xong, Minh điện thoại cho Oanh biết đã “hoàn thành nhiệm vụ”. Oanh tiếp tục điện thoại cho Âu biết đã chém chồng Âu xong và nhờ người chở đến bệnh viện để lấy 10 triệu đồng.

Anh C. được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định thương tích kết luận, anh C. bị tổn thương cơ thể với tỉ lệ 37%.

Trước đó, TAND quận Thốt Nốt đã tuyên phạt các bị cáo Âu, Oanh, Minh mỗi bị cáo 6 năm tù; Phúc và Đón lần lượt 3 năm tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Sau đó, Oanh có đơn kháng cáo với lí do trên. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với Oanh. Đồng thời, tuyên tịch thu sung công số tiền thu lợi bất chính là 15 triệu đồng của bị cáo.