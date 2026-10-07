Vợ Thái VG kể quãng thời gian phải thở oxy, gần như không thể ra khỏi nhà: "Chị thực sự quá may mắn"

Kim Ly (thường gọi là chị Kim) khiến nhiều người xúc động khi lần lượt chia sẻ những câu chuyện rất đời thường về Thái VG. Không phải những món quà xa xỉ hay những màn thể hiện tình cảm cầu kỳ, điều cô nhắc đến nhiều nhất lại là cách chồng ở bên mình trong những giai đoạn khó khăn. Đặc biệt, có một khoảng thời gian Kim Ly cho biết cô từng tưởng mình "không qua khỏi", phải thở oxy trong thời gian dài và gần như không thể ra khỏi nhà.

Có khoảng thời gian phải thở oxy rất lâu, gần như không thể ra khỏi nhà

Kim Ly kể, đã có một khoảng thời gian sức khỏe của cô gặp vấn đề nghiêm trọng đến mức phải thở oxy trong thời gian dài và gần như không thể ra khỏi nhà. Trong những ngày ấy, Thái VG vẫn ở bên vợ mỗi ngày.

"Có một khoảng thời gian chị tưởng mình không qua khỏi. Chị phải thở oxy rất lâu, gần như không ra khỏi nhà được", Kim Ly viết.

Không thể đi đâu cũng đồng nghĩa với việc những hoạt động bình thường của một cặp vợ chồng gần như phải tạm gác lại. Thế nhưng thay vì để vợ cảm thấy cuộc sống chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, Thái VG lại tìm cách khiến những ngày ở nhà trở nên dễ chịu hơn.

Anh biến chính căn nhà thành một "home theatre", rồi tổ chức những buổi date night tại nhà cho vợ. Không cần phải ra ngoài, hai người vẫn có thể cùng nhau xem phim, tận hưởng khoảng thời gian riêng và có những buổi hẹn hò theo cách rất riêng của mình.

Sau khi đi qua giai đoạn sức khỏe khó khăn ấy, điều Kim Ly đọng lại không chỉ là ký ức về những ngày phải thở oxy mà còn là cảm giác mình đã may mắn khi luôn có chồng ở bên.

"Sau lần đó chị chỉ nghĩ mình thật sự quá may mắn", cô chia sẻ.

@ckim_ly

Kim Ly nói điều mình may mắn nhất là "anh Thái vẫn ở đó"

Trong một bình luận, diễn viên Huỳnh Lập cũng gửi lời chúc mừng Kim Ly vì có Thái VG luôn bên cạnh. Đáp lại, Kim Ly viết: "Chị cũng thấy may mắn lắm em ơi. Đi qua bao nhiêu chuyện rồi mà anh Thái vẫn luôn ở đó".

Một câu trả lời ngắn nhưng phần nào cho thấy điều Kim Ly trân trọng ở cuộc hôn nhân của mình. Sau nhiều chuyện đã cùng nhau trải qua, điều khiến cô cảm thấy may mắn không phải một khoảnh khắc đặc biệt nào mà là việc người bạn đời vẫn ở đó khi mình cần nhất.

Và những câu chuyện khác mà Kim Ly chia sẻ cũng cho thấy Thái VG dường như không phải kiểu người chỉ chăm sóc vợ bằng những lời nói ngọt ngào.

Có lần Kim Ly nói rằng mỗi khi đi làm về, cô thường than stress, chỉ muốn về nhà nấu ăn, chơi với cây và cắm hoa. Nghe vậy, Thái VG làm hẳn một phòng gym cho vợ, rồi mỗi tuần lại mua cây và hoa về để căn nhà ngày càng nhiều màu xanh. Kim Ly hài hước kể có lúc nhà mình trông chẳng khác nào một "khu rừng mini". Còn cô thì ngày càng có thêm niềm vui với việc chăm cây, cắm hoa.

@ckim_ly

Vợ nói thích gì, Thái VG lại âm thầm biến thành hiện thực

Một câu chuyện khác được Kim Ly kể lại cũng rất đúng với kiểu quan tâm này.

Cô từng muốn đưa các con đi road trip vòng quanh nước Mỹ. Kim Ly nói với chồng rằng cô muốn có một chiếc xe cho các con và một chiếc xe để mình đi làm, bởi bản thân không thích lái xe lắm. Sau đó, vào cuối tuần, cô bất ngờ nhìn thấy một email trong inbox. Thái VG đã đưa vợ đi xem xe.

@ckim_ly

Kim Ly kể thêm rằng chồng mình vốn mê những chiếc xe chạy nhanh, trong khi điều cô muốn lại đơn giản hơn nhiều: Một chiếc xe êm để hai vợ chồng có thể đi hẹn hò, vừa lái xe vừa nói chuyện, "catch up" với nhau. Nhưng cuối cùng, chính những điều nhỏ bé ấy lại trở thành cách hai vợ chồng duy trì sự kết nối giữa cuộc sống bận rộn.

Có lẽ vì thế mà khi nhìn lại quãng thời gian sức khỏe không tốt, Kim Ly càng cảm nhận rõ hơn sự đồng hành của người bạn đời. Với cô, một người ở bên mình khi mọi thứ thuận lợi là điều đáng quý, nhưng một người vẫn ở đó khi mình yếu đuối, không thể đi đâu và thậm chí từng nghĩ mình không qua khỏi, lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

@ckim_ly

Những chia sẻ của Kim Ly không phải một câu chuyện tình yêu quá ồn ào. Ngược lại, nó được kể bằng những việc rất nhỏ: Ở nhà cùng vợ, biến phòng khách thành nơi xem phim, tổ chức một buổi date night, mua cây về nhà, làm phòng gym hay đưa vợ đi chọn chiếc xe cô thích.

Nhưng có lẽ chính những điều "nhỏ" ấy mới khiến Kim Ly nói rằng sau tất cả, cô cảm thấy mình "thật sự quá may mắn".