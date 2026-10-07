Đặng Thu Thảo đăng ảnh kỷ niệm 9 năm hôn nhân, ông xã Trung Tín liền "tự thú" một câu

Hoa hậu Đặng Thu Thảo vừa chia sẻ loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc trong ngày cưới cách đây 9 năm, nhân dịp kỷ niệm ngày hai vợ chồng chính thức về chung một nhà. Không cầu kỳ hay viết những lời quá dài, nàng hậu chỉ đăng lại những hình ảnh quen thuộc của ngày trọng đại cùng một lời nhắn bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

“Đã 9 năm kể từ ngày mình thành vợ chồng, mà những khoảnh khắc này vẫn thấy thân thương như vừa hôm qua”, Đặng Thu Thảo viết. Cô khép lại bài đăng bằng lời chúc mừng kỷ niệm 9 năm hôn nhân dành cho hai vợ chồng.

Nguồn: Dang Thu Thao

Trong loạt ảnh được chia sẻ, đáng chú ý nhất là khoảnh khắc cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn trong ngày cưới. Những hình ảnh còn lại ghi lại không gian hôn lễ được trang trí bằng hoa với tông trắng, kem và cam đào, tạo thành một lối đi phủ đầy hoa khá lãng mạn.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là một trong những lần hiếm hoi Đặng Thu Thảo chủ động nhắc về chuyện tình cảm và chia sẻ lại hình ảnh ngày cưới. Sau khi kết hôn, Hoa hậu Việt Nam 2012 dần rút khỏi các hoạt động showbiz, dành phần lớn thời gian cho gia đình và cuộc sống riêng.

Đáng chú ý hơn cả là phản hồi của ông xã Nguyễn Trung Tín ngay dưới bài đăng. Doanh nhân viết một câu ngắn nhưng khá tình cảm: “Cảm ơn em đã chịu đựng anh 9 năm qua. Love you to the moon, jupiter and mars!”.

Cách Trung Tín đáp lại lời kỷ niệm của vợ khiến nhiều người bật cười. Nếu Đặng Thu Thảo nhắc về 9 năm hôn nhân bằng cảm giác “vẫn thân thương như vừa hôm qua”, ông xã lại chọn cách nói hài hước, tự nhận mình là người được vợ “chịu đựng” suốt 9 năm, trước khi chốt bằng một lời yêu thương.

Một câu bình luận không quá dài nhưng lại cho thấy cách cặp đôi tương tác với nhau khá tự nhiên. Không phải những lời có phần khuôn mẫu thường thấy trong các bài đăng kỷ niệm ngày cưới, Trung Tín dùng chính kiểu hài hước quen thuộc để đáp lại vợ.

Nguồn: Dang Thu Thao

Đặng Thu Thảo và Trung Tín kết hôn năm 2017. Sau 9 năm, cả hai đã có một gia đình đông đủ với các con. Nàng hậu sinh năm 1991, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012 và từng được biết đến với hình ảnh kín tiếng, nền nã. Sau khi lập gia đình, cô gần như rút khỏi các hoạt động giải trí và ít chia sẻ đời sống riêng tư.

Chính vì vậy, những khoảnh khắc Đặng Thu Thảo nhắc về ngày cưới luôn nhận được sự quan tâm. Lần này, thay vì một bộ ảnh mới cầu kỳ, cô chỉ đơn giản mở lại những kỷ niệm đã cách đây gần một thập kỷ. 9 năm trôi qua, cảnh vật trong những bức ảnh có thể đã thuộc về quá khứ, nhưng với cô, cảm giác thân thương dường như vẫn còn nguyên.

Và bên dưới bài đăng ấy, câu bình luận hài hước của Trung Tín cũng khiến màn kỷ niệm 9 năm của hai vợ chồng trở nên gần gũi hơn: “Cảm ơn em đã chịu đựng anh 9 năm qua” - một câu đùa vui, nhưng được kết lại bằng lời yêu thương dành cho người bạn đời đã đồng hành cùng mình suốt gần một thập kỷ.