Sau nhiều năm, Go So Young, phu nhân của tài tử Jang Dong Gun, vẫn giữ vững vị thế biểu tượng sắc đẹp không tuổi của làng giải trí Hàn Quốc. Dù đã bước sang tuổi 53, mỗi lần xuất hiện, cô vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi vẻ ngoài rạng rỡ, cuốn hút, dường như thời gian đã lãng quên người phụ nữ này.

Bí quyết đằng sau vẻ đẹp thách thức năm tháng ấy không chỉ nằm ở những liệu trình chăm sóc đắt đỏ mà còn ẩn chứa trong những thói quen sống khoa học, được duy trì bền bỉ qua năm tháng. Trong số đó, có một thói quen buổi sáng đặc biệt mà gần đây, Go So Young đã bất ngờ tiết lộ, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Vốn nổi tiếng là một ngôi sao kín tiếng về đời tư, việc Go So Young gần đây xuất hiện với gương mặt mộc hoàn toàn không trang điểm trên chương trình truyền hình đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Hầu hết mọi người đều dành những lời khen ngợi không ngớt cho vẻ đẹp tự nhiên, tươi tắn của nữ diễn viên. Làn da căng mịn, ít nếp nhăn và thần thái rạng rỡ của Go So Young ở tuổi ngũ tuần đã khiến không ít người phải ghen tị, tự hỏi bí quyết nào giúp cô duy trì được nhan sắc đáng ngưỡng mộ đến vậy.

Buổi sáng của Go So Young bắt đầu một cách rất đỗi bình dị nhưng lại ẩn chứa nhiều điều thú vị. Khi tiếng chuông báo thức vang lên, cô từ từ mở mắt và việc đầu tiên là kiểm tra điện thoại – một thói quen quen thuộc của nhiều người trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt lại nằm ở những hành động tiếp theo của cô.

Go So Young lần đầu tiên để lộ gương mặt mộc không trang điểm. Ảnh MBN 'Oh Eun-young Stay'

Sau khi kiểm tra điện thoại, Ko So-young không vội vàng bật dậy mà bắt đầu ngày mới bằng những động tác duỗi người nhẹ nhàng ngay trên giường. Cô thực hiện các động tác kéo giãn tay chân, vươn vai trong bộ đồ ngủ thoải mái. Hành động này, tưởng chừng đơn giản, lại mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho cơ thể.

Theo các chuyên gia sức khỏe, việc kéo giãn vào buổi sáng giúp đánh thức các cơ bắp còn cứng đờ sau một đêm dài ngủ say, đồng thời thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Khi cơ thể được kéo giãn và co duỗi nhịp nhàng, tuần hoàn máu sẽ được cải thiện đáng kể, cung cấp oxy và các dưỡng chất cần thiết đến từng cơ và tế bào, giúp cơ thể tràn đầy năng lượng cho một ngày mới.

Sau khi hoàn thành các động tác kéo giãn, Go So Young tiếp tục với một thói quen độc đáo khác: Massage da đầu. Cô xoa bóp nhẹ nhàng da đầu bằng các đầu ngón tay. Hành động này có vẻ lạ lẫm với nhiều người, nhưng đây chính là một trong những bí quyết giữ gìn vẻ đẹp và sức khỏe của Go So Young.

Massage đầu buổi sáng có những tác dụng gì?

Theo nhiều nghiên cứu khoa học, massage da đầu không chỉ giúp thư giãn mà còn có tác động tích cực đến sức khỏe tổng thể và vẻ đẹp mái tóc, làn da.

Cải thiện lưu thông máu: Khi massage da đầu, các mạch máu dưới da đầu được kích thích, giúp tăng cường lưu thông máu đến vùng đầu và não. Điều này không chỉ cung cấp nhiều oxy và dưỡng chất hơn cho nang tóc, giúp tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng mà còn có thể hỗ trợ chức năng não bộ, giúp tinh thần minh mẫn hơn.

Giảm căng thẳng và lo âu: Da đầu là nơi tập trung nhiều dây thần kinh. Việc xoa bóp nhẹ nhàng giúp giải tỏa căng thẳng, giảm bớt áp lực tích tụ, mang lại cảm giác thư thái và dễ chịu. Đây là một cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới với tâm trạng tích cực.

Thúc đẩy mọc tóc và giảm gàu: Kích thích lưu thông máu đến nang tóc không chỉ nuôi dưỡng tóc mà còn có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc mới, giúp tóc dày và bóng mượt hơn. Ngoài ra, massage da đầu còn giúp loại bỏ tế bào chết và bã nhờn tích tụ, từ đó giảm tình trạng gàu và ngứa da đầu.

Hỗ trợ làm đẹp da mặt: Mặc dù tập trung vào da đầu, nhưng việc massage cũng có thể gián tiếp cải thiện lưu thông máu ở vùng mặt, giúp da hồng hào và tươi sáng hơn.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc duy trì thói quen massage da đầu thường xuyên, đặc biệt là vào buổi sáng, có thể mang lại những lợi ích lâu dài cho sức khỏe và sắc đẹp. Ví dụ, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học và Sinh học Mỹ phẩm Hàn Quốc (Korean Journal of Medical & Biological Sciences) đã chỉ ra rằng massage da đầu có thể làm tăng độ dày của tóc ở nam giới bị rụng tóc.

Mặc dù các nghiên cứu cụ thể về tác động của massage da đầu buổi sáng đối với vẻ đẹp tổng thể chưa nhiều, nhưng những lợi ích đã được chứng minh về lưu thông máu và thư giãn thần kinh chắc chắn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì vẻ ngoài tươi trẻ và tinh thần sảng khoái.

Việc Ko So-young tiết lộ những thói quen buổi sáng của mình, đặc biệt là việc massage da đầu, không chỉ cho thấy một khía cạnh đời thường, gần gũi hơn của nữ diễn viên mà còn truyền cảm hứng cho nhiều người về việc chăm sóc bản thân. Vẻ đẹp không tuổi của Ko So-young không đến từ những phép màu hay sự can thiệp nhân tạo mà là kết quả của một lối sống khoa học, lành mạnh và những thói quen tốt được duy trì bền bỉ mỗi ngày.