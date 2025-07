Vợ tác oai tác quái, tôi kể với mẹ mong bà khuyên bảo con dâu thì nhận được một câu phũ phàng, đủ để đẩy tôi vào "địa ngục"

Tôi không phải kiểu đàn ông lăng nhăng, càng không phải loại người thích dây dưa tình ái qua mạng. Công việc của tôi là kinh doanh vật liệu xây dựng, khách hàng phần lớn là thợ hồ, chủ thầu và mấy cô kế toán công ty xây dựng. Nhiều khi họ gửi tin nhắn hỏi báo giá, hình ảnh vật tư, đôi ba câu chào hỏi khách sáo, vậy mà vợ tôi cũng ghen.

Ban đầu chỉ là vài cái liếc mắt khi thấy tôi bấm điện thoại. Sau đó là mỗi tối tôi vừa bước ra khỏi nhà tắm là đã thấy cô ấy cầm lấy máy tôi như một thói quen, không xin phép, không hỏi han, cứ mở ra và lướt. Tôi hỏi thì vợ đáp lại một câu gọn lỏn: "Em xem có gì đáng nghi không thôi".

Cái cách nói ấy khiến tôi thấy mình mất hết cả tự do, cứ như đang làm điều tội lỗi. Tôi đã từng nhịn, từng nghĩ có lẽ do cô ấy thiếu an toàn, do ngoài kia người ta lừa dối nhau nhiều quá. Nhưng càng về sau, mức độ kiểm tra càng tăng, tin nhắn, nhật ký cuộc gọi, zalo, facebook… rồi đến cả ảnh chụp màn hình, danh bạ.

Ảnh minh họa

Có hôm tôi đi gặp đối tác về khuya, khách là nữ, dân kỹ sư công trình, người bặm trợn, giọng nói còn ồm ồm hơn cả đàn ông. Vậy mà chỉ vì cô ấy gọi hỏi thăm xem tôi về đến nhà chưa, vợ tôi nghe được liền mắng tôi té tát rồi còn xé rách cả chiếc áo tôi đang mặc vì cho rằng có mùi nước hoa phụ nữ. Tôi thấy rất mệt mỏi vì vợ, nhưng khi kể với mẹ tôi, mong mẹ khuyên con dâu thì mẹ tôi lại bảo: "Nó làm thế là đúng. Mày không có gì khuất tất mờ ám thì có gì mà phải sợ".

Tôi đứng như trời trồng vì không thể tin được mẹ tôi lại đứng về phía con dâu, tôi biến thành kẻ bị cô lập, bị kiểm soát trong nhà.

Mới hôm kia, tôi để quên điện thoại ở nhà, vội quay lại lấy thì thấy vợ tôi đang ngồi kiểm tra từng ghi chú, từng dữ liệu trên google driver. Tôi thấy mình không còn gì để nói với vợ nữa rồi, không tin tưởng nhau tới mức độ này thì sống chung tiếp để làm gì nữa? Tôi là người đàn ông đàng hoàng nhưng trước sự kiểm soát, nghi ngờ, ghen tuông của vợ, tôi lại như biến thành kẻ chẳng ra gì nên mới khiến vợ không tin tưởng.

Tôi từng tính đến chuyện ly hôn nhưng nghĩ tới con, nghĩ tới bố mẹ, nghĩ tới sự đổ vỡ... tôi lại chùn bước. Song cứ tiếp tục thế này thì tôi không chịu được nữa, tôi thấy nghẹt thở thật sự. Tôi phải làm sao để vợ tôi từ bỏ việc kiểm soát chồng đây?