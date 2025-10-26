Từng dành cả sự nghiệp để tạo nên những căn hộ mẫu và khách sạn lộng lẫy, nhà thiết kế nội thất Hoàng Toàn bỏ ra hơn 30 tỷ đồng mua một căn nhà giữa trung tâm Thượng Hải (Trung Quốc) và thêm vài tỷ để biến nó thành nơi ở chuẩn resort.

Năm thứ năm gắn bó, sự xuất hiện của cô con gái út khiến nhịp sống gia đình thay đổi. Anh quyết định cải tạo lần hai và chọn một hướng đi hoàn toàn khác. Không còn trưng trổ kỹ thuật hay chất liệu đắt tiền, anh gạn lọc mọi thứ về tinh thần tối giản và tiện nghi. Ngôi nhà hai tầng rộng trên 300m2 giờ đây thông suốt như một vòng chạy, ánh nắng mặt trời đổ vào qua khoảng thông tầng gần 9m, nội thất bày theo cách tự do và nghệ thuật lặng lẽ trở thành linh hồn. Đó là nơi bốn thành viên có thể ở cùng nhau mà ai cũng có góc của mình, nơi sự sang trọng không nằm ở giá vật liệu mà ở thái độ sống.

Cấu trúc gia đình thì không gian sống cũng cần thay đổi

Tám năm trước Hoàng Toàn chi một khoản tiền lớn để mua nhà trong nội đô và bỏ thêm một khoản không nhỏ để hoàn thiện nó theo phong cách nghỉ dưỡng. Với hơn 25 làm nghề, mỗi năm anh thiết kế hàng trăm căn hộ mẫu và hàng chục phòng khách sạn, tư duy sang trọng dường như đã trở thành phản xạ. Nhưng khi có thêm con nhỏ, anh nói rằng cấu trúc gia đình thay đổi thì cấu trúc không gian cũng phải thay đổi. Căn nhà vì thế bước vào cuộc tái sinh lần hai.

Với lần cải tạo này, anh chọn một đường đi trái ngược hoàn toàn với sở trường khoa trương. Anh nói rằng mình muốn vứt bỏ nhiều thủ pháp thiết kế vốn vẫn dùng cho nhà khách hàng để quay về một đời sống giản dị. Mục tiêu là tạo bầu không khí thư thả có hơi thở nghệ thuật cho gia đình bốn người. Tầng một được mở hoàn toàn. Phòng khách, phòng ăn và góc làm việc nối liền trong một mặt bằng rộng như sảnh lớn. Mọi lối đi đều liên hoàn để các thành viên có thể chạy vòng quanh. Đó là sự tự do mà trước đây căn nhà chưa từng có.

Động tác tạo nên điểm nhấn thị giác chính là việc tháo một phần sàn tầng hai để hình thành khoảng thông tầng gần 9m. Ánh sáng rót thẳng xuống đảo bếp ở vị trí trung tâm. Khu bếp kiểu Tây nhờ thế hưởng trọn nguồn sáng tự nhiên và là điểm tụ họp của cả nhà. Từ sáng đến chiều không gian luôn sáng trong. Đêm xuống, ánh đèn hắt lên bề mặt vật liệu khiến căn nhà trở nên mềm mại. Hoàng Toàn gọi đó là hiệu ứng hô hấp của không gian.

Vòng thang xoắn là cầu nối duy nhất dẫn lên tầng hai. Tầng này dành trọn cho sinh hoạt riêng của gia đình. Chất liệu chủ đạo là gỗ với gam trung tính nhằm tạo cảm giác ấm. Tường dùng sơn phẳng, sàn lát bằng khổ đá kích thước lớn không hoa văn để tránh xao nhiễu thị giác. Anh hạn chế vách ngăn dựng sẵn và cho phép không gian trôi chảy. Mặt hướng Nam mở ra khu vườn nhỏ, khung cửa rộng như khung tranh đưa mảng xanh vào nhà, làm ranh giới trong ngoài mờ đi.

Hoàng Toàn diễn tả giấc mơ của mình về một căn nhà như một cấu trúc mở. Cả gia đình cùng trong một mặt bằng nhưng ai cũng có chỗ vừa vặn. Người vợ có thể đứng ở đảo bếp cắt trái cây. Con trai ngồi phía góc làm việc làm bài. Cô con gái chạy tung tăng khắp nơi. Mọi nhu cầu đều diễn ra cùng lúc và hòa vào nhau mà không gây phiền. Đó là lý do anh gọi công trình lần này là căn nhà của sự thư thả.

Nội thất trong nhà được bày theo lối tự do. Bàn làm việc có mặt dùng kỹ thuật sơn mài truyền thống của Trung Hoa, kết hợp đế đồng nặng tính điêu khắc. Bộ sofa do anh tự thiết kế cho đúng kích thước và cách sử dụng của gia đình. Nó đủ sâu để cả nhà co mình xem phim hoặc chơi trò chơi cùng nhau. Anh chủ động bỏ đi các chi tiết tạo hình phức tạp. Thay vì cắt xẻ mảng tường để trang trí, anh để những mặt phẳng trắng làm nền cho tranh và điêu khắc. Anh tin năng lượng cảm xúc của nghệ thuật mạnh hơn nhiều so với việc dựng thêm một hình khối.

Vẻ ngoài giống một phòng trưng bày nhưng căn nhà lại giấu bên trong hệ tủ đồ khổng lồ. Ngay lối vào là phòng thay đồ của vợ rộng hơn 10m2. Trong phòng ngủ vợ chồng có thêm hệ tủ xấp xỉ 30m2. Anh cười bảo không gian dành cho vợ gấp bốn lần phần của anh và các con vì vợ học thời trang nên chỉ có một yêu cầu duy nhất là phòng thay đồ phải lớn. Cuối cùng vẫn thấy chưa đủ.

Một căn nhà sang trọng là nơi khiến cảm xúc êm dịu mỗi tối trở về nhà

Từ kinh nghiệm làm nhà cho khách, anh nhận ra nhiều công trình cần phô bày giá trị rõ ràng chẳng hạn chất liệu hiếm, công nghệ đắt hoặc kết cấu cầu kì. Còn với không gian ở của chính mình, anh không xem xa xỉ là sự chồng chất vật liệu. Sang trọng là cách sống được xếp đặt hợp lý. Sang trọng là cảm giác buông lỏng cơ thể khi bước vào nhà. Sang trọng là bối cảnh khiến cảm xúc êm dịu mỗi tối trở về. Ở nghĩa đó, căn nhà của anh vừa không phải là biệt thự theo thước đo truyền thống lại vừa hoàn toàn xứng là biệt thự theo chuẩn mực tinh thần.

Sợi dây âm thầm giữ nhịp cho không gian là nghệ thuật. Từ nhỏ Hoàng Toàn đã học vẽ. Anh bắt đầu bằng thủy mặc, chuyển sang công bút vẽ người rồi đến ký họa và màu. Đại học chọn thiết kế nhưng nghệ thuật luôn là đường chỉ đỏ. Anh kể ngày mới ra trường, tiền tiết kiệm không nhiều nhưng vẫn dành ra cả tháng lương để mua một tác phẩm điêu khắc vì tin rằng thứ đó đem lại niềm vui tinh thần lâu dài. Anh nói nghệ thuật không có giới hạn cao hay thấp. Dù bạn có bao nhiêu tiền, nó vẫn có cách để chạm đến bạn.

Bộ sưu tập hiện tại của anh chú trọng nghệ sĩ đương đại Trung Quốc thuộc các thế hệ 70, 80, 90và một phần 60. Anh chọn họ vì cảm thấy chung nhịp thời đại và đồng điệu trải nghiệm. Cách treo tác phẩm trong nhà cũng bám theo tư duy kiến trúc. Tác phẩm nào vừa về sẽ được xem xét kích thước, màu sắc, chất liệu để đặt đúng vị trí nhằm đối thoại với ánh sáng và bề mặt xung quanh. Một bức tranh có thể được lựa chọn chỉ vì nó làm dịu những mảng gỗ, một món điêu khắc được đặt vào góc khoáng đạt để ánh nắng thay đổi hình khối trong ngày.

Trên mảng tường lớn của phòng khách là tác phẩm của nghệ sĩ Hoàng Vũ Hưng mang tên Tảng thiên thạch trên đường chân trời dưới ánh nhìn của Mặt Trời. Biển lấp lánh, trời chuyển màu, ánh sáng đi ngang như một đoạn giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Dưới khung tranh là dòng tiếng Pháp mà anh rất thích. Lời nhắn nhủ người tử tế hãy trân trọng những điều quý giá quanh mình, có được thì bình thản, mất đi cũng thôi tiếc. Anh bảo đó là triết lý phù hợp với gia đình nhỏ.

Gần khu bếp là tác phẩm số hai trăm lẻ chín của nghệ sĩ Thái Lôi. Những thớ sơn dày và bề mặt tạo hình điêu khắc gợi anh nhớ đến nghề kiến trúc. Anh thích cách chất liệu bắt sáng và đổi sắc khi đứng ở các góc khác nhau. Bức tranh không kể một câu chuyện cụ thể mà gợi cảm giác về cấu trúc. Ở lối đi là tác phẩm Một con mắt nhìn hai thế giới số 5 của nghệ sĩ Tôn Nhất Điền sinh thập niên chín mươi. Hình ảnh quả bóng bay tuổi thơ khiến anh liên tưởng đến câu chuyện tiêu dùng. Vừa hồn nhiên lại vừa mong manh.

Trong phòng riêng anh treo một bức của Tần Kỳ vẽ quả dưa hấu bổ đôi có hai màu khác nhau. Câu chuyện đơn giản như một lát cắt mùa hè nhưng nhắc rằng mọi thứ luôn có nhiều mặt. Ở tiền sảnh là sáu quả bóng của Trương Ân Lợi, người thầy thời đại học. Những vật thể bình dị được vẽ bằng tâm thế nhẹ nhàng tạo ra cảm giác thư thái. Anh nói nhìn vào đó là nhận ra sự chuyển dịch trong tâm thế sáng tác của thầy.

Ngôi nhà là nền cho ký ức gia đình

So với trước đây, anh hạn chế mang việc về nhà. Không muốn không gian sống bị kéo vào nhịp độ gấp gáp của công trường hay văn phòng, cuối tuần anh thường dành thời gian cho con. Có hôm anh đưa con trai ra sân bóng, cô con gái bé hơn chạy theo nhặt bóng như một cô bé phụ việc đáng yêu. Những buổi tối cả nhà ngồi ở sofa hoặc kéo đàn piano ra chơi là khoảnh khắc anh thấy công trình của mình đạt đúng mục đích. Ngôi nhà không còn là bề mặt để khoe tay nghề mà là nền cho ký ức gia đình.

Với anh, dạy con theo cách ép buộc không phải là lựa chọn. Mỗi lứa trẻ có quỹ đạo riêng. Việc của cha mẹ là mở được biên độ trải nghiệm và giữ cho mình một trần năng lực đủ cao để làm gương. Anh đùa rằng thay vì dồn sức thúc ép con đi trước, tốt hơn là cha mẹ tự nỗ lực mỗi ngày. Khi người lớn tiến bộ, không khí trong nhà sẽ dẫn dắt trẻ đi theo.

Câu chuyện cuối cùng anh muốn nhấn mạnh là khái niệm ngôi nhà luôn vận động. Nhà phải lớn lên cùng chủ. Mỗi giai đoạn sống sẽ có một nhu cầu khác. Khi trẻ còn nhỏ cần mặt bằng liên thông để nhìn thấy nhau. Mai này bọn trẻ lớn lên cần góc riêng cho tập trung và tự chủ. Có thể vài năm nữa anh lại cải tạo tiếp. Điều anh giữ nguyên là tinh thần mềm dẻo. Không gian tốt là không gian biết thay đổi.

Hỏi sang khái niệm sang trọng, Hoàng Toàn nói rằng định nghĩa này phụ thuộc vào điểm nhìn. Nếu nhìn theo vùng đất, kích thước, chi phí hoàn thiện hay các phụ kiện đắt tiền, căn nhà của anh không quá nổi trội. Nhưng nếu đặt theo thước đo tinh thần, đó là một biệt thự đúng nghĩa. Ở đó có ánh sáng đẹp, vật liệu chừng mực, nghệ thuật có mặt đúng lúc, và có một gia đình bốn người sống chậm cùng nhau. Anh tin đó là thứ xa xỉ quý nhất.

Từ câu chuyện của Hoàng Toàn có thể rút ra một bài học gần gũi cho bất kỳ ai đang sửa nhà. Đầu tiên hãy nhìn lại nhịp sống gia đình ở hiện tại. Kế tiếp hãy xác định điều gì mang lại bình yên mỗi ngày. Ánh sáng tự nhiên, một bàn ăn đủ rộng, hay một góc treo bức tranh bạn yêu thích. Cuối cùng mới đến vật liệu và chi tiết kỹ thuật. Khi mục tiêu rõ, căn nhà sẽ tự tìm được phong thái. Và sang trọng sẽ xuất hiện như một phần thưởng.