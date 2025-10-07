Vợ Shark Bình bị “tấn công”

Những ồn ào về tài sản số đang khiến Shark Bình (tên thật là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981) trở thành nhân vật được chú ý thời gian gần đây. Ở dưới các bài đăng của Shark Bình và ở các diễn đàn cộng đồng nói chung, cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận, tranh cãi.

Nhưng không chỉ mình Shark Bình mà vợ của doanh nhân này - Phương Oanh cũng đang bị “tấn công” trên MXH. Một bộ phận cư dân mạng kém văn minh tràn vào trang cá nhân của Phương Oanh và để lại những lời khó nghe.

Lượng tương tác phía dưới 2 bài đăng gần đây của Phương Oanh tăng đột biến nhưng không phải theo hướng tích cực

Phương Oanh, tên đầy đủ là Đỗ Phương Oanh, sinh năm 1989 tại Hà Nam (cũ). Cô được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng, đặc biệt là 2 tác phẩm để đời Quỳnh Búp Bê và Hương Vị Tình Thân, giúp cô khẳng định vị trí vững chắc trong làng phim Việt giờ vàng.

Đến năm 2022, Phương Oanh công khai chuyện tình cảm với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Tháng 6/2023, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn và tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà. Sau đó, cả hai dự định tổ chức đám cưới vào tháng 11/2023, nhưng phải hoãn lại vì Phương Oanh mang song thai và gặp tình trạng nghén nặng. Đến tháng 5/2024, cô hạ sinh hai bé – một trai, một gái, đặt tên thân mật là Jimmy và Jenny.

Từ khi lập gia đình, Phương Oanh dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm nhỏ, thường xuyên nấu ăn và chia sẻ hình ảnh bữa cơm gia đình lên mạng xã hội. Cặp đôi cũng có sở thích du lịch trong và ngoài nước, tận hưởng cuộc sống viên mãn. Shark Bình nhiều lần thể hiện sự trân trọng và yêu thương vợ, nhất là qua những lời khen dành cho các món ăn do cô chuẩn bị.

Dù đã trở thành mẹ, Phương Oanh vẫn giữ vững đam mê nghệ thuật. Cô phát triển kênh TikTok nấu ăn thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi, tham gia các chương trình thực tế và mới đây trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Từ khi bên nhau đến hiện tại, chuyện tình cảm của Shark Bình và Phương Oanh luôn là tâm điểm chú ý. Song cặp đôi vẫn giữ vững niềm tin, đồng hành cùng nhau và nhận được sự ủng hộ từ hai bên gia đình.

