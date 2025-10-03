Phương Oanh từng là gương mặt quen thuộc, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua loạt phim truyền hình giờ vàng như Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân... Tuy nhiên, cô đã lựa chọn tạm gác sự nghiệp diễn xuất để tập trung cho việc kết hôn và làm mẹ. Sau khoảng thời gian vắng bóng, nữ diễn viên hiện đã quay trở lại với nghệ thuật, tiếp tục theo đuổi niềm đam mê.

Vào tháng 8/2022, Phương Oanh chính thức xác nhận đang hẹn hò Shark Bình. Đến tháng 6/2023, cả hai hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn tại quê nhà. Chỉ một tháng sau, nữ diễn viên và Shark Bình tổ chức lễ dạm ngõ tại Hà Nam, trong không khí ấm áp với sự hiện diện và chúc phúc của gia đình cùng những người bạn thân thiết.

Sau đám cưới hoành tráng, câu chuyện đời tư cũng như tài sản của cặp đôi diễn viên Phương Oanh - Shark Bình luôn là chủ đề khiến công chúng bàn tán.

Phương Oanh xác nhận đang hẹn hò với Shark Bình vào năm 2022

Tháng 5/2024, cặp đôi Phương Oanh và Shark Bình đã chào đón cặp song sinh

Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình) nổi tiếng trong giới khởi nghiệp với tư cách là Chủ tịch Tập đoàn NextTech – hệ sinh thái được ví như “Alibaba của Việt Nam”. NextTech hiện hoạt động trên nhiều lĩnh vực: thương mại điện tử, logistics, fintech, blockchain… với hơn 20 công ty thành viên trải dài tại nhiều quốc gia. Shark Bình lập công ty từ năm 19 tuổi. Khi còn trẻ, anh đã sở hữu tài sản hơn 2 triệu USD.

Từng xuất hiện trong chương trình Shark Tank Việt Nam, Shark Bình gây ấn tượng bởi phong cách quyết đoán, tư duy nhạy bén và đặc biệt là khả năng rót vốn “khủng” cho startup. Theo nhiều nguồn tin, khối tài sản cá nhân của ông ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng, chưa kể cổ phần tại nhiều doanh nghiệp tiềm năng.

Khi được hỏi về chuyện tài sản, Shark Bình đưa ra quan điểm: "Giàu ở đây không biết là thế nào. Nhưng Shark rất là giàu tình giàu nghĩa. Đối với Shark thì tình nghĩa anh em, sự thật thà, xanh chín và tình người, đối nhân xử thế mới là quan trọng nhất. Còn tiền bạc, vật chất mình đã qua cái giai đoạn phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền. Có thể kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng không thể tiêu được. Nên Shark rất mong muốn mọi người nhìn nhận Shark là một người giàu tình nghĩa thay vì giàu tiền bạc".

Shark Bình là một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ - thương mại điện tử

Shark Bình lập công ty từ năm 19 tuổi. Khi còn trẻ, anh sở hữu tài sản hơn 2 triệu USD

Ông xã Phương Oanh có niềm đam mê với xe hơi

Nếu Shark Bình nổi danh trong giới doanh nhân, thì Phương Oanh lại là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Phương Oanh còn được biết đến với hình ảnh một ngôi sao chịu chi cho hàng hiệu.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ bộ sưu tập túi xách, giày dép, phụ kiện đến từ các thương hiệu xa xỉ như Dior, Chanel, Hermes, Louis Vuitton… Dù không chia sẻ giá trị thực tế nhưng netizen cho rằng nó không hề nhỏ.

Phương Oanh có cuộc sống sang chảnh, dùng đồ hiệu đắt đỏ sau khi kết hôn

Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng mức thu nhập từ 1–2 tỷ đồng mỗi tháng đối với cô không phải điều quá khó khăn. Trước khi về chung một nhà với Shark Bình, Phương Oanh đã tự thưởng cho bản thân một căn hộ cao cấp hơn 100m² tại Hà Nội.

Sau khi kết hôn với Shark Bình, nữ diễn viên có cuộc sống sang chảnh như phú bà. Cô thường xuyên đi du lịch sang chảnh, xuất hiện trong những set đồ đắt đỏ và không ngại thể hiện cuộc sống viên mãn, đủ đầy.

Nữ diễn viên cũng từng tiết lộ, cô đưa ra 3 nguyên tắc từ hồi yêu Shark Bình: "Một là không tặng quà, hai là không can thiệp vào công việc của nhau, ba là không được phép đòi đầu tư".

Nữ diễn viên cũng từng tiết lộ việc cô kiếm 1-2 tỷ/tháng là chuyện không quá khó

Sau khi kết hôn, Shark Bình và Phương Oanh đi du lịch ở các địa điểm nổi tiếng trên thế giới cùng với nhau

Chia sẻ với PV vào năm 2023, Phương Oanh từng khẳng định mình không can thiệp vào chuyện kinh doanh của chồng và ngược lại không nhờ chồng giúp sức cho sự nghiệp của mình. Thay vào đó cả 2 coi nhau như là nguồn động lực.

"Tôi có một nguyên tắc đó là không can thiệp vào chuyện kinh doanh của anh ấy, sẽ không nhờ cậy đến anh ấy giúp sức cho công việc của mình. Anh ấy là nhà đầu tư mà, mình nhận đầu tư của anh ấy thì quá dễ dàng.

Với Oanh, sự nghiệp của Oanh phải do chính tay mình làm nên như trước nay vẫn vậy. Dù có thể xước xát, có thể vấp ngã nhưng mình vẫn phải là người tự giải quyết. Chính những vấp váp, sóng gió ấy là bài học vô giá để mình làm tốt hơn ở những bước tiếp theo. Thành hay bại phải là do mình thì sự nghiệp mới là của mình", cô cho hay.