Trong showbiz Việt, Phương Oanh - Shark Bình luôn là cặp đôi nhận nhiều sự chú ý bậc nhất, không chỉ vì câu chuyện tình đầy sóng gió mà còn bởi cuộc sống hôn nhân gắn liền với nhiều thị phi, lời đồn đoán. Từ khi công khai mối quan hệ, cả hai thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, đặc biệt là sau khi đón cặp song sinh đáng yêu vào năm 2024. Những bức ảnh gia đình đủ đầy bốn thành viên khiến cư dân mạng tin rằng, sau tất cả, cả hai đã tìm thấy bến đỗ bình yên.

Cho đến thời gian gần đây, Phương Oanh và Shark Bình liên tục đối mặt với những bình luận tiêu cực, bàn tán xôn xao. Chiều 2/10, Phương Oanh lại gây chú ý với động thái không quan tâm đến những ý kiến liên quan đến gia đình mà đăng tải loạt ảnh đón Trung thu cùng hai con. Trong bộ ảnh, nữ diễn viên xuất hiện với hình ảnh dịu dàng, ân cần ôm hai bé vào lòng vô cùng ấm áp.

Phương Oanh có động thái mới là đăng ảnh đón Trung thu cùng 2 con

Tuy nhiên, điều gây bất ngờ chính là sự vắng mặt hoàn toàn của Shark Bình - người vốn thường xuyên tham gia trong các dịp đặc biệt của gia đình. Điều này càng trở nên đáng bàn tán hơn khi đặt trong bối cảnh gần đây, cặp đôi ít xuất hiện chung khung hình. Dù vẫn tương tác qua lại trên mạng xã hội, nhưng so với thời gian trước, những lần cả hai công khai hình ảnh gia đình dường như thưa thớt hơn.

Song song đó, một bộ phận cư dân mạng cũng cho rằng đây chỉ là tiệc Trung thu của các con ở trường, nên việc Shark Bình không góp mặt cũng là bình thường.

Lần gần nhất Shark Bình xuất hiện cùng gia đình là vào giữa tháng 9/2025

Hành trình tình yêu của Phương Oanh - Shark Bình đối diện với nhiều sóng gió. Năm 2022, cả hai lộ tin hẹn hò, khi những hình ảnh tình tứ bên nhau bị lan truyền trên mạng. Thời điểm ấy, dư luận bùng nổ vì Shark Bình đã trải qua một cuộc hôn nhân, trong khi Phương Oanh là nữ diễn viên nổi tiếng gắn với nhiều vai diễn để đời. Cô thừa nhận bản thân từng suy sụp, thậm chí nghĩ đến những điều tiêu cực, nhưng nhờ tình yêu và sự đồng hành của Shark Bình, gia đình, bạn bè, nữ diễn viên mới có thể mạnh mẽ đứng dậy

Vượt qua sóng gió, cặp đôi vẫn nắm tay nhau bước tiếp. Tháng 6/2023, cả hai chính thức đăng ký kết hôn, và chỉ một năm sau đó, Phương Oanh chào đón cặp song sinh kháu khỉnh. Hình ảnh hạnh phúc bốn thành viên từng được coi là minh chứng rõ ràng cho việc họ đã vượt qua tất cả để xây dựng một tổ ấm trọn vẹn.