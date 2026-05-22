Vợ nói chuyện với bạn trai cũ, chồng nổi cơn ghen tuông nhưng lại gây ra 1 hành động khó ngờ

Mới đây, một phụ nữ ở tỉnh Nonthaburi của Thái Lan đã tố cáo chồng mình, một tình nguyện viên cứu hộ, về tội hành hung và đe dọa giết cô trong cơn ghen tuông. Ngoài việc tấn công vợ, người chồng còn trộm số đồ đạc trị giá hơn 600.000 baht (tương đương hơn 480 triệu VNĐ) khiến người vợ vô cùng bất ngờ.

Nạn nhân, cô Promphit, 44 tuổi, đã nhờ sự giúp đỡ của các trợ lý Nghị viên Quốc hội Nonthaburi, ông Kraithawat Thammatada và bà Saichon Nitkham, những người đã cùng cô đến trình báo tại Sở cảnh sát Bang Bua Thong chống lại chồng cô, anh Sophon, 45 tuổi.

Theo lời cô Promphit, vụ hành hung xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng thứ Ba, ngày 19 tháng 5 vừa qua, sau khi Sophon phát hiện cô nói chuyện trực tuyến với một người bạn trai cũ từ thời thơ ấu. Promphit khai với cảnh sát rằng người đàn ông đó chỉ là bạn và khẳng định cuộc trò chuyện của họ không mang tính chất tình cảm.

Cô Promphit đã bị chồng hành hung sau khi nói chuyện với bạn trai cũ.

Promphit cáo buộc Sophon đã hành hung cô và cố gắng đâm cô, buộc cô phải chạy khỏi phòng ngủ và tìm sự giúp đỡ từ hàng xóm. Tuy nhiên, cổng nhà bị khóa, và Sophon đã đuổi kịp cô bên ngoài ngôi nhà. Promphit cho biết họ đã cãi nhau ở bên ngoài nhà, trong đó Sophon đe dọa sẽ giết cô và kiện cô tội ngoại tình. Sau đó, người đàn ông đã dùng một chiếc cưa đánh vào đầu cô.

Người phụ nữ đến đồn cảnh sát báo án.

Cuối cùng, cô đã trốn thoát khỏi nhà, nhưng Sophon vẫn tiếp tục đuổi theo cô trong khi mang theo súng. Cô cáo buộc rằng anh ta đã đánh vào mặt cô bằng vũ khí cho đến khi có người can thiệp. Theo lời Promphit, Sophon đã bỏ trốn khỏi hiện trường bằng một chiếc xe tải và lấy đi một số đồ vật có giá trị, bao gồm tiền mặt, một sợi dây chuyền vàng, điện thoại di động, thẻ ATM, chìa khóa xe và các giấy tờ quan trọng.

Cô Promphit ước tính tổng giá trị số tài sản bị chồng lấy đi vượt quá 600.000 baht. Khi nộp đơn khiếu nại, Promphit vẫn còn những vết thương rõ ràng, bao gồm mắt sưng húp, vết thương ở mũi và vết cắt trên đầu và chân phải. Cô cho biết cô đã có quan hệ với Sophon trong bốn năm. Người đàn ông này rất hay ghen và thậm chí còn ngăn cản cô chu cấp tài chính cho đứa con từ cuộc hôn nhân trước của cô. Promphit khẳng định anh ta đã hành hung cô 3 lần trước đó, mặc dù đây là vụ việc nghiêm trọng nhất.

Sau đó, Sophon đã trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Channel 8 và thừa nhận đã hành hung vợ mình. Tuy nhiên, anh ta tuyên bố rằng anh ta làm vậy vì vợ mình đã không chung thủy và nói rằng anh ta có bằng chứng chứng minh lời cáo buộc của mình. Sophon cũng khẳng định khẩu súng được sử dụng trong vụ việc là súng giả và cho rằng mình là chủ sở hữu một phần của tài sản và những vật có giá trị bị lấy trộm từ nhà.

Kênh truyền hình Channel 8 đưa tin rằng cảnh sát sau đó đã có lệnh bắt giữ Sophon với các cáo buộc liên quan đến hành hung và trộm cắp. Sophon nói với giới truyền thông rằng anh ta sẵn sàng đối mặt với các thủ tục pháp lý và sẽ không bỏ trốn.