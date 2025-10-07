Thành Nghị “chưa hết thời”: Phim mới được 7 lão làng gánh vai,dàn cast mạnh ngang “Tàng Hải Truyện”, liệu còn cơ hội bùng nổ?

Sau khi “Phó Sơn Hải” khép lại với hơn 13 tỷ lượt xem , cái tên Thành Nghị lại một lần nữa gây chia rẽ cõi mạng: Có người khen ổn định, có người than “vẫn chưa bứt phá nổi”.

Nhưng tin vui là — nam thần cổ trang một thời sắp trở lại với phim mới có dàn cast mạnh đến mức khán giả nói đùa: “Đây là dàn lão nghệ sĩ vào để gánh luôn cả phim!”

“Phó Sơn Hải” hot thật nhưng vẫn chưa “nổ”

Phó Sơn Hải được kỳ vọng là “bom tấn cổ trang võ hiệp” mở màn cho mùa phim 2025. Phim có đầu tư, có diễn viên đẹp, có nhiệt độ truyền thông nhưng chỉ dừng ở mức “phim hot”, chưa thể gọi là “phim bùng nổ”.

Theo số liệu chính thức, Phó Sơn Hải đạt 13 tỷ lượt xem và lọt top 3 phim có độ hot cao nhất quý III trên Maoyan. Tuy nhiên, nếu so với “huyền thoại” Liên Hoa Lâu – bộ phim từng giúp Thành Nghị bật lên hàng đỉnh lưu năm 2023, thì vẫn còn một khoảng cách. Khán giả nhận xét: “Thành Nghị diễn vẫn chắc, nhưng kịch bản quá an toàn.”

Hai dự án mới nối tiếp: Một nối series flop, một hứa hẹn “lội ngược dòng”

Sau khi Phó Sơn Hải kết thúc, truyền thông Trung đồng loạt đưa tin: Hai bộ phim tiếp theo của Thành Nghị đã định lịch phát sóng là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền Thiên và Trường An Nhị Thập Tứ Kế .

Phần Vương Quyền Thiên nằm trong vũ trụ Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương , sau hai phần Nguyệt Hồng Thiên và Hoài Thủy Trúc Đình vốn bị chê “đẹp nhưng nhạt”. Dù dàn cast có Thành Nghị và Lý Nhất Đồng , nhưng netizen vẫn dè chừng: “Hai người này đều có thực lực, mà lạ là đóng phim nào cũng không nổ.”

Lý Nhất Đồng vừa có Thư Quyển Nhất Mộng gây tiếng vang, diễn xuất tốt, nhưng vẫn chưa “ra vòng” – khiến Vương Quyền Thiên được xem là phép thử liều lĩnh cho cả hai.

Khán giả lại đặc biệt đặt niềm tin vào Trường An Nhị Thập Tứ Kế dự án cổ trang trinh thám.

Vì ngoài Thành Nghị, phim còn quy tụ 7 lão nghệ sĩ gạo cội , dàn lineup được ví ngang “Tàng Hải Truyện”: Lưu Dịch Quân, Vương Kính Tùng, Nghê Đại Hồng, Trương Hàn Dư, Hoàng Giác, Hàn Đồng Sinh, Lý Tông Hán.

Một danh sách khiến netizen chỉ thốt lên: “Toàn những người diễn bằng ánh mắt cũng ra cả bi kịch.” Giới bình luận phim Trung đánh giá: “Nếu Tàng Hải Truyện đưa Hoàng Giác trở lại đỉnh cao, thì Trường An Nhị Thập Tứ Kế có thể là bàn đạp mới cho Thành Nghị.”

Theo tiết lộ, Trường An Nhị Thập Tứ Kế xoay quanh cuộc đấu trí trong triều đình và loạt vụ án liên hoàn ở Trường An. Thành Nghị vào vai một quan chức trẻ thông minh, đối đầu với thế lực đen tối. Điều khiến dân mạng hứng thú là phim không đi theo mô típ cổ trang thần tiên , mà chuyển sang hướng “chính kịch – trinh thám – quyền mưu”.

“Đây là thể loại đang lên ngôi ở Trung Quốc, và khán giả đang mệt mỏi với phim tiên hiệp,” một tài khoản bình luận trên Weibo viết. “Nếu Thành Nghị chọn đúng nhịp, đây có thể là màn hồi sinh mạnh nhất sự nghiệp anh.”

Diễn xuất giờ quan trọng hơn visual

Bài học từ Sinh Vạn Vật vẫn còn nguyên giá trị: Dù có dàn sao như Dương Mịch, nhưng chính ba “lão tướng” Tần Hải Lộ – Nghê Đại Hồng – Lâm Vĩnh Kiện mới là yếu tố giữ chân khán giả. Khán giả hiện nay không còn mù quáng chạy theo idol; họ quan tâm phim có diễn hay không, thoại có chắc không, tình tiết có thực không.

Bởi vậy, việc Thành Nghị dám bước khỏi vùng an toàn idol để đóng Trường An Nhị Thập Tứ Kế – một bộ phim đầy tính kịch, với 7 người đi trước “đè áp lực” – được xem là bước đi đáng khen. Có thể “chưa chắc nổ”, nhưng ít nhất anh đã chọn con đường trưởng thành .

Theo nguồn tin trong đoàn, Trường An Nhị Thập Tứ Kế đang hoàn thiện hậu kỳ, dự kiến phát sóng quý IV/2025 . Nếu đúng lịch, phim sẽ đối đầu trực tiếp với Lục Tư Thành và Diệp Hoa – ba dự án cổ trang lớn nhất nửa cuối năm, mở màn cho “mùa đại chiến visual” giữa dàn mỹ nam.

Sau gần 10 năm đóng phim cổ trang, Thành Nghị từng được gọi là “chuyên gia vai chính an toàn”. Nhưng Trường An Nhị Thập Tứ Kế có thể là cú chuyển hướng thật sự – nơi anh buộc phải đứng giữa 7 tượng đài diễn xuất , và chỉ có một lựa chọn: B ật lên hoặc bị nhấn chìm.

Netizen đang chia phe rõ rệt: “Đây là cơ hội cuối để Thành Nghị chứng minh mình là diễn viên thật sự.” “Nếu phim này vẫn flop, có lẽ anh nên nghỉ dòng cổ trang luôn.”

Còn bạn thì sao?

Thành Nghị sẽ bùng nổ trở lại, hay tiếp tục là “nam thần thiếu may mắn” của Cbiz?



