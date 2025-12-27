Gương mặt nhăn nhúm của nữ chính Emily in Paris kéo 2 triệu người vào cuộc tranh luận

Mỗi lần Emily In Paris trở lại, cái tên Lily Collins gần như luôn trở thành tâm điểm chú ý. Từ nhan sắc, phong cách thời trang cho đến thần thái thời thượng của nữ chính đều là đề tài được bàn luận sôi nổi suốt nhiều mùa phim. Tuy nhiên, ở mùa 5 vừa lên sóng, sự quan tâm của khán giả lần này lại xoay quanh một chi tiết khác: làn da lộ rõ dấu hiệu lão hoá và những biểu cảm gương mặt rất "thật" của nữ diễn viên sinh năm 1989.

Trên mạng xã hội Threads, một bài đăng liên quan đến Lily Collins trong Emily In Paris mùa 5 đang thu hút hơn 2 triệu lượt xem và tiếp tục lan truyền mạnh mẽ. Tác giả bài viết chia sẻ rằng họ đã bắt gặp một số nội dung chê bai Lily Collins vì gương mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn, đặc biệt là ở trán và vùng giữa chân mày.

Ảnh Threads.

Người này cho biết, với tư cách là một bác sĩ thẩm mỹ, cô hoàn toàn hiểu và đánh giá cao lợi ích của botox hay các phương pháp thẩm mỹ hiện đại. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh rằng mỗi người đều có quyền lựa chọn can thiệp hay không, và việc một nữ diễn viên vẫn giữ những biểu cảm tự nhiên trên gương mặt là điều đáng trân trọng trong thời đại mà vẻ đẹp "đóng băng" đang trở nên phổ biến. Bài viết kết thúc bằng lời kêu gọi cộng đồng mạng hãy tử tế hơn, tôn trọng và ủng hộ sự lựa chọn cá nhân của người khác.

Ngay bên dưới bài đăng, phần bình luận nhanh chóng trở thành "mặt trận" tranh luận với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Không ít khán giả lên tiếng bênh vực Lily Collins, cho rằng việc cô vẫn có thể nhíu mày, nâng chân mày hay thể hiện cảm xúc rõ ràng chính là điều giúp nhân vật Emily trở nên sống động và chân thực hơn.

(Ảnh @jfkyyfjc, @movie1zika).

Một số người nhận xét rằng ngày nay, việc sở hữu gương mặt tự nhiên lại bị xem là "không bình thường", trong khi đây vốn là dấu hiệu của một diễn viên chưa lạm dụng can thiệp thẩm mỹ. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng vóc dáng quá gầy của Lily Collins là một phần nguyên nhân khiến làn da trông kém đầy đặn, dễ lộ nếp nhăn và dấu hiệu tuổi tác hơn so với trước.

"Tôi chưa từng xem bộ phim, nhưng mọi người thực sự đang chỉ trích cô ấy chỉ vì gương mặt có biểu cảm à?", "Thật đáng buồn khi ở thời điểm hiện tại, trông bình thường lại bị coi là điều bất thường.", ""Là một người ngoài 30 và chưa từng can thiệp thẩm mỹ, tôi đôi khi cảm thấy mình như kẻ lạc loài. Việc nhìn thấy một người khác cũng có gương mặt giàu biểu cảm như vậy thật sự rất dễ chịu.", ""Cô ấy chỉ là quá gầy mà thôi."...

Botox và các phương pháp thẩm mỹ hiện đại vốn không phải là thứ tội lỗi - chúng giúp nhiều người tự tin hơn với vẻ ngoài của mình. Nhưng không thể xem việc can thiệp thẩm mỹ trở thành chuẩn mực bắt buộc, đặc biệt là với một diễn viên. Lily Collins dù có thể không hoàn hảo theo tiêu chuẩn "không tuổi" của Hollywood, nhưng cô vẫn giữ được điều quý giá nhất - khả năng diễn xuất bằng khuôn mặt của mình.

Trên thực tế, những lo ngại về ngoại hình của Lily Collins không phải mới xuất hiện gần đây. Trước đó, tại Tuần lễ Thời trang New York hồi tháng 9, khi tham dự show diễn của Calvin Klein, nữ diễn viên từng khiến công chúng xôn xao khi để lộ vóc dáng khô khốc, thân hình mảnh mai quá mức cùng làn da có phần chảy xệ, thiếu sức sống trong một số góc chụp cận cảnh. Hình ảnh này nhanh chóng được lan truyền và kéo theo nhiều bình luận trái chiều, từ lo lắng cho sức khoẻ đến những nhận xét khắt khe về phong độ nhan sắc của cô.