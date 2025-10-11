Đóng giả thành đàn ông lừa tình, lừa tiền bạn thân suốt 12 năm vì câu nói của phụ huynh "Cháu chẳng xinh đẹp gì"

Theo VTC News, sự việc hy hữu xảy ra ở Thượng Hải, Trung Quốc vào năm 2022. Cô Dư và cô Lý là hàng xóm, quen biết nhau từ nhỏ, thân thiết vô cùng. Hơn 12 năm trước, mẹ cô Lý trong lúc nói chuyện phiếm đã bảo cô Dư rằng: "Cháu chẳng xinh đẹp gì, điều kiện gia đình cũng không tốt, sau này khó mà lấy được chồng đấy".

Nghe vậy, cô Dư ghi hận trong lòng, dù đã cố gắng nghĩ thoáng hơn nhưng vẫn không tiêu tan sự khó chịu. Sau đó, cô lập mưu trả thù bạn thân để trút hận.

Dư bắt đầu kế hoạch bằng cách nói dối cô Lý rằng mình có quen một người bạn thân là MC nổi tiếng và muốn giới thiệu cho Lý. Sự nhiệt tình quá mức của bạn thân khiến cô Lý xiêu lòng.

Thấy cá đã cắn câu, cô Dư mua một số điện thoại mới, dùng máy biến âm, vào vai chàng nam MC đẹp trai, hiểu chuyện, hàng ngày trò chuyện yêu đương cùng cô Lý. Trong suốt thời gian này, cô Dư dùng phương pháp giao tiếp ảo, vẽ nên một tình yêu đẹp như truyện ngôn tình, đưa ra những lời hứa hẹn về tương lai màu hồng, tìm mọi cách để ngăn cản cô Lý yêu đương ngoài đời thực.

Mỗi lần cô Lý đề nghị gặp mặt trực tiếp "bạn trai online", Dư lại đóng vai chàng MC viện đủ lý do từ bận công tác xa, bị ốm, đến quá mệt mỏi.

Ban đầu, Dư chỉ định lừa tình để thỏa mãn cơn giận. Nhưng đến năm 2018, khi Dư gặp khó khăn về tài chính và cần tiền gấp, cô ta nhận thấy cơ hội khác.

Biết bạn thân đã hoàn toàn rơi vào lưới tình với nhân vật ảo do mình tạo ra, Dư bắt đầu mượn tiền Lý với đủ loại lý do. Sau lần đầu thành công, cô ta liên tục vòi vĩnh thêm. Dù sau này tài chính đã ổn định, Dư vẫn tiếp tục xin tiền bạn, dùng mọi cách từ van xin, nói dối, và thậm chí đe dọa cắt đứt quan hệ nếu Lý hỏi quá nhiều hoặc tỏ vẻ miễn cưỡng.

Tổng số tiền mà cô Dư lừa đảo của bạn thân đã lên đến con số khổng lồ 2 triệu Nhân dân tệ (khoảng 6,8 tỷ đồng).

Dư đã bị cảnh sát áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự vì nghi ngờ lừa đảo. Ảnh: OC.

Theo Tri thức và Cuộc sống, đầu năm 2022, sau khi Lý tiêu hết tiền tiết kiệm và bắt đầu nợ nần chồng chất nên cô ấy đến tìm Dư để hỏi về người bạn trai online. Cảm thấy có điều gì đó không ổn nên Lý muốn đối chất với anh ta và yêu cầu trả lại tất cả số tiền bất chấp những nỗ lực can ngăn của Dư.

Cảm thấy rằng trò lừa đảo của mình cuối cùng đã kết thúc, Dư đã kể cho bạn mình mọi chuyện, cách cô ấy nói dối về việc biết nam phát thanh viên, tạo hồ sơ giả và cách cô ấy lừa gạt nạn nhân trong vài năm.

Sau khi sự việc vỡ lở, gia đình nạn nhân vô cùng tức giận. Bản thân cô Lý suy sụp, mất hết niềm tin. Điều đáng nói, cô Dư không hề thể hiện bất kỳ sự hối lỗi hay cắn rứt lương tâm nào, mà thản nhiên thừa nhận đã lừa tình và lừa tiền bạn thân suốt 12 năm.

Cô Dư đã bị cảnh sát áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự vì nghi ngờ lừa đảo.