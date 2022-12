Vợ lái xe đưa Messi về nhà

Ngày 21/12, Lionel Messi trở về nhà riêng ở Rosario. Trước đó, anh và đồng đội dành hai ngày ở Buenos Aires để ăn mừng và tri ân người hâm mộ.

Vì lượng người tham gia diễu hành và đón cầu thủ đông vượt dự kiến, khoảng 5 triệu người, lực lượng an ninh nước này buộc phải sơ tán vì lý do an toàn. Sau đó, trực thăng đã đưa Messi và đồng đội từ Buenos Aires đến Rosario. Sau đó, Messi lên ôtô riêng do vợ anh - Antonella Roccuzzo lái. Vợ chồng siêu sao sẽ di chuyển về nhà riêng.

Messi ngồi xe vợ lái khi về nhà.

Sau khi loạt ảnh Messi ngồi ghế phụ được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, người hâm mộ bày tỏ sự thích thú. Nhiều người nói vui rằng có lẽ vì Messi ôm cúp mấy ngày liền nên mỏi tay, cần vợ lái xe giúp.

Trước đó, siêu sao sinh năm 1987 đăng tải loạt ảnh ôm cúp vàng khi đi ngủ trên fanpage của anh. Lionel Messi không ngần ngại bày tỏ cảm xúc vui sướng khi lần đầu được chạm tay vào cúp vàng.

Tính đến nay, bài đăng ăn mừng chiến thắng của Messi trên Instagram là bài đăng có nhiều lượt yêu thích nhất trong lịch sử với gần 68 triệu lượt thích chỉ sau 2 ngày.

Argentina lên ngôi vô địch World Cup lần thứ ba nhưng đây là lần đầu Messi được chạm tay vào cúp vàng. World Cup 2022 cũng là mùa giải World Cup cuối cùng của anh. Vì thế, chiến thắng trước Pháp được coi là một trong những chiến thắng có ý nghĩa lớn nhất trong sự nghiệp bóng đá của siêu sao sinh năm 1987.

Ngay sau khi Argentina chiến thắng Pháp sau loạt sút penalty, dàn cầu thủ và hàng triệu cổ động viên đã bật khóc. Người hâm mộ nói rằng Messi đã chờ đợi chiến thắng này quá lâu. Đến cuối cùng, anh cũng chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất.