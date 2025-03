Vợ Justin Bieber lại bị phát hiện giễu cợt vợ chồng Selena Gomez, netizen khó hiểu: “Cô giành được Justin rồi còn chưa thỏa mãn?”

Sáng 8/3, tờ OK! Magazine đưa tin nữ người mẫu Hailey Bieber - bà xã Justin Bieber vừa khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi cô được cho là có động thái cà khịa cặp đôi Selena Gomez - Benny Blanco cực thâm. Theo đó, 1 TikToker mới đây cho biết mình đã đăng tải video chế nhạo Selena và hôn phu, đồng thời khẳng định vợ Justin đã nhấn like clip này. Trong clip, TikToker đã dành nhiều lời lẽ không mấy tốt đẹp cho bộ ảnh Selena Gomez - Benny Blanco chụp cho tạp chí Interview gần đây: "Thật sự tôi không thể chọn được ra bức ảnh nào mới là tệ nhất. Xin lỗi vì đã làm điều này với mọi người, nhưng tôi đã trót xem những bức ảnh này rồi cho nên các bạn cũng phải xem".

Liên quan tới việc Hailey Bieber like video cợt nhả Selena và hôn phu, TikToker đưa ra nhận định: "Mối bất hòa giữa Selena và phía Justin vẫn luôn hiện hữu. Tôi cảm thấy đây chính là bằng chứng rõ ràng cho thấy Hailey Bieber giả dối mỗi khi nói về mối quan hệ với Selena với những lời lẽ kiểu như ‘Mọi chuyện đều vô cùng tốt đẹp’. Tôi cảm thấy như vậy đấy". Tính tới thời điểm hiện tại, Hailey Bieber vẫn chưa có động thái lên tiếng xung quanh thông tin cho hay cô đã cà khịa cực mạnh Selena và hôn phu.

1 TikToker tung ảnh bằng chứng cho thấy Hailey nhấn live video cợt nhả cặp đôi Selena Gomez - Benny Blanco

TikToker nói trên dành nhiều lời lẽ tiêu cực dành cho bộ ảnh mới của Selena và hôn phu

Trên các diễn đàn, cộng đồng mạng chỉ trích Hailey dữ dội sau khi nữ người mẫu bị tố có động thái giễu cợt cặp đôi Selena Gomez - Benny Blanco: "Tôi thật sự không hiểu 1 chuyện. Sao Hailey không thể vui mừng cho Selena. Hailey đã giành được Justin rồi. Cô ấy đã có cuộc sống mà cô ấy mong muốn rồi, đúng không nào? Nhưng cô ấy vẫn chưa thỏa mãn à?", "Hailey cần phải trưởng thành. Hailey đã kết hôn và có 1 đứa con với Justin, nhưng cô ấy còn muốn gì hơn nữa? Thật trẻ con và nhỏ mọn", "Nếu cô ấy thực sự hạnh phúc thì tại sao lại đi nhấn thích 1 video cợt nhả người khác?", "Chắc Hailey quên mất việc mình không dùng tài khoản phụ khi nhấn like video đó nhỉ"...

Hailey trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi được cho là có động thái cười nhạo Selena - Benny

Mối quan hệ giữa Hailey - Selena từ lâu đã trở thành đề tài thu hút được nhiều sự quan tâm của công chúng. Tháng 2/2023, Selena Gomez đăng video chia sẻ về việc làm hỏng lông mày của mình. Chỉ vài giờ sau, Kylie Jenner đăng ảnh chụp màn hình FaceTime giữa cô và Hailey Bieber, kèm theo dòng trạng thái ẩn ý: "Đó thật sự là tai nạn hả?". Trên các diễn đàn, nhiều khán giả tố Hailey - Kylie hùa nhau giễu cợt đàn chị Selena. Sự việc chỉ lắng xuống sau khi Selena bất ngờ lên tiếng bảo vệ bà xã Justin Bieber giữa tâm bão ồn ào.

Chưa dừng lại ở đó, tới tháng 3/2024, Hailey gây xôn xao khi đăng story thông báo cô đang lắng nghe ca khúc Jolene (Beyoncé) kèm icon gương mặt giận dữ. Đáng nói, ca từ bài hát là lời cảnh cáo không được đến gần chồng mình của chính thất dành cho tiểu tam. Từ đây, bà xã Justin bỗng bị tố đăng story dằn mặt Selena, đồng thời nhắn nhủ nữ ca sĩ đình đám nên tránh xa người bạn đời của mình.

Selena Gomez cho biết nữ ca sĩ không may làm hỏng lông mày trong buổi livestream

Kylie Jenner đăng tải story ẩn ý cùng Hailey Bieber, hứng chỉ trích dữ dội vì nghi vấn cà khịa đàn chị nổi tiếng

Thế nhưng, trong chương trình The Circuit with Emily Chang, Hailey đã 1 mực phủ nhận tin đồn cô ghét bỏ Selena và có hiềm khích với đối phương. Ngoài ra, vào tháng 12 năm ngoái, vợ Justin còn nhấn like bài đăng thông báo kết hôn của Selena.

Justin - Hailey kết hôn từ năm 2018, chỉ 1 thời gian ngắn sau khi nam ca sĩ chia tay Selena Gomez. Chính vì vậy, ban đầu cuộc hôn nhân của Justin và bà xã bị nhiều khán giả phản đối gay gắt. Vượt qua những lời chỉ trích và cùng hàng loạt tin đồn rạn nứt, đến nay vợ chồng giọng ca Baby vẫn gắn bó bên nhau.