Vợ Justin Bieber đang hôn ai thế này?

Ngày 13/10, tờ Page Six đưa tin vợ chồng Justin Bieber và Hailey Bieber đang cùng nhau tận hưởng chuyến đi chơi ở 1 khu nghỉ dưỡng ven hồ có khung cảnh tuyệt đẹp. Trên trang cá nhân, giọng ca Peaches đã chia sẻ khoảnh khắc tình cảm, hôn bà xã Hailey Bieber đầy ngọt ngào, lãng mạn để khẳng định mối quan hệ của họ vẫn rất nồng nhiệt, tốt đẹp. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng bàn tán trong hình ảnh mới nhất này của vợ chồng Justin Bieber và Hailey Bieber chính là diện mạo căng mắt mới nhận ra của "hoàng tử nhạc pop".

Justin Bieber để râu ria xồm xoàm, ăn mặc như "ông già" khiến vẻ ngoài già nua thấy rõ. Do đó, không ít netizen mới ban đầu lướt ngang ảnh Hailey Bieber hôn môi 1 người đàn ông đã chẳng thể nhận ra đó là Justin Bieber và nghĩ rằng bà xã nam ca sĩ tình tứ bên trai lạ.



Justin Bieber và Hailey Bieber hôn nhau tình cảm trong kỳ nghỉ. Tuy nhiên, công chúng đã không nhận ra nổi Justin Bieber vì diện mạo của anh trông quá già nua

Nam ca sĩ nhạc pop để râu ria xồm xoàm, mặc đồ trông như ông già

Thời gian qua, Justin Bieber có phong độ ngoại hình thất thường. Nam ca sĩ không ít lần xuất hiện với phong cách xuề xoà, thiếu chỉn chu và diện mạo tàn tạ. Mới đây, anh còn gây chú ý khi đột ngột cởi trần trong lúc đi xem bóng rổ ở Los Angeles (Mỹ). Sự sa sút vẻ ngoài và hành vi kỳ lạ của Justin Bieber được cho là xuất phát từ tình trạng sức khỏe tâm thần bất thường của anh.

Justin Bieber bất ngờ cởi trần khi xuất hiện ở nơi đông người

Từ đầu năm 2025 đến nay, trên trang cá nhân, "hoàng tử nhạc pop" liên tục có những hành vi lạ lùng và kỳ quặc, ăn mặc kiệm vải phản cảm, thậm chí lột đồ khỏa thân rồi khoe lên MXH. Vào giữa tháng 9, Justin Bieber gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh anh ra đường lái xe điện Scooter mà chỉ mặc mỗi nội y trên người, đến giày dép cũng không mang.

Tình trạng sức khỏe tinh thần lao dốc của nam nghệ sĩ hàng đầu này được cho là không chỉ chịu ảnh hưởng của bệnh tâm lý mà còn đến từ việc lạm dụng chất kích thích. Justin Bieber từng công khai sử dụng chất cấm như cần sa trong thời gian qua. Nam ca sĩ 31 tuổi còn trích dẫn lại video của cố rapper DMX, nói rằng anh không có hứng thú với đời sống trong sạch, lành mạnh. DMX nổi tiếng là rapper nghiện ngập, qua đời vì đau tim khi sử dụng cocaine. Bất chấp những ồn ào, quản lý của Justin Bieber đều 1 mực phủ nhận chuyện nam ca sĩ nghiện ngập.

Justin Bieber lôi thôi, có lúc chỉ mặc đồ lót ra đường. Nam ca sĩ còn ngang nhiên đăng ảnh hút cần sa. Điều nay khiến cư dân mạng không khỏi nghi vấn tình trạng tâm thần bất ổn của anh hiện tại là do lạm dụng chất kích thích quá mức

1 số người thân cận cho biết Justin Bieber có tính khí thất thường và cực đoan. Hailey Bieber được cho biết đã rất kiên nhẫn với chồng trong suốt quá trình Justin Bieber đấu tranh với các vấn đề tâm lý. Sau khoảng thời gian trục trặc, Hailey và Justin đã có thể kết nối lại, tiếp tục duy trì tổ ấm. "Cuộc hôn nhân của họ vẫn còn nhiều điều phải cải thiện, nhưng giờ họ đã tốt đẹp hơn nhiều", nguồn tin nói.

Hailey Bieber được tiết lộ đang đồng hành cùng Justin Bieber trong hành trình đấu tranh với các vấn đề tâm lý

Nguồn: Page Six