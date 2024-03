Võ Hoàng Yến tuyên bố kết hôn kèm lời nhắn bá đạo tới chồng: Nhẹ không nghe, phải cảm lạnh mới đồng ý

Trên trang cá nhân mới đây, Võ Hoàng Yến khiến cộng đồng mạng và người hâm mộ vỡ òa cảm xúc khi chính thức tuyên bố đã kết hôn.

Võ Hoàng Yến chia sẻ: "Vợ chồng mình đã chính thức 'kết hôn' tại City Hall - County of Orange - Mỹ. Nói nhẹ cảm động không nghe! Phải để cảm lạnh anh mới đồng ý đúng không chồng? Cuối cùng mình cũng đã thuộc về emmm!".

Võ Hoàng Yến và bạn trai chính thức về chung 1 nhà

Nàng siêu mẫu còn hài hước nhắn nhủ chồng: "Chào mừng anh đến với bình nguyên vô tận, ah với thế giới 'Công - Dung - Ngôn - Hạnh' của một người vợ xinh đẹp, hiền thục, nhu mì như em. Nói nhẹ nhàng nghe thì không sao, chứ mừ không nghe, không chiều thì kết quả như hình bên dưới nghen mình ơi!".

Đi kèm với đó là lời nhắn nhủ bằng tiếng Anh: "I saw that you were perfect, so I loved you. Then I saw that you weren't perfect and I loved you even more" (Tạm dịch: Em thấy ở anh sự hoàn hảo, vậy nên em yêu anh. Rồi em lại thấy ở anh sự không hoàn hảo nhưng điều này càng làm em yêu anh nhiều hơn).

Trước đó, vào tháng 12/2023, Võ Hoàng Yến khoe bức ảnh đeo nhẫn ở ngón áp út cùng bạn trai đang sinh sống và làm việc ở Mỹ. Cặp đôi đã có hơn 5 năm bên nhau trước khi quyết định bước sang hành trình hôn nhân. Nữ siêu mẫu hạnh phúc thông báo: "Hơn 5 năm bên nhau. Đã đến lúc em phải hỏi câu này: 'Anh sẽ là chồng em đến hết cuộc đời được không?'. Sáng nay chốt được cái deal nhanh nhất 35 năm nay".