Tiến sĩ, bác sĩ thần kinh Chen Conghua (Trung Quốc) chia sẻ, ông từng tiếp nhận một trường hợp là một người vợ hoang mang kể rằng chồng mình nửa đêm đang ngủ lại đột ngột hét to, vung tay đấm loạn khiến bà nhiều lần sợ hãi tỉnh giấc. Nhưng sáng hôm sau hỏi lại, người chồng chỉ thản nhiên nói: “Anh chỉ mơ thôi mà” .

Theo bác sĩ Chen, đây rất có thể là rối loạn hành vi giấc ngủ REM (RBD - REM Sleep Behavior Disorder) . Ở trạng thái ngủ REM - giai đoạn con người mơ nhiều nhất - cơ bắp lẽ ra phải được ức chế, nhưng với bệnh nhân RBD, sự ức chế này biến mất, khiến họ diễn lại động tác trong mơ ngoài đời thực như la hét, đá chân, vung tay, thậm chí tấn công bạn đời. Nguy hiểm hơn, các nghiên cứu cho thấy RBD có mối liên hệ chặt chẽ với bệnh Parkinson và chứng sa sút trí tuệ thể Lewy , được coi là dấu hiệu sớm của thoái hóa thần kinh.

Để tránh chấn thương do những hành vi bất ngờ trong lúc ngủ, bác sĩ Chen khuyến cáo:

- Nên dọn bỏ vật sắc nhọn, nguy hiểm quanh giường , phòng ngừa té ngã hoặc tự gây thương tích.

- Nếu thấy hiện tượng bất thường, có thể ghi hình lại , giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác hơn.

- Lưu ý bệnh nhân có nhớ rõ giấc mơ hay không, động tác có trùng khớp với nội dung giấc mơ, và họ có bị ảnh hưởng bởi căng thẳng, rượu bia hay cà phê gần đây hay không.

Điều quan trọng, người thân cần hiểu rằng bệnh nhân không cố ý làm như vậy, mà đây là một dạng rối loạn giấc ngủ cần được đánh giá và điều trị y khoa . Hiện nay, hướng xử lý bao gồm kiểm tra giấc ngủ, theo dõi, điều chỉnh thói quen sinh hoạt và trong trường hợp cần thiết có thể dùng thuốc để kiểm soát.

Bác sĩ Chen cảnh báo đừng coi việc la hét hay vung tay khi ngủ chỉ là chuyện mơ mộng bình thường. Đó có thể là tiếng chuông báo động cho những bệnh lý thần kinh nghiêm trọng trong tương lai.

Nguồn và ảnh: ETToday