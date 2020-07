Vợ dùng xăng tưới đốt khiến chồng cùng con gái bỏng nặng ở Sài Gòn

Ngày 6/7, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho hay, đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với bà Bùi Thị Mỹ Ngọc (41 tuổi, ngụ quận 6) về tội "Cố ý gây thương tích".



Bà Ngọc thực nghiệm lại hiện trường.

Trước đó, tối 1/7, người dân sinh sống ở con hẻm đường Nguyễn Triệu Luật, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM nghe tiếng cự cãi giữa bà Ngọc và ông Đ.N.T. (46 tuổi, chồng bà Ngọc). Ít phút sau, mọi người phát hiện khói lửa bùng cháy dữ dội ở phòng trọ của 2 vợ chồng này.

Khi mọi người chạy vào thì bà Ngọc đi xe máy chạy khỏi phòng trọ. Mọi người vào bên trong thì thấy ông T. cùng con gái là cháu Đ.N.T.N. (23 tuổi) đang cháy. Mọi người dập lửa rồi đưa cả 2 đi cấp cứu.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Qua trích xuất camera, công an xác định, bà Ngọc là nghi can gây án nên truy xét.

Hiện trường vụ việc.

Riêng ông T. bị bỏng da nhiều nơi toàn thân khoảng 80%. Cháu N. bị bỏng vùng má bên trái, hai tay và chân khoảng 55%, có vài nơi bỏng sâu từ độ II đến độ III. Hai nạn nhân đang được cấp cứu và điệu trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đến 9h30 ngày 2/7, Ngọc tới công an đầu thú. Ngọc khai gần đây, giữa 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau do Ngọc nghi ngờ ông T. có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác.

Tối 1/7, cả hai tiếp tục cự cãi về chuyện này. Tức giận, Ngọc lấy xe máy chạy ra cây xăng gần nhà mua 10.000 đồng xăng, chứa trong vỏ chai nước suối bằng nhựa mang về để ở góc tường trước dãy nhà trọ. Khi Ngọc vào phòng thì bị ông T. chửi tiếp.

Bất ngờ, Ngọc dùng ca nhựa dùng uống nước ra ngoài lấy xăng sau đó quay vào hắt vào người chồng rồi dùng bật lửa đốt khiến nạn nhân bị bỏng nặng.