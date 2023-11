Vợ Đoàn Văn Hậu tự bóc cái giá cho nhan sắc xinh đẹp: Tốn bao nhiêu tiền thẩm mỹ?

Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu - hiện là nàng WAG được hội fan bóng đá chú ý nhất những ngày này. Cô nàng xuất hiện với diện mạo xinh đẹp như công chúa trong lễ cưới với Đoàn Văn Hậu hôm 11/11, nhan sắc khiến dân tình xuýt xoa. Tuy nhiên, cũng có người so sánh ảnh của Hải My hiện tại với 3 năm trước khi cô giành Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và đặt nghi vấn vợ Văn Hậu đã tác động dao kéo để có gương mặt thon gọn hơn.

Tuy nhiên, trong một video trước đây, nàng WAG Doãn Hải My đã tự bóc cái giá phải trả cho nhan sắc xinh đẹp của mình. Theo đó, Hải My khẳng định cả môi, mắt, mũi hay má lúm đồng tiền của cô đều không tốn đồng nào. Hay có thể nói, vẻ đẹp của bà xã Đoàn Văn Hậu là hoàn toàn tự nhiên và không hề có tác động của phẫu thuật thẩm mỹ. Việc cô nàng ngày càng xinh đẹp là nhờ sự chăm sóc tốt bản thân và theo thời gian, nhan sắc lên hương, mang nét trưởng thành, quyến rũ hơn là chuyện bình thường.

Doãn Hải My tự bóc giá đầu tư cho nhan sắc

Doãn Hải My sinh năm 2001, từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, lọt vào Top 10 và đạt danh hiệu Người đẹp tài năng. Cô nàng luôn được xếp vào top những nàng WAG xinh đẹp nhất làng bóng đá Việt. Hải My và Văn Hậu bắt đầu hẹn hò từ tháng 8/2020. Sau 3 năm bên nhau, cặp đôi mới đây đã về chung một nhà.

Ngoài ra, Doãn Hải My gần đây gây chú ý khi lên cân trông thấy. Điều này khiến bà xã Văn Hậu dính tin đồn có tin vui trước thềm đám cưới. Ở đám cưới hôm 11/11 ở Thái Bình, khách dự cưới đã gián tiếp xác nhận Văn Hậu và Hải My đang có tin vui. Mới đây, người qua đường còn bắt gặp Văn Hậu và mẹ đưa Hải My đi khám thai ở một bệnh viện tại Hà Nội.