Nhãn hàng thông báo huỷ sự kiện của Võ Điền Gia Huy

Theo kế hoạch trước đó, Võ Điền Gia Huy sẽ có buổi gặp gỡ người hâm mộ trong một sự kiện của nhãn hàng tại TP.HCM vào ngày 15/10. Tuy nhiên, chiều nay, phía nhãn hàng đã có thông báo sự kiện không thể diễn ra như dự kiến.

Cụ thể, trong thông báo được đăng tải trên trang chính thức, nhãn hàng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì sự thay đổi kế hoạch, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự quan tâm và cảm thông của mọi người. Phía đơn vị tổ chức cũng cho biết mong sớm có dịp gặp lại người hâm mộ trong những sự kiện tiếp theo.

"Rất tiếc phải thông báo sự kiện Meet & Greet cùng Võ Điền Gia Huy dự kiến diễn ra vào 14h00 - 15h30, 15/10 tại cửa hàng ở Vincome Đồng Khởi sẽ không thể tổ chức như kế hoạch. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự thay đổi và những bất tiện có thể phát sinh. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, yêu mến và cảm thông của các bạn", thông báo từ nhãn hàng.

Nhãn hàng thông báo huỷ sự kiện Meet & Greet của Võ Điền Gia Huy vào ngày 15/10 tại Vincom Đồng Khởi

Tối 13/10, một nhãn hàng khác cũng phát đi thông báo Võ Điền Gia Huy sẽ không thể tham gia buổi livestream vào lúc 20h30 tối nay. Theo chia sẻ từ nhãn hàng, nam diễn viên vắng mặt vì lý do cá nhân. Phía nhãn hàng gửi lời xin lỗi đến khán giả. Bên dưới các bài đăng thông báo, khán giả cũng bày tỏ sự thông cảm trước việc sự kiện không thể diễn ra như kế hoạch.

Võ Điền Gia Huy sinh năm 1996, được đào tạo bài bản tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Trước khi được biết đến rộng rãi trên màn ảnh, anh từng có thời gian hoạt động ở sân khấu kịch, tham gia diễn xuất trong các vở hài - chính kịch và góp mặt trong một số MV, dự án nhỏ.

Về sự nghiệp, Võ Điền Gia Huy từng góp mặt trong một số dự án như Thưa Mẹ Con Đi, Tiệm Ăn Của Quỷ, Thám Tử Kiên, Kẻ Ăn Hồn. Các vai diễn của Võ Điền Gia Huy đa dạng, có tâm lý lẫn hài hước và như vậy càng khiến khán giả thừa nhận năng lượng của nam diễn viên.

Năm 2026, nam diễn viên gây chú ý sau khi góp mặt trong bộ phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay có sự tham gia của Lê Tam Triều Dâng. Sự kết hợp ăn ý giữa cả hai cùng những phân cảnh giàu cảm xúc đã giúp bộ phim tạo được hiệu ứng thảo luận trên mạng xã hội, đồng thời đưa cái tên Võ Điền Gia Huy đến gần hơn với công chúng.

Sau dấu ấn từ màn ảnh nhỏ, Võ Điền Gia Huy dần xuất hiện với tần suất dày đặc hơn trong các hoạt động giải trí. Nam diễn viên còn được mời góp mặt ở nhiều chương trình mang tính cộng đồng và xã hội.