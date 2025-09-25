Vợ đại gia phản ứng khi "nam thần" Bình Minh bị chê nhan sắc tụt dốc: "Người chứ có phải vật đâu?"

Bình Minh kết hôn với bà xã doanh nhân Anh Thơ vào năm 2008. Sau khi về chung một nhà, cả hai có 2 con gái là An Nhiên và An Như. Từng là gương mặt nổi tiếng và được khán giả yêu mến, Bình Minh thông báo tạm gác lại sự nghiệp hoạt động nghệ thuật vào năm 2021. Mới đây, diễn viên sinh năm 1981 gây xôn xao khi để lộ gương mặt già nua lạ lẫm.

Diện mạo ở tuổi 44 của Bình Minh khiến không ít khán giả bất ngờ và tiếc nuối cho vẻ ngoài phong độ nam tính trước kia. Khi ông xã bị nhận xét gương mặt lộ rõ dấu hiệu tuổi tác, doanh nhân Anh Thơ đã lên tiếng bênh vực, cho biết nửa kia đang để râu và nhuộm tóc vì tham gia vào một dự án.

Cụ thể một netizen để lại bình luận: "Tụi trẻ nó làm mấy clip ghép ảnh anh Minh hiện tại với thời 8 múi rồi bình luận kêu réo chị kìa. Đổ thừa chị xài hao đó", bà xã Bình Minh đã phản hồi: "Người chứ có phải vật đâu mà xài ta. Mà nói nhỏ là ông đang tạo hình nhân vật nên nhuộm tóc và để râu ấy bạn".

Bình Minh là tâm điểm bàn tán vì ngoại hình khác lạ, già đi trông thấy ở tuổi 44

Bà xã Anh Thơ đã lên tiếng bênh vực, cho rằng nửa kia đang để râu và nhuộm tóc vì tham gia tạo hình nhân vật

Nhan sắc của Bình Minh không ít lần trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Điều này cũng dễ hiểu, bởi suốt một thời gian dài, anh từng được xem là biểu tượng nam thần của showbiz Việt với ngoại hình điển trai, phong độ khó ai sánh kịp.

Trước những ý kiến trái chiều xoay quanh diện mạo, Bình Minh từng chia sẻ: "Tôi trân trọng khán giả vì dù đã vắng bóng lâu, mọi người vẫn nhớ đến mình. Nhưng có lẽ tôi cũng cần chăm sóc bản thân nhiều hơn để quá trình lão hóa diễn ra chậm một chút", nam diễn viên bày tỏ.

Trước đó, Bình Minh không ít lần là chủ đề bàn luận của netizen vì ngoại hình khác lạ

Nhiều người tiếc nuối cho nhan sắc nam tính của anh trong quá khứ

Bình Minh từng là một trong những gương mặt nổi bật nhất làng mẫu Việt đầu những năm 2000. Với chiều cao lý tưởng 1m85 cùng gương mặt điển trai, anh nhanh chóng ghi dấu ấn trên sàn catwalk, giành nhiều giải thưởng lớn nhỏ, trong đó nổi bật là danh hiệu Siêu mẫu ấn tượng tại cuộc thi Tìm kiếm người mẫu thời trang châu Á 2002.

Năm 2001, Bình Minh quyết định Nam tiến để phát triển sự nghiệp. Không chỉ dừng lại ở thời trang, anh còn lấn sân sang điện ảnh và gặt hái nhiều thành công. Nam diễn viên góp mặt trong loạt bộ phim đình đám như Chuyện tình xa xứ, Giao lộ định mệnh, Cô gái xấu xí, Người mẫu, Vật chứng mong manh, Nữ sát thủ, Khát vọng thượng lưu, Giấc mơ cỏ may…

Với ngoại hình cuốn hút và lối diễn xuất tự nhiên, Bình Minh được mệnh danh là một trong những người mẫu - diễn viên điển trai bậc nhất showbiz Việt thời bấy giờ

Bình Minh và bà xã đã đồng hành bên nhau gần 2 thập kỷ

Ở thời điểm hiện tại, Bình Minh không còn hoạt động showbiz nhiều như trước mà tập trung phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh riêng



