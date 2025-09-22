Nam thần Việt xa rời showbiz: Sống thầm lặng bên vợ đại gia, nhan sắc tụt dốc, phát tướng khiến ai cũng tiếc hùi hụi

Bình Minh từng được mệnh danh là “nam thần của showbiz Việt” khi sở hữu gương mặt điển trai, chiều cao nổi bật cùng sự nghiệp đa dạng từ người mẫu, diễn viên đến MC. Trong những năm 2000, cái tên Bình Minh gần như phủ sóng trên khắp các sàn diễn thời trang, màn ảnh nhỏ và các chương trình truyền hình. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách, đồng thời là gương mặt MC quen thuộc của nhiều sự kiện lớn.

Tuy nhiên, sau ánh hào quang, Bình Minh dần rút lui khỏi làng giải trí. Năm 2008, anh kết hôn với doanh nhân hơn 4 tuổi tên là Anh Thơ. Thời điểm cả hai công khai tình cảm, mối quan hệ này từng gây nhiều tranh cãi vì sự chênh lệch tuổi tác cũng như gia thế khác biệt. Tuy nhiên, vượt qua mọi lời bàn tán, cặp đôi đã chứng minh tình yêu bền chặt và hạnh phúc.

Vào năm 2021, Bình Minh bất ngờ thông báo sẽ tạm dừng các hoạt động nghệ thuật, từ diễn xuất cho đến dẫn chương trình. Anh cho biết sẽ không xuất hiện trong bất kỳ show truyền hình nào trong vòng 2 - 4 năm, để toàn tâm tập trung cho công việc kinh doanh, đặc biệt là ở lĩnh vực golf.

Anh Thơ được nhiều người biết đến là một phụ nữ thông minh, giỏi giang. Cô từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc marketing của một khách sạn lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ năm 2002, cô đã tham gia các dự án tư vấn của Liên minh châu Âu trong lĩnh vực khách sạn, đồng thời trực tiếp huấn luyện cho nhiều khách sạn mới khai trương, biên soạn giáo trình và giảng dạy môn nghiệp vụ du lịch. Trước đó, cô còn có quãng thời gian du học tại nhiều quốc gia và đảm nhận vai trò giảng viên đại học.

Nhân dịp kỷ niệm 14 năm ngày cưới vào tháng 4/2022, bà xã Bình Minh từng có chia sẻ xúc động: "Chúc mừng kỷ niệm 14 năm ngày cưới. Cảm ơn anh bạn thân đã luôn là người con rể có hiếu nhất quả đất, làm gì cũng nghĩ đến mẹ, dành thời gian trò chuyện và chăm sóc mẹ còn hơn con gái ruột. Cảm ơn bạn đã luôn là một người cha có đôi cánh thiên thần của hai chị nhỏ và mãi là người bạn tri kỷ của mình. Mãi bên nhau, nương tựa vào nhau bạn nhé".

Rời xa showbiz, nam MC đình đám một thời dành nhiều thời gian cho vợ con và các hoạt động kinh doanh. Đáng chú ý, những hình ảnh gần đây của Bình Minh gây không ít tiếc nuối. Ở tuổi ngoài 40, anh không còn giữ được phong độ "nam thần vạn người mê" như xưa. Dấu vết thời gian hiện rõ trên gương mặt như tóc bạc trắng, nhiều nếp nhăn khiến người hâm mộ không khỏi thở dài tiếc hùi hụi. Được biết, mái tóc trắng là do anh nhuộm để chuẩn bị cho dự án mới trong thời gian tới.

Trước ý kiến của khán giả về diện mạo của mình, Bình Minh từng bày tỏ: "Tôi trân trọng khán giả vì dù không xuất hiện một khoảng thời gian dài, tôi vẫn được khán giả nhớ đến. Đó chính là động lực cho mỗi bước đi của mình. Tôi không buồn vì bị chê xấu vì tôi biết đó là quy luật của tự nhiên, ai cũng già đi theo thời gian. Nhưng có lẽ, tôi cũng phải chăm sóc bản thân tốt hơn để cái sự già đến cũng phải chậm hơn".

