Vợ đại gia dệt may Tây Ninh nhan sắc vươn tầm thế giới, tới báo Trung cũng công nhận là "nữ thần"

Nhắc đến những biểu tượng nhan sắc và tài năng của showbiz Việt, Minh Hằng luôn là cái tên nằm ở vị trí hàng đầu. Không chỉ chinh phục khán giả bằng khả năng diễn xuất tự nhiên và giọng hát ngọt ngào, nữ diễn viên sinh năm 1987 còn luôn góp mặt trong top visual của Vbiz. Mới đây, sức hút ngoại hình của cô lại vươn tầm quốc tế khi góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do chuyên trang TC Candler bình chọn.

Ảnh: TC Candler

Ở tuổi 39, Minh Hằng vẫn duy trì được diện mạo trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ cùng đường nét hài hòa giúp nữ diễn viên dễ dàng biến hóa với nhiều phong cách khác nhau. Nếu thời mới nổi tiếng, cô ghi điểm bằng vẻ ngoài "bé Heo" ngọt ngào, nhí nhảnh thì hiện tại, Minh Hằng lại mang đến hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành, sắc sảo và quyến rũ hơn. Đặc biệt, vóc dáng săn chắc, vòng eo thon gọn cùng thần thái tự tin của bà mẹ một con mỗi lần xuất hiện trước công chúng luôn nhận được nhiều sự chú ý.

Sức hút của nữ nghệ sĩ còn nhận được sự chú ý từ truyền thông nước ngoài. Đầu năm 2021, tờ China Times của Trung Quốc từng dành riêng một bài viết giới thiệu Minh Hằng, ưu ái gọi cô là "nữ thần Việt Nam". Trang tin này dành nhiều lời khen cho diện mạo nổi bật, vóc dáng quyến rũ cũng như sức ảnh hưởng của nữ diễn viên tại thị trường giải trí trong nước. Đây cũng là một trong những lần nhan sắc Minh Hằng được truyền thông quốc tế nhắc đến theo cách đặc biệt ưu ái.

Ảnh: FBNV

Không chỉ có nhan sắc nổi bật, Minh Hằng còn sở hữu sự nghiệp nghệ thuật đáng nể. Cô vào showbiz từ năm 16 tuổi với vai trò ca sĩ, từng hoạt động trong các nhóm nhạc trước khi phát triển sự nghiệp solo. Một trong những dấu ấn âm nhạc lớn nhất của Minh Hằng là ca khúc Một Vòng Trái Đất kết hợp cùng Tim. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu nhiều sản phẩm được khán giả yêu thích như Sắc Môi Em Hồng, Người Vô Hình, Beautiful Girl...

Năm 2007, Minh Hằng bắt đầu tạo dấu ấn trong lĩnh vực diễn xuất với vai Phụng trong bộ phim truyền hình Gọi Giấc Mơ Về. Thành công của tác phẩm giúp tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với khán giả, đồng thời mở ra hành trình diễn xuất kéo dài nhiều năm. Sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục góp mặt trong loạt dự án như Giải Cứu Thần Chết, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Những Nụ Hôn Rực Rỡ, Vừa Đi Vừa Khóc, Bao Giờ Có Yêu Nhau và Sắc Đẹp Ngàn Cân.

Vừa Đi Vừa Khóc (Ảnh: NSX)

Ngôi Nhà Hạnh Phúc (Ảnh: NSX)

Sau đó, Minh Hằng từng bước thử sức với những vai diễn trưởng thành, có chiều sâu tâm lý hơn. Hai dự án Bẫy Ngọt Ngào và Chị Chị Em Em 2 là những dấu mốc đáng chú ý trong hành trình điện ảnh của cô. Ngoài diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn thử sức ở vai trò sản xuất, đầu tư phim, cho thấy sự nghiêm túc và tham vọng phát triển lâu dài với lĩnh vực này.

Bẫy Ngọt Ngào (Ảnh: NSX)

Chị Chị Em Em 2 (Ảnh: NSX)

Sau Chị Chị Em Em 2 ra mắt năm 2023, Minh Hằng có khoảng thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng để tập trung cho cuộc sống riêng và gia đình. Đến năm 2026, cô chính thức trở lại với dự án Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ, đánh dấu lần đầu tiên thử sức với thể loại kinh dị. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận nhân vật Mẹ Mìn bí ẩn, mang màu sắc siêu nhiên và có nhiều lớp tâm lý phức tạp.

Đây cũng là lựa chọn cho thấy Minh Hằng không ngại làm mới mình sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Tại sự kiện giới thiệu dự án, cô chia sẻ bản thân không còn quá đặt nặng chuyện phải đảm nhận vai chính mà muốn ưu tiên những trải nghiệm mới, thử thách mới trong hành trình làm nghề. Thậm chí, ê-kíp đã mất khoảng 1 năm 8 tháng để thuyết phục nữ diễn viên tham gia bộ phim. Ban đầu, Minh Hằng từng có ý định từ chối vì cảm thấy chưa đủ khả năng đảm nhận nhân vật, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bước ra khỏi vùng an toàn. Phim sẽ chính thức khởi chiếu từ ngày 27/11 tới đây.

Ảnh: NSX

Bên cạnh sự nghiệp nhiều dấu ấn, cuộc sống riêng tư của Minh Hằng cũng được khán giả quan tâm. Tháng 6/2022, nữ diễn viên lên xe hoa với doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo. Ông xã Minh Hằng hơn cô 10 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và được giới thiệu là Phó tổng giám đốc một công ty dệt may tại Tây Ninh. Cặp đôi đã có khoảng 6 năm gắn bó trước khi quyết định về chung một nhà.

Đến tháng 8/2023, Minh Hằng hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng. Từ khi trở thành mẹ, nữ nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con trai, đồng thời cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn nhận cuộc sống. Dù bận rộn với công việc, cô vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ.

Ảnh: FBNV

Ông xã cũng là người đồng hành và tôn trọng những lựa chọn trong sự nghiệp của Minh Hằng. Mới đây, khi nữ diễn viên quyết định trở lại màn ảnh rộng với một dự án kinh dị, doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo từng khá hoang mang vì lựa chọn có phần khác biệt của vợ. Tuy nhiên, anh hiểu tính cách quyết đoán của Minh Hằng nên không ngăn cản cô theo đuổi điều mình yêu thích. Nữ diễn viên còn hài hước tiết lộ chồng biết rằng một khi cô đã thích điều gì thì sẽ quyết tâm thực hiện đến cùng.

Ở thời điểm hiện tại, Minh Hằng đang có một cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô vừa duy trì được sức hút trong showbiz, vừa có gia đình nhỏ hạnh phúc bên ông xã doanh nhân và con trai. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên vẫn giữ được sự trẻ trung, vóc dáng quyến rũ cùng tinh thần sẵn sàng thử thách bản thân với những vai diễn mới.

Ảnh: FBNV



