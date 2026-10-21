Siêu mẫu quê Lạng Sơn từng bán sữa đậu nành từ 3 giờ sáng: Nay viên mãn bên vợ đại gia hơn 4 tuổi

Bình Minh sinh ra trong một gia đình lao động bình thường. Bố anh làm nghề lái xe, còn mẹ công tác tại trạm y tế địa phương và mở thêm quán nước nhỏ để trang trải cuộc sống. Từ khi còn nhỏ, Bình Minh cùng em trai đã phụ mẹ bán hàng. Siêu mẫu từng kể rằng có những ngày anh phải thức dậy từ khoảng 3 giờ sáng để dọn dẹp quán, xay đậu nành và chuẩn bị sữa bán cho khách.

Khi bước sang tuổi 15, Bình Minh cùng em trai theo bố đi làm lơ xe, phụ bốc xếp hàng hóa trong những chuyến đi. Có những ngày thời tiết lạnh giá, anh phải dậy từ sớm để chuẩn bị xe và làm việc tại bến. Những trải nghiệm ấy giúp anh sớm ý thức được hoàn cảnh gia đình, đồng thời nuôi quyết tâm thay đổi cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.

Bình Minh từng là một trong những nam siêu mẫu nổi bật của làng giải trí Việt, sau đó ghi dấu ấn ở lĩnh vực diễn xuất và dẫn chương trình. Ảnh: FBNV

Siêu mẫu từng kể rằng có những ngày anh phải thức dậy từ khoảng 3 giờ sáng để dọn dẹp quán, xay đậu nành và chuẩn bị sữa bán cho khách. Ảnh: FBNV

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Bình Minh theo học tại Đại học Hàng hải ở Hải Phòng. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của anh sau đó lại rẽ sang lĩnh vực người mẫu. Với chiều cao khoảng 1,84 m cùng gương mặt nam tính, anh nhanh chóng được chú ý khi tham gia các hoạt động thời trang. Năm 2002, Bình Minh bắt đầu vào TP.HCM lập nghiệp, từng bước xây dựng tên tuổi trong làng giải trí.

Không dừng lại ở sàn diễn, Bình Minh tiếp tục thử sức với phim ảnh và dẫn chương trình. Anh tham gia nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh như 39 độ yêu, Công ty thời trang, Vũ điệu tử thần, Chuyện tình xa xứ, Cô gái xấu xí... Sự đa dạng trong hoạt động nghệ thuật giúp anh trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trong nhiều năm.

Với chiều cao khoảng 1,84 m cùng gương mặt nam tính, anh nhanh chóng được chú ý khi tham gia các hoạt động thời trang. Ảnh: FBNV

Không dừng lại ở sàn diễn, Bình Minh tiếp tục thử sức với phim ảnh và dẫn chương trình. Ảnh: FBNV

Cuộc hôn nhân với doanh nhân hơn 4 tuổi

Năm 2008, khi đang được chú ý trong làng giải trí, Bình Minh kết hôn với doanh nhân Lê Anh Thơ. Bà xã hơn anh 4 tuổi, từng đảm nhiệm vị trí giám đốc marketing tại một khách sạn lớn ở TP.HCM. Thời điểm công khai chuyện tình cảm và kết hôn, cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm bởi sự khác biệt về tuổi tác, ngoại hình cũng như lĩnh vực công việc.

Trước những ý kiến trái chiều, Bình Minh và Anh Thơ vẫn lựa chọn đồng hành cùng nhau. Qua nhiều năm chung sống, cả hai xây dựng tổ ấm với hai con gái An Nhiên, sinh năm 2009, và An Như, sinh năm 2012. Trong những lần chia sẻ với truyền thông, doanh nhân Anh Thơ từng nhắc đến sự thấu hiểu, chia sẻ và cách hai vợ chồng cùng giải quyết những khác biệt trong cuộc sống.

Gia đình Bình Minh tương đối kín tiếng, song thỉnh thoảng vẫn chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau trong các chuyến du lịch hoặc dịp đặc biệt. Sau nhiều năm kết hôn, cặp đôi tiếp tục duy trì cuộc sống gia đình, đồng thời theo đuổi công việc riêng. Anh Thơ cũng nhiều lần đồng hành cùng chồng trong các sự kiện và hoạt động cá nhân.

Năm 2008, khi đang được chú ý trong làng giải trí, Bình Minh kết hôn với doanh nhân Lê Anh Thơ. Ảnh: FBNV

Gia đình Bình Minh tương đối kín tiếng, song thỉnh thoảng vẫn chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau trong các chuyến du lịch hoặc dịp đặc biệt. Ảnh: FBNV

Tạm gác nghệ thuật, chuyển hướng kinh doanh golf

Cuối năm 2021, Bình Minh thông báo tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung cho công việc kinh doanh, chủ yếu trong lĩnh vực golf. Anh cho biết đã dành nhiều năm tìm hiểu bộ môn này trước khi đầu tư nghiêm túc. Từ việc học chơi golf, anh dần tham gia vào các hoạt động kinh doanh, tổ chức giải đấu và phát triển những dịch vụ liên quan.

Trong giai đoạn chuyển hướng, Bình Minh cũng dành thời gian học thêm về quản trị và điều hành doanh nghiệp. Anh từng chia sẻ rằng việc bước sang lĩnh vực mới đòi hỏi bản thân phải học hỏi nhiều kiến thức, từ quản lý nhân sự đến xây dựng kế hoạch kinh doanh.

Tới năm 2024, Bình Minh chia sẻ về khả năng trở lại màn ảnh với dự án Vật chứng mong manh 2, sau nhiều năm ít xuất hiện trong các bộ phim. Thông tin này khiến khán giả chú ý đến bước chuyển mới của anh sau thời gian tập trung cho kinh doanh.

Cuối năm 2021, Bình Minh thông báo tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung cho công việc kinh doanh. Ảnh: FBNV