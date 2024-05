Vợ cũ Bằng Kiều khoe ảnh tiệc sinh nhật: Văn minh thế bảo sao con ngoan, giỏi

Nhắc đến những cặp đôi showbiz chia tay khiến người hâm mộ tiếc nuối, chắc chắn không thể thiếu Bằng Kiều - Trizzie Phương Trinh. Cả hai kết hôn năm 2002 và bất ngờ đường ai nấy đi sau hơn 11 năm chung sống dù đã có với nhau 3 mặt con. Sau ly hôn, Trizzie Phương Trinh chăm sóc các con. Dù đã chia tay nhưng mọi động thái của Bằng Kiều - Trizzie Phương Trinh luôn được người hâm mộ quan tâm dõi theo.

Sau những cuộc tình đổ vỡ, Bằng Kiều đã tìm thấy tình yêu mới là một phụ nữ không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Dù đã chia tay khá lâu nhưng Trizzie Phương Trinh và Bằng Kiều vẫn được khen ngợi bởi sự văn minh, tử tế khi vẫn duy trì được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, cùng nhau chăm sóc con cái, cha mẹ hai bên.

Trizzie Phương Trinh luôn được khen ngợi là bà mẹ dạy con "điểm 10", đồng thời, cách cư xử của cô với gia đình chồng cũ và vợ mới của chồng cũng luôn nhận được nhiều sự thán phục, đồng tình từ khán giả.

Mới đây, ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã mở tiệc, mời người thân và bạn bè đến mừng mẹ chồng cũ - nghệ sĩ Lưu Nga - sang tuổi tuổi 85. Trizzie cho biết bữa tiệc đông vui, ấm cúng, ai cũng mừng vì bà Lưu Nga khỏe mạnh, yêu đời ở tuổi lão niên.

Ngoài những lời chúc mừng, nhiều người hâm mộ không khỏi bày tỏ sự ngưỡng mộ với mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu dù Trizzie Phương Trinh và Bằng Kiều đã "đường ai nấy đi".

Vừa văn minh vừa dạy con giỏi

Sau khi chia tay Bằng Kiều năm 2013, Trizzie giữ mối quan hệ gần gũi với mẹ chồng cũ. Không chỉ sinh nhật, những ngày lễ, Tết, cô thường xuyên cho con sang chơi, thăm hỏi bà nội.

Khi dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu, Bằng Kiều ở Việt Nam, chỉ có một mình mẹ anh ở xứ sở cờ hoa. Trizzie Phương Trinh thường xuyên đưa các con về thăm hỏi, động viên bà. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn đích thân đưa mẹ chồng cũ đi tiêm vaccine đủ số lần quy định và cập nhật kịp thời tình hình của bà để Bằng Kiều ở Việt Nam được yên tâm.

Mẹ Bằng Kiều cũng từng cho biết, Trizzie Phương Trinh là người được bà thương nhất, "thương tận đáy lòng". Mặc dù đã chia tay với Bằng Kiều nhưng giọng ca hải ngoại và mẹ chồng cũ vẫn thân mật gọi nhau là mẹ con và vẫn dành cho nhau hai tiếng "gia đình".

Có lẽ chính sự văn minh, hiểu chuyện của bố mẹ mà dù gia đình không trọn vẹn nhưng ba cậu con trai của Bằng Kiều bao gồm Beckham, Colin và Kenzi đều tài năng, ngoan ngoãn, coi bố mẹ như những người bạn và chẳng bao giờ giấu giếm điều gì.

Cậu con cả của Bằng Kiều - bé Bằng Phương (Beckam) có thiên hướng nghệ thuật từ nhỏ. 12 tuổi cậu đã thuộc hết những bài của Micheal Jacson và biểu diễn cùng mẹ trên sân khấu lớn. Mới đây cậu bé được để cử nhận giải thưởng âm nhạc Artist of the year 2021 do một tờ báo địa phương tổ chức khiến bố mẹ không khỏi tự hào. Còn cậu con trai thứ hai - Bằng Anh (Colin) - cậu bé có khuôn mặt giống Bằng Kiều nhất học giỏi và rất thương mẹ. Trong khi đó, con trai út Bằng Trương (Kenzi) được mọi người yêu thích vì sự đáng yêu và lém lỉnh.

Trizzie Phương Trinh từng chia sẻ: "Có thể gia đình tôi không hoàn hảo dưới góc nhìn của một số người. Nhưng tôi khẳng định chúng tôi là một gia đình hạnh phúc". Theo Trizzie Phương Trinh, không ít gia đình tuy đầy đủ bố mẹ nhưng người lớn thường xuyên xung đột và cãi nhau thì không thể có được hạnh phúc.

Với Trizzie Phương Trinh, hạnh phúc là: Các con không bao giờ phải thấy bố mẹ cãi nhau; Bố và mẹ gặp nhau lúc nào cũng trong trạng thái vui vẻ; bà nội và bà ngoại thương nhau như hai người bạn thân; các con không bao giờ hụt hẫng hay thiếu vắng tình thương từ hai bên nội, ngoại; không bao giờ các con phải ở trong tình huống khó xử phải lựa chọn đứng về phía ai. Các con luôn được sống trong môi trường tích cực nên lúc nào tinh thần chúng cũng thoải mái. Và khi sức khoẻ tinh thần tốt, các con luôn ngoan ngoãn, vâng lời.