Chiều 20/3, dư luận không khỏi xôn xao trước thông tin doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền - vợ cố diễn viên Quý Bình - bị Công an TP.HCM bắt tạm giam.

Theo Người Lao Động, ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (tên gọi khác là Dự án Royal Streammy Villas) do Công ty CP TĐ TV Đầu tư xây dựng Kiên Giang chưa đủ điều kiện mở bán, cho thuê tài sản hình thành trong tương lai.

Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH DV Bất động sản Đảo Vàng do bà Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; dự án chưa đủ điều kiện mở bán nhưng Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng đã tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất của dự án trên từ nhiều khách hàng.

Công ty Đảo Vàng chỉ được tìm kiếm khách hàng, khách hàng ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư và tiền của khách hàng phải được chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư. Dù vậy, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, Nguyễn Ngọc Tiền ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng số tiền 131,3 tỷ đồng.

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền tại cơ quan chức năng (Ảnh: Người Lao Động)

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền còn được công chúng biết đến khi kết hôn với diễn viên Quý Bình . Cả hai về chung một nhà vào cuối năm 2020, trước đó cả hai đã 3 năm yêu nhau kín tiếng.

Sau đám cưới, Quý Bình ít hoạt động nghệ thuật và tập trung cho cuộc sống gia đình. Còn doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền khá kín tiếng, thường được Quý Bình nhắc đến trong những chia sẻ trên truyền thông.

Quý Bình từng bộc bạch: "Bà xã là người phụ nữ mạnh mẽ hiếm có. Tình cảm yêu thương dành cho gia đình tôi và gia đình của Tiền cũng rất hiếm. Bên ngoài cô ấy có là ai, làm gì đi chăng nữa nhưng khi về nhà, cô ấy có thể sẵn sàng thay đồ bộ, ra vườn hái rau, làm cá, nấu ăn... đó là điều mình sẽ khó bắt gặp ở những cô gái hiện đại bây giờ chứ nói gì một người thành đạt...".

Sau khi diễn viên Quý Bình qua đời, cuộc sống của Nguyễn Ngọc Tiền nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ dư luận. Tuy nhiên, nữ doanh nhân vẫn duy trì sự riêng tư nhất định cho đến khi vướng vào vòng lao lý.

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền là vợ của cố diễn viên Quý Bình