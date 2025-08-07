Sau hơn 5 tháng kể từ khi Quý Bình qua đời, những ồn ào liên quan đến vợ con nam nghệ sĩ vẫn chưa hề lắng xuống. Vợ của Quý Bình – CEO Ngọc Tiền – tiếp tục phải đối mặt với hàng loạt tin đồn tiêu cực liên quan đến công việc và đời tư, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần.

Bên cạnh việc từng phải đưa con trai Eric đi giám định ADN vì bị nghi không phải con ruột của Quý Bình, mới đây, trong một cuộc trò chuyện, chị Ngọc Tiền tiếp tục lên tiếng về tin đồn có mối quan hệ ngoài luồng với cháu rể – thông tin đang bị phát tán tràn lan.

Hình ảnh vợ Quý Bình trong clip chia sẻ.

Nữ CEO chia sẻ lý do lên tiếng: "Tuấn là cháu rể của mình lấy con gái lớn chị ba. Con gái lớn của Tuấn học năm một rồi, đứa con trai học lớp 10. Mình xin chia sẻ chứ không phải là thanh minh thanh nga gì ở đây vì đó là sự thật thì không cần thanh minh mà chỉ chia sẻ tại sao một đại gia đình, một cháu rể có thể im lặng như vậy? Bởi vì chúng tôi đoàn kết.

Chúng tôi im lặng không có nghĩa là không nói mà im lặng để chọn cách nói như thế nào mà nó bảo vệ cả người sống lẫn người chết", vợ Quý Bình nói.

Theo tiết lộ của chị Ngọc Tiền, vợ cháu gái và cháu rể đều đã ra Phú Quốc để hỗ trợ chị trong công việc, dự án và chăm sóc hai con nhỏ là Roy và Eric. Chính vì vậy, khi vướng vào tin đồn có quan hệ bất chính với cháu rể, vợ Quý Bình đã bật khóc:

"Nếu như bạn nói tôi lăng loàn, chắc nết, con hoang của ông giám đốc thì tôi thấy không nặng nề lắm nhưng các bạn nói đích danh cháu của tôi – người cháu mà tôi rất biết ơn – chụp hình của Tuấn, ghép hình Tuấn vô luôn là xúc phạm rất nặng nề. Tôi cảm giác tôi có trách nhiệm, ngoài trách nhiệm mẹ với con, vợ với chồng còn dì với cháu nữa nên tôi quyết định cầu tới cơ quan công quyền.

Tôi cũng dặn gia đình tôi là 'con ráng đợi Út nha, cả nhà mình nhớ bình tĩnh đừng có trả lời gì, đừng có lên mạng nóng nảy, đừng có phản ứng gì hết. Hãy tin Út như đã từng tin, Út sẽ làm được. Út sẽ đòi công bằng được…'.

Có thể các bạn chửi tôi cái gì cũng được, các bạn nói tôi lừa đảo thì cái đó có pháp luật... còn đối với người thân tôi cho các bạn thời gian rất là dài rồi mà các bạn không dừng lại thì đến lúc tôi tập trung đòi lại danh dự. Danh dự cho cháu, cho con".

Quý Bình và vợ từng rất hạnh phúc.

Trong clip chia sẻ, chị Ngọc Tiền cũng cho biết cháu rể là người từng chăm sóc cho Quý Bình, thậm chí đưa đi bơi và tắm rửa cho cố nghệ sĩ:

"Ở Hóc Môn Tuấn cũng tắm cho anh Bình đó nhưng các bạn rất ghét và Tuấn nói các bạn cũng không có nghe, các bạn sẽ không tin. Các bạn sẽ nói là tại lấy tôi, tại có con với tôi nên mới chăm anh Bình đúng không? Nhưng mà thôi cứ để cho cơ quan pháp luật".

Quý Bình kết hôn với nữ CEO Ngọc Tiền – người hơn anh 7 tuổi – vào năm 2020. Trong suốt 3 năm yêu nhau, cả hai giữ kín mối quan hệ cho đến ngày cưới. Khi chính thức công khai vợ, nam nghệ sĩ và Ngọc Tiền từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, đặc biệt liên quan đến chênh lệch tuổi tác và điều kiện tài chính.