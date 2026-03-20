Mới đây, thông tin doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền - vợ cố nghệ sĩ Quý Bình bị bắt tạm giam để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gây xôn xao dư luận. Theo thông tin trên Người Lao Động, doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng. Công ty này bị tố cáo có dấu hiệu đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án khu biệt thự tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Cuộc sống trước khi bị bắt tạm giam của doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền gây chú ý. Bởi ngoài làm công việc bất động sản, Nguyễn Ngọc Tiền còn được biết đến là vợ của cố nghệ sĩ Quý Bình. Cố nghệ sĩ Quý Bình từng chia sẻ, mặc dù Ngọc Tiền không hoạt động trong showbiz nhưng cô rất thấu hiểu, thông cảm và san sẻ khó khăn với anh. Trước khi chính thức về chung một nhà, Ngọc Tiền đã có 2 con riêng, mối quan hệ bố dượng - con riêng tốt đẹp. Cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới vào cuối năm 2020. Sau hôn nhân, cả hai chào đón thêm một bé trai vào năm 2022.

Từ năm 2020, nghệ sĩ Quý Bình đã mắc bệnh nhưng giấu kín thông tin, nhiều lần sang nước ngoài chạy chữa. Đến tháng 3/2025, nghệ sĩ Quý Bình qua đời trong sự tiếc thương sâu sắc của người hâm mộ. Tại tang lễ, vợ cố nghệ sĩ Quý Bình nói trong nước mắt: "Quý Bình ơi, anh sẽ mãi mãi trong lòng người ở lại. Xin anh yên nghỉ ở suối vàng, em, con và gia đình hai bên tiếp tục thực hiện tâm nguyện của anh. Em sẽ nuôi dạy con thật tốt, có ích cho xã hội. Cảm ơn anh đã cho em cảm nhận hạnh phúc trên hành trình của mình. Ta đến với nhau bằng nụ cười rạng rỡ. Ta ly biệt bằng dòng nước mắt nghẹn ngào. Yên nghỉ nhé, người thương".

Từ sau khi nghệ sĩ Quý Bình qua đời, doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền sống kín tiếng. Nữ doanh nhân này khoá mạng xã hội vì thường xuyên nhận những ý kiến tiêu cực từ cộng đồng mạng. Thời gian đầu, doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền vẫn đều đặn xuất hiện trong các ngày cúng thất của cố nghệ sĩ Quý Bình tại chùa.

Có lần, nữ doanh nhân đã lên tiếng trước tin đồn liên quan đến tài sản của cố nghệ sĩ Quý Bình, Ngọc Tiền nói: "Tới giờ phút này, tôi không có lấy tài sản nào của anh Bình hết, không có làm thừa kế nào luôn. Bữa mấy bạn là fan hâm mộ của anh Bình có chửi tôi về chiếc xe, tôi cũng chia sẻ luôn để mọi người hiểu đúng. Chiếc xe của anh Bình không phải tên anh Bình cho nên về mặt pháp lý không phải của anh Bình. Trợ lý pháp chế của tôi cũng đã liên hệ với chủ xe để trả chiếc xe này lại. Tôi rất là cương quyết trả lại tại vì bây giờ pháp luật cũng rất là nghiêm minh. Tôi không có dùng xe từ khi biết không phải xe của anh Bình, không có chính chủ".

Vào tháng 3/2026 vừa qua, gia đình tổ chức lễ giỗ đầu cho cố nghệ sĩ Quý Bình tại căn nhà riêng. Trong ngày giỗ của chồng, doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền không lộ diện cũng không có bất kì chia sẻ nào.

Về danh xưng "đại gia nghìn tỷ", doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền từng lên tiếng: "Người ta gọi tôi là 'đại gia nghìn tỷ' thì tôi thấy vui, điều đó giống như lời chúc phúc vậy. Đã là một đơn vị đầu tư và phát triển tại thành phố biển đảo Phú Quốc, việc đi đến doanh nghiệp nghìn tỷ là chuyện phải làm. Ví dụ như người ta gặp bạn và nói 'trời ơi con nhỏ đó nghèo xác xơ' thì tự nhiên mình cũng thấy tủi lòng đúng không? Còn nếu người ta nói mình là 'đại gia nghìn tỷ' nghe vẫn vui hơn nhưng nói thích thì tôi không có thích tại vì nghe từ "đại gia" nó rất là đại trà và không thân thiện.

Với tôi, ai cũng là 'người giàu' của chính cuộc đời mình. Một người lao động phổ thông có cuộc sống gia đình hạnh phúc, họ ăn một bữa ăn ngon bằng số tiền họ nhận được từ lao động, thì họ đã làm "đại gia". Tôi không biết mình nói vậy có động chạm không nhưng những gì là quan điểm, thì không nên phân định đúng hay sai. Dẫu vậy, tôi vẫn xem những cách gọi đó giống như Tết người ta đến nhà và dành cho mình một lời khen và mình phải phấn đấu để được như họ nghĩ. Và làm sao khi mình có tiền rồi sẽ làm cái gì đó có ích cho gia đình, cho con cái không phung phí, xa hoa vào bản thân, không se sua làm lố và biết chia sẻ với những mảnh đời khó khăn, sống có ích cho xã hội, và nhất là đã là một doanh nghiệp thì luôn có trách nhiệm với cộng đồng".