"Vợ chồng son": Hồng Vân “vỗ mặt” nam khách mời thích săn gái trẻ, chê vợ không bằng tình cũ

Chương trình truyền hình Vợ chồng son do Hồng Vân - Quốc Thuận làm MC hiện vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Trong số phát sóng mới đây, bên cạnh vợ chồng Hana Giang Anh thì câu chuyện về "em gái mưa" của vợ chồng Mai Tiền - Anh Toàn cũng thu hút nhiều sự quan tâm. Phần bộc bạch chân thực của cặp vợ chồng này về những kẻ thứ 3, thứ 4, thứ 5... đang được chia sẻ vì khá thẳng thắn và chân thực.

Vợ chồng son: Chồng đào hoa thích săn gái trẻ, chê vợ không bằng tình cũ.

Trên sóng truyền hình, Mai Tiền thành thật kể rằng khi cô bắt đầu quen Anh Toàn đã phải đau đầu xử lý khá nhiều rắc rối đến từ các cô em gái mưa. "Trước khi quen em, anh ấy có rất nhiều mối quan hệ ngoài luồng. Em nhớ có 1 bé còn rất trẻ, kiểu teen teen đó. Còn anh này thì kiểu mà teen teen ngọt ngọt là khoái lắm. Khi biết ông xã quen em, bé này đã nhắn tin rồi gọi điện chửi bới. Những người yêu cũ của anh ấy cũng vậy luôn. Chồng em đào hoa lắm".

Hồng Vân - Quốc Thuận.

Anh Toàn - Mai Tiền.

"2 đứa em quen nhau tầm 4 - 5 tháng thì đòi chia tay đến chục lần. Anh này có cái tính thích kiểm soát, bạn gái đi đâu cũng muốn báo cáo. Còn em thì không muốn điều này. Sau khi lấy nhau, ảnh mới sinh tật nhiều" - Mai Tiền kể.

Mai Tiền nói thêm, chồng cô rất hay ghen, anh ghen hài hước với cả con trai 4 tuổi của mình. Nhiều đêm ngủ chung, thấy vợ mải chăm sóc con nhỏ, Anh Toàn tỏ ra khó chịu vì vợ không quan tâm đến mình. Ngoài ra, Mai Tiền cũng kể tật xấu mà cô không hài lòng ở chồng chính là có thói hay nhậu. Trên sóng truyền hình, Mai Tiền hy vọng Anh Toàn sẽ bớt nhậu để bảo vệ sức khỏe của mình.

Cô vợ kể rằng chồng có rất nhiều mối quan hệ tình cảm trước khi 2 người quen nhau.

Về phần Anh Toàn, chẳng hiểu vì nguyên cớ làm sao mà anh chồng này vô tư kể về các cô bạn gái cũ: "Trước khi có vợ, em đã quen những cô bạn gái chăm sóc mình rất tận tình. Còn vợ em đó hả, nhiều khi em đi chơi tới sáng cũng không gọi. Cái đó em rất bất ngờ, em luôn tự hỏi vì sao những người con gái khác có mà vợ em lại không. Vợ em không ghen nhưng lại có hành động làm người khác sợ. Các bạn gái khác của em rất là ghen, em đi đâu cũng ghen hết. Em đi đâu vợ em cũng không hỏi, vợ chẳng ghen gì hết. Những điều đó làm em đặt dấu chấm hỏi".

Nghe Anh Toàn nói về vợ như thế, NSND Hồng Vân lập tức chấn chỉnh tư tưởng: "Chị hỏi em thế này, khi em đi nhậu, vợ gọi em hoài luôn thì em có khó chịu không. Em thích việc đó hay không thích". Được Hồng Vân hỏi, Anh Toàn đáp: "Tất nhiên là đàn ông không ai thích chuyện này hết. Còn không gọi lại thiếu thiếu".

Hồng Vân nhắc nhở Anh Toàn vì liên tục nói rằng vợ mình không ghen tuông như các cô bạn gái cũ.

Hồng Vân nói tiếp: "Thực ra chị thấy 5 năm tụi em lấy nhau không ngắn cũng không dài. Cách vợ em hành xử giống như người phụ nữ đã sống cùng chồng nhiều năm hơn. Đầu tiên, vợ chồng khi sống chung phải đặt ra cái ngưỡng giới hạn về sự tin tưởng, tôn trọng nhau. Cái thứ 2, nếu trong đầu em còn suy nghĩ so sánh vợ với những người bạn gái trước thì em nên bỏ ngay. Đừng bao giờ so sánh, vợ thì chỉ có 1 thôi. Người yêu có thể 5 - 7 cô cùng 1 lúc nhưng vợ thì chỉ duy nhất mà thôi. Em có thể so sánh người yêu này với người yêu kia, chứ không được so sánh vợ với người yêu cũ".