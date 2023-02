"Vợ chồng son" Bình An Phương Nga tung bộ ảnh lãng mạn - đón Valentine đầu tiên sau kết hôn

Phương Nga - Bình An chính thức về chung một nhà hồi tháng 10.2022 sau một thời gian dài bên nhau. 14/2 này chính là dịp Valentine đầu tiên của cặp đôi sau khi kết hôn, vậy nên họ đã ghi lại dấu mốc đặc biệt này bằng bộ ảnh Valentine lãng mạn bên sắc hoa tươi.



Phương Nga - Bình An chính thức về chung một nhà hồi tháng 10.2022 với lễ cưới ngập tràn hoa được tạo nên bởi Liti Wedding Planner và Liti Florist.

Không chỉ cùng có vẻ ngoài xuất sắc, cả Phương Nga và Bình An đều sở hữu sự nghiệp thành công đáng ngưỡng mộ. Vậy nên những câu chuyện tình yêu, hình ảnh cặp đôi cùng chia sẻ luôn được nhiều người hâm mộ đón nhận.

Là người chỉn chu cùng gu thẩm mỹ tinh tế, Bình An - Phương Nga đã kết hợp tỉ mỉ màu sắc trang phục và màu sắc của những đóa hoa để mang đến sự hài hòa trong từng khung hình.

Chụp cùng đóa hoa mang tone màu pastel, cặp đôi diện trang phục tối màu, trung tính - Bình An với vest đen sang trọng sánh đôi cùng Phương Nga với chiếc váy màu đỏ trầm quyến rũ.

Bình An luôn dành những cử chỉ thân mật cho Phương Nga, cùng đóa hoa tạo hình trái tim khiến cho bức ảnh trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

Nhìn những cử chỉ yêu thương và ánh mắt tình cảm họ trao nhau, ai ai cũng dành sự ngưỡng mộ cho câu chuyện tình yêu đẹp ấy. "Nga nghĩ rằng mặc dù cả hai cưới nhau rồi thì vẫn nên giữ những thói quen khi mà hai đứa đang còn yêu. Thỉnh thoảng vẫn có những chuyến đi chơi bất ngờ, có những dịp kỷ niệm và làm những điều mà hồi mình vẫn đang còn hẹn hò hay làm."

"An là tuýp người lãng mạn, còn Nga thì lại là một người khá là khô khan và không hay thể hiện tình cảm. Nhưng mà bên cạnh An thì Nga biết An thích như vậy nên nhiều lúc mình cũng biết cách để làm nhiều điều bất ngờ dành tặng An." - Nàng Á hậu chia sẻ.

"Nhiều người nói rằng những món quà lãng mạn như hoa là phung phí, thế nhưng với mình chẳng có gì quý giá hơn niềm vui của người mình yêu cả. Đối với cả hai đứa, sự quan tâm lẫn nhau luôn được đặt lên hàng đầu, và hoa chính là cách An thể hiện tình yêu dành cho Nga một cách ngọt ngào nhất." - Bình An nói.

Từng loại hoa được sử dụng trong bộ ảnh cũng đều mang thông điệp của tình yêu như hoa hồng Ecuador, calla lily, tulip,... Hoa tươi trong bộ ảnh Valentine lần này đến từ thương hiệu hoa tươi nhập khẩu Liti Florist - một trong những thương hiệu hoa tươi được nhiều người nổi tiếng tin tưởng lựa chọn.

Dành riêng cho mùa Valentine này, Liti Florist ra mắt BST "You. Me. Us" để bạn có thể bày tỏ yêu thương một cách chân thành nhất đến nửa kia qua vẻ đẹp của những bông hoa tươi.

Bạn có thể tham khảo thêm các mẫu hoa tinh tế tại:

Website: https://litiflorist.com/bst/valentine

Facebook: https://www.facebook.com/Litiflorist

Hotline: 096.406.3355

Thương hiệu tổ chức tiệc cưới hỏi cao cấp Liti Wedding Planner:

Website: https://litiwedding.asia/

Facebook: https://www.facebook.com/liti.wedding

Hotline: 098.496.3355