Ngỡ ngàng khu vườn hữu cơ 100m2 trên nóc nhà tầng 5: Dưa lưới, dâu tây trĩu quả giữa lòng Đà Nẵng

Vốn sinh ra ở vùng nông thôn và mang lòng yêu thích sự gần gũi với thiên nhiên, vợ chồng chị Loan đã quyết định thiết kế không gian sân thượng rộng 100m2 ngay từ khi xây nhà. Đây không chỉ là nơi cung cấp thực phẩm mà còn là không gian xanh, khu vực vui chơi giải trí lý tưởng cho tất cả các thành viên trong gia đình.
Để có được thành quả như hiện tại, 4 năm trước, chị Loan đã phải kiên trì vận chuyển từng bao đất lên tầng 5 của ngôi nhà. Chị tính toán vô cùng cẩn thận từ khâu lựa chọn chậu trồng đến cách sắp xếp các loại rau quả.
Thay vì dùng thùng xốp dễ vỡ và rỉ nước, chị ưu tiên dùng khay nhựa đúc sẵn và thùng phi nhựa dung tích lớn để đảm bảo độ bền và sự sạch sẽ cho mặt sàn. Các lớp không gian được tận dụng tối đa giúp mỗi loại cây, từ cây leo giàn đến cây ưa bóng hay ưa nắng, đều nhận đủ ánh sáng để phát triển nhanh chóng.
Bí quyết để vườn rau luôn tươi tốt và năng suất cao theo chị Loan nằm ở khâu làm đất. Đất trước khi trồng phải được phơi khô, làm sạch mầm bệnh. Chị thường trộn theo tỷ lệ 50% đất thịt và 50% còn lại là các giá thể như phân hữu cơ, sơ dừa, tro trấu, rác nhà bếp hoặc bột bánh dầu đã ủ hoai.
Chị luôn tuân thủ phương pháp canh tác hữu cơ, không ngại đêm tối soi đèn bắt sâu thủ công để bảo vệ lá. Đối với các loại cây dễ bị sâu bệnh như dưa lưới, dâu tây hay khổ qua, chị sử dụng dầu neem phun phòng định kỳ hai tuần một lần vào buổi sáng.
Trong quá trình làm vườn, chị Loan luôn giữ tinh thần ham học hỏi và thích chinh phục những giống cây khó chăm sóc. Chị ưu tiên trồng rau theo mùa, mùa hè tập trung các loại dưa, còn mùa lạnh chuyển sang cà chua, dâu tây, xà lách hay cải kale. Đặc biệt, với giống dưa lưới "khó nhằn", dù từng phải nhổ bỏ 40% diện tích ở vụ đầu do côn trùng phá hoại, chị vẫn không bỏ cuộc.
Từ những kinh nghiệm quý báu đó, chị đã làm chủ kỹ thuật chăm sóc như chỉ giữ lại một quả mỗi cây để tập trung dinh dưỡng, bổ sung dịch chuối định kỳ và cắt nước hai ngày trước khi hái để dưa đạt độ ngọt đậm nhất.
Hiện tại, khu vườn không chỉ cung cấp trái ngọt cho gia đình mà còn là nơi chị Loan chia sẻ niềm vui với họ hàng, hàng xóm. Chị bộc bạch rằng việc chăm sóc vườn không hề vất vả mà trái lại còn mang đến sức sống mới và tình yêu thiên nhiên cho cả nhà.
Nhìn vườn rau trên cao luôn gọn gàng, sạch sẽ và tươi xanh, chị cảm thấy vô cùng hài lòng với nỗ lực vác đất bắt sâu suốt nhiều năm qua, đồng thời luôn sẵn lòng chia sẻ bí quyết cho những người có cùng đam mê.
Ảnh: Thanh niên, Thương hiệu & Sản phẩm