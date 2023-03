Vợ chồng Linh Rin - Phillip Nguyễn công khai ảnh cưới ‘full HD’: Chú rể tuyên bố một câu đậm chất ngôn tình, chi tiết hoa cưới của cô dâu gây sốt

Sau hôn lễ gây xôn xao vào hôm qua (23/3), sáng nay (24/3), vợ chồng Linh Rin và Phillip Nguyễn đã cùng nhau có chia sẻ mới trên trang cá nhân.

Cặp vợ chồng mới cưới cùng đăng tải những hình ảnh nét căng trong hôn lễ của cả hai vào hôm qua. Trong hình, Linh Rin diện chiếc váy cưới lộng lẫy và sang trọng. Về phần chú rể Phillip Nguyễn, anh mặc trên người bộ trang phục truyền thống của Philippines.

Cả hai đứng trong khung cảnh hoàng hôn đầy thơ mộng. Trong bài đăng của mình, Phillip Nguyễn còn để lại dòng viết đậm chất ngôn tình khiến dân tình không khỏi ghen tị: 'Anh yêu vợ rất nhiều. Tôi đã kết hôn với tình yêu của đời mình vào hôm qua'. Nam doanh nhân còn không quên gắn tài khoản trang cá nhân của vợ vào bài viết.

Về phần Linh Rin, người đẹp cũng ngọt ngào không kém gì ông xã mình khi để lại dòng trạng thái bằng tiếng Anh: 'Walked down an aisle and found my forever' (Tạm dịch: Bước xuống lối đi và tìm thấy tình yêu mãi mãi của mình). Linh Rin cũng không quên gắn tài khoản trang cá nhân của ông xã vào bài đăng.

Cô dâu - chú rể trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong tiệc cưới

Bên cạnh đó, cô dâu Linh Rin cũng tiết lộ chi tiết nhỏ về bó hoa cầm tay của cô trong hôn lễ. Theo Linh Rin, bó hoa cô cầm trong hôn lễ nặng tới 5kg.



Bó hoa của Linh Rin nặng tới 5kg