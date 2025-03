Vợ chồng Huyền thoại Hollywood Gene Hackman đã chết 9 ngày trước khi được phát hiện

Đã có những báo cáo đầu tiên từ phía cảnh sát liên quan đến cái chết của vợ chồng ngôi sao Hollywood Gene Hackman. Theo đó, cả hai được phát hiện đã chết hơn một tuần sau khi máy tạo nhịp tim của ngôi sao Hollywood quá cố ngừng theo dõi chuyển động tim của ông.

Cảnh sát trưởng Quận Santa Fe, Adan Mendoza, cho biết trong một cuộc họp báo vào thứ Sáu (theo giờ Mỹ): "Một cuộc thẩm vấn ban đầu đã được tiến hành liên quan đến máy tạo nhịp tim của ông Hackman. Điều này cho thấy sự kiện cuối cùng của ông được ghi lại vào ngày 17 tháng 2 năm 2025. Tôi đã được thông báo rằng một cuộc điều tra kỹ lưỡng hơn sẽ được hoàn thành".

Cảnh sát trưởng cũng chỉ ra rằng nhà nghiên cứu bệnh học đã chia sẻ những phát hiện ban đầu với ông vào lúc 2 giờ chiều giờ địa phương trong ngày thứ Sáu, rằng họ tin ngày cuối cùng của Gene Hackman là ngày 17 tháng 2 - dựa trên dữ liệu máy tạo nhịp tim.

Cảnh sát trưởng Adan Mendoza cũng tiết lộ rằng "cả hai người đều có kết quả xét nghiệm âm tính với carbon monoxide". Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, nguyên nhân tử vong chính thức vẫn chưa được xác định đối với Hackman và vợ ông, bà Arakawa. Cảnh sát trưởng cũng nói thêm rằng hiện tại vẫn chưa rõ ai trong 2 vợ chồng Hackman là người ra đi trước. Cảnh sát vẫn đang ghép nối lại mốc thời gian.

Cảnh sát trưởng Quận Santa Fe Adan Mendoza đưa ra những báo cáo mới liên quan đến cái chết của vợ chồng Gene Hackman và Betsy Arakawa trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu (giờ Mỹ). (Ảnh: AP)

Bản cập nhật mới nhất về cuộc điều tra cái chết của vợ chồng Gene Hackman và một trong ba con chó của họ ghi rằng cả hai được phát hiện đã chết trong nhà mình ở New Mexico vào khoảng 1:45 chiều giờ địa phương vào thứ Tư.

"Một cá nhân đã đến để bảo trì nơi ở, trở nên lo lắng sau khi không nhận được câu trả lời và đã liên hệ với lực lượng an ninh khu phố để tiến hành kiểm tra phúc lợi" - theo thông cáo báo chí của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Santa Fe mà Page Six có được trước đó - "Sau đó, lực lượng an ninh đã kiểm tra nơi ở và thấy Hackman và Arakawa nằm bất động trên mặt đất qua cửa sổ và đã gọi 911".

Theo cảnh sát vào thời điểm đó, cửa trước của ngôi nhà không được mở khóa, tuy nhiên, không có hành vi phạm pháp nào bị nghi ngờ. Một phát ngôn viên của sở cảnh sát trưởng đã nói với Page Six vào đầu ngày thứ Sáu rằng dường như không có bất kỳ hoạt động "tội phạm" nào, nhưng không có gì bị "loại trừ". Những cái chết cũng được coi là "đáng ngờ". Người đại diện nói thêm rằng các nhà điều tra đã phỏng vấn ít nhất một trong những công nhân bảo trì, mặc dù không có nghi phạm nào được nêu tên.