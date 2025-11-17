Nam NSND cả nước biết mặt: U70 vẫn là "trai tân", sống trong căn phòng 10m2

Cả nước biết mặt, nhớ tên

NSND Quốc Khánh tên đầy đủ là Trần Quốc Khánh sinh năm 1962 tại Hà Nội trong một gia đình có 2 chị em, bố mẹ làm công chức nhà nước.

Học hết lớp 10, Quốc Khánh thi vào khóa đào tạo diễn viên năm đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam (1978-1982) cùng lớp với NSND Trung Anh, NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, Quế Hằng, Việt Thắng…

Tốt nghiệp, anh thực hiện nghĩa vụ quân sự rồi trở về nhà hát Kịch Việt Nam công tác đến khi nghỉ hưu (tháng 11/2022).

Bên cạnh sân khấu, Quốc Khánh để lại dấu ấn sâu sắc cho khán giả ở lĩnh vực phim truyền hình, điện ảnh với các tác phẩm: Ghen, Trừng phạt, Những người độc thân vui vẻ, Áo lụa Hà Đông, Sóng ở đáy sông, Kẻ giấu mặt…

Quốc Khánh trong vai Ngọc Hoàng.

Anh và Xuân Bắc nhận danh hiệu NSND năm 2023.

Cái tên Quốc Khánh đặc biệt tỏa sáng trong chương trình Gặp nhau cuối tuần và series Gặp nhau cuối năm của VTV3 với vai Ngọc Hoàng. Từ đây, tên tuổi của anh được cả nước biết đến và yêu mến bởi sự duyên dáng, dí dỏm trong lối diễn.

Nhiều câu nói của Ngọc Hoàng Quốc Khánh đã trở thành câu cửa miệng một thời của giới trẻ Việt như: Thích màu hồng ghét sự giả dối, Quyết liệt thì mới được việc, Không làm gì mà vẫn giàu chỉ có đi lừa đảo...

Với những đóng góp của mình cho nền nghệ thuật nước nhà, năm 2012, Quốc Khánh được phong tặng danh hiệu NSƯT. Năm 2022, anh nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam, chỉ tham gia một số hoạt động nghệ thuật. Năm 2023, anh được phong tặng danh hiệu NSND.

Nghỉ hưu, sống trong căn phòng 10m2

Ngoài đời, Quốc Khánh sở hữu nhiều nét tính cách độc đáo. Báo Vietnamnet viết về nam NSND rằng, anh có thể uống tới 1 lít sữa tươi mỗi ngày, đặc biệt vào ban đêm và yêu thích màu hồng.

Quốc Khánh cho biết màu hồng khiến anh cảm thấy ấm áp vào mùa đông và thoáng mát vào mùa hè. Anh cũng thích mặc đồ jeans, câu cá đêm và chơi bi-a. Tại Nhà hát Kịch Việt Nam, đồng nghiệp gọi anh là “Khánh quậy” nhờ tính cách hài hước, tinh nghịch.

Nam NSND hiện vẫn ở trong căn nhà của bố mẹ để lại, căn phòng của anh chỉ vỏn vẹn diện tích 10m2.

Nam NSND sinh năm 1962 là người có cách sống giản dị, ăn mặc bình dân và hiếm khi mua đồ hiệu.

Quốc Khánh có thói quen "ngủ nướng" đến trưa, không nghe điện thoại lạ. Nếu có điện thoại book show (đặt sô diễn) thì họ sẽ để lại tin nhắn và anh sẽ biết và sẽ nghe ở cuộc điện thoại tiếp theo.

Kể từ khi mẹ qua đời năm 2017, anh sống trong ngôi nhà của bố mẹ để lại, căn phòng anh ở diện tích khoảng 10m2. Kể về không gian sống của mình với báo Dân Trí, Quốc Khánh bảo, mọi vật dụng trong phòng đều phải thiết kế mỏng dẹt nhất có thể cho phù hợp.

"Nó hẹp đến nỗi các vật dụng trong phòng như giường tủ, bàn ghế đều phải "chế" mỏng theo diện tích phòng. Chiếc tủ đựng quần áo của tôi thậm chí không đủ sâu để treo dọc quần áo, mà phải treo theo kiểu… úp sấp vào nhau. Tuy nhiên, tôi quan niệm nhà to hay nhỏ không phải là vấn đề, mình cứ vui là quan trọng nhất", anh nói.

U70 vẫn là “trai tân”

Có lẽ Quốc Khánh là nghệ sĩ hiếm hoi trong showbiz Việt mà ở tuổi 63 vẫn là trai tân. Anh cũng nhiều lần nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng cuối cùng lại từ bỏ.

Báo Lao Động viết, khi mẹ của nam NSND còn sống, bà cũng thường xuyên giục anh cưới vợ vì chị gái đã yên bề gia thất nhiều năm. Nhưng ở những năm cuối đời, bà thấu hiểu được suy nghĩ của con trai nên không còn ép anh lập gia đình.

Anh hài lòng với cuộc sống độc thân.

Nói trên báo Vietnamnet, nam nghệ sĩ bày tỏ: "Tôi lựa chọn cuộc sống tự do nên không lấy vợ. Vì lấy vợ ngoài tình yêu thương, còn có cả những ràng buộc trách nhiệm. Mỗi người một suy nghĩ, tôi không phải chạy theo ai cả, mình cảm thấy cuộc sống vui vẻ, thoải mái là được”.

Dù có lúc cô đơn nhưng NSND Quốc Khánh vẫn hài lòng với lựa chọn của mình. Anh bộc bạch trên báo Dân Trí: "Tôi cũng từng đứng giữa ngã 3 đường để suy nghĩ về cuộc đời mình: Lấy vợ hay độc thân? Mình chọn cuộc sống tự do, thì sau này phải chịu cảnh về già đau đớn, không ai chăm sóc".