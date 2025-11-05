Vào dịp Tết Ất Tỵ, Hoa hậu H'Hen Niê lần đầu công khai ông xã với công chúng. Tuấn Khôi hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh và đạo diễn, chuyên sản xuất phim quảng cáo. Cặp đôi này đã âm thầm đồng hành bên nhau từ năm 2018.

Sau nhiều năm yêu kín tiếng, H'Hen Niê đã tổ chức lễ cưới giản dị với ông xã Tuấn Khôi vào tháng 4 vừa qua. Đám cưới của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 diễn ra ấm cúng tại quê nhà Đắk Lắk.

Hậu kết hôn, Hoa hậu H'Hen Niê thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên ông xã Tuấn Khôi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cứ lâu lâu, hai vợ chồng lại trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi của cư dân mạng, đa phần bị đánh giá thiếu tinh tế, kém duyên, và kết quả... lại phải xin lỗi.

H'Hen Niê đã tổ chức lễ cưới giản dị với ông xã Tuấn Khôi vào tháng 4 vừa qua

Cặp đôi này đã đồng hành bên nhau từ năm 2018

Sau khi về chung một nhà, H'Hen Niê và ông xã nhiều là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội

Một trong những lùm xùm lớn nhất thời gian gần đây của cặp đôi chính là clip pha cà phê bằng sữa của H'Hen Niê được Đăng Khôi đăng tải trên trang cá nhân. Nhiều người phản đối và chỉ trích việc làm của chồng H'Hen Niê trong clip, cho rằng hành động này là kém duyên, quá trớn.

Thời điểm bị netizen phản ứng gay gắt, Hoa hậu 9x còn khiến khán giả lắc đầu chán nản vì đứng ra bênh vực, hùa theo cho rằng chồng xem video bên nước ngoài và học theo. Khi thấy sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, H'Hen Niê cho biết đã rút kinh nghiệm: "Cảm ơn tất cả cả nhà đã để lại bình luận và chia sẻ cảm xúc của mình để Hen hiểu là mỗi người đều có cảm xúc riêng. Chân thành và biết ơn vì đã luôn góp ý và thật tình chia sẻ cảm xúc của mình đến Hen. Xin lỗi cả nhà vì đã làm cả nhà không vui, khó chịu vào một ngày cuối tuần như vậy".

Tuấn Khôi cũng lên tiếng gấp khi vướng ồn ào: "Sau khi nhận được góp ý và thấy có thể ảnh hưởng đến vợ, mình đã chủ động gỡ. Clip này chỉ là chuyện vui cá nhân, không mang mục đích truyền thông hay quảng cáo nào cả. Mình xin lỗi vì sự thiếu cân nhắc, và cảm ơn mọi người đã góp ý thẳng thắn, tử tế. Mình sẽ rút kinh nghiệm để cẩn trọng hơn với những gì chia sẻ công khai".

Chồng H'Hen Niê pha cà phê bằng sữa thừa của vợ cho 4-5 đồng nghiệp uống

Hành động này của Tuấn Khôi bị nhiều người xem là kém duyên và tiềm ẩn rủi ro về sức khỏe

Vợ chồng H'Hen Niê đã xóa video, cho biết đã rút kinh nghiệm sau vụ việc này

Đây không phải lần đầu tiên vợ chồng của Hoa hậu 9x vướng tranh cãi. Cuối tháng 9 vừa qua, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi chia sẻ hình ảnh cầm bỉm của con gái trên trang cá nhân. Anh cho biết rất hạnh phúc khi thấy con đi vệ sinh đúng giờ, đồng thời vui vẻ thay bỉm cho con. “Thì ra có một ngày mà nhìn tã con thấy đầy cũng cảm thấy vui nữa”, Tuấn Khôi viết.

Tuy nhiên, không ít netizen cho rằng đây là chuyện không cần đem lên mạng xã hội để chia sẻ. Thậm chí một số cư dân mạng còn thẳng thừng để lại bình luận cho rằng Tuấn Khôi nhảm nhí và kém duyên.

Trên mạng xã hội, nhiếp ảnh gia từng gây bàn tán khi công khai hình ảnh mặc váy hồng đầy nữ tính, đội tóc giả dài thướt tha. Tuấn Khôi còn liên tiếp thực hiện động tác xoay váy, tạo dáng nữ tính để trêu đùa Hoa hậu H'Hen Niê. Những trò đùa vui của anh không đem lại mảng miếng hài hước mà lại khiến nhiều người phải nhăn mặt vì không giống ai.

Tuấn Khôi nhận về những đánh giá tiêu cực khi khoe bỉm của con vào cuối tháng 9 vừa qua

Hình ảnh mặc váy hồng, đội tóc giả của chồng H'Hen Niê từng bị bàn tán sôi nổi

Sau những lùm xùm, trưa ngày 3/11, H'Hen Niê tiếp tục đăng bức tâm thư dài lên tiếng xin lỗi. Cô hứa sẽ rút kinh nghiệm và mong netizen sẽ không mỉa mai hay tấn công gia đình. Hoa hậu viết: "Sau những ngày lắng lại, Hen nhận ra rằng vợ chồng Hen đã thiếu kinh nghiệm, thiếu suy nghĩ thấu đáo khi chia sẻ những thông tin, sau khi xem nhiều nhận xét, góp ý rất đáng để suy ngẫm từ các cô chú anh chị. Đây thật sự là bài học quý giá cho cả hai vợ chồng trong hành trình làm cha mẹ!

Một lần nữa, Hen chân thành xin lỗi mọi người vì sự việc này, cảm ơn mọi người đã góp ý, chỉ bảo. Hen và anh Khôi sẽ rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn, và tiếp tục học hỏi mỗi ngày để trở thành những người cha mẹ tốt hơn, và những người có trách nhiệm hơn trong từng hành động, lời nói. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và thông cảm".

H'Hen Niê viết tâm thư xin lỗi, hứa sẽ rút kinh nghiệm và mong netizen sẽ không mỉa mai hay tấn công gia đình vào ngày 3/11

Nhiều ý kiến cho rằng những mảng miếng gây cười hay trò đùa mà Tuấn Khôi thực hiện với mục đích tạo nội dung mạng xã hội lại phản tác dụng, khiến khán giả cảm thấy kém duyên và thiếu tinh tế. Thay vì mang lại tiếng cười, loạt clip lại khiến người xem khó chịu vì sự vô tư thái quá của anh, dẫn tới việc gây tranh cãi.

Sau hàng loạt lùm xùm, nhiều khán giả khuyên Hoa hậu H’Hen Niê và chồng nên cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi đăng tải bất kỳ nội dung nào trên mạng xã hội. Là người nổi tiếng, mỗi động thái của cô sẽ đều được cư dân mạng theo dõi sát sao. Do đó nếu như liên tục chia sẻ khoảnh khắc gây tranh cãi, hình ảnh của cặp đôi sẽ có thể ảnh hưởng xấu đi trong mắt của công chúng.

Cặp đôi nhận về không ít lùm xùm và tranh cãi trái chiều trong thời gian qua