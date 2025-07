Trong chương trình bình luận trực tiếp trên kênh GB News, hai MC Alex Armstrong và Ellie Costello không giấu nổi vẻ sững sờ khi chuyên gia hoàng gia Kinsey Schofield khẳng định: "Hợp đồng của Harry – Meghan với Netflix đã chính thức chết. Netflix sẽ không gia hạn khi nó hết hạn vào tháng 9 tới".

Ellie không giấu nổi ngạc nhiên, thốt lên: "Có vẻ như Netflix đã chán cặp đôi này rồi!". Kinsey đáp lời: "Chính xác. Một nguồn tin tiết lộ với nhà báo Rob Shuter rằng: 'Cô ấy có danh tiếng, có nền tảng, có báo chí, nhưng những con số thì thảm hại. Họ chỉ chờ để kết thúc cho êm đẹp'".

Theo Kinsey, Netflix sẽ để hợp đồng hết hạn trong im lặng. "Không còn ai thực sự quan tâm nữa. Trước đây, họ còn được xem là ngầu, là biểu tượng của làn sóng mới. Giờ thì chỉ như tiếng ồn trong nền".

Không khí trường quay như lặng đi khi Kinsey nhấn mạnh: "Năm 2025 chứng kiến một loạt dự án của Meghan Markle ra mắt trong hỗn loạn từ đổi tên thương hiệu American Riviera Orchard thành As Ever, rồi từ Archetypes sang Confessions of a Female Founder. Không có sự sắp xếp bài bản nào cả. Công chúng đang mệt mỏi và quá tải với nhà Sussex".

Cặp đôi và Netflix được cho là đã đạt thỏa thuận ngầm chia tay mà không phát thông báo chính thức. Trước đó, dự án phim tài liệu về môn thể thao polo của Vương tử Harry chỉ thu hút vỏn vẹn 500.000 lượt xem – một con số quá khiêm tốn so với kỳ vọng.

Nguồn tin cũng tiết lộ rằng ban điều hành Netflix không hài lòng khi Meghan ưu tiên phát triển thương hiệu cá nhân "As Ever" hơn là các nội dung truyền hình. Kinsey chia sẻ: "Công bằng mà nói, Meghan vẫn còn chịu khó làm việc. Cô ấy ra mắt rượu vang hồng, mứt thủ công... Ít ra thì cô ấy còn nỗ lực. Còn Vương tử Harry – tôi không thấy nhiều tham vọng từ phía anh ấy".

"Tôi biết sẽ có người chỉ trích tôi khi nói điều này, nhưng thực sự Meghan là người có bản lĩnh làm ăn", Kinsey thẳng thắn. "Tôi chỉ mong họ làm nhiều hơn cho từ thiện, sống đúng như lời hứa 'phụng sự cộng đồng' mà họ từng tuyên bố. Nhưng ít ra, Meghan vẫn bận rộn".

Cũng theo Kinsey, Meghan nên quay lại với nghiệp diễn, bởi thậm chí những tập phim cũ Suits còn hút người xem hơn nhiều so với With Love hay Polo .

Một nguồn tin nói với The Sun : "Hợp đồng đã kết thúc. Sẽ không có dự án nào mới nữa. Netflix cảm thấy họ đã khai thác được hết những gì có thể từ cặp đôi này".

Dù vậy, nguồn tin khẳng định không có xích mích nào giữa đôi bên. "Mọi chuyện chỉ đơn giản là kết thúc đúng lúc. Nhưng đây chắc chắn là một cú giáng mạnh với Harry – anh ấy vừa mất một nguồn thu khổng lồ".

Đáng chú ý, Netflix mới đây đã ký hợp đồng hợp tác với Vua Charles và nam diễn viên Idris Elba cho một bộ phim tài liệu về ảnh hưởng của tổ chức The King's Trust – dấu hiệu rõ ràng cho thấy Netflix vẫn giữ quan hệ tốt với Hoàng gia.

Theo Express