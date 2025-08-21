Vợ chồng Đông Nhi đưa con tới trường, chiếc cặp của con gái cũng gây chú ý

Mới đây, vợ chồng Ông Cao Thắng - Đông Nhi đã cùng nhau đưa cô con gái Winnie đi học. Cô bé Winnie có vẻ khá hào hứng trong ngày đầu tiên nhập học tại ngôi trường mới. Cô được bố mẹ sắm sửa chỉn chu, từ đồng phục cho tới giày dép, cặp táp. Tới học tại trường mới, Đông Nhi - Ông Cao Thắng đã chọn cho con gái chiếc balo chắc chắn mà cũng không kém phần ưng mắt với họa tiết ngọt ngào, dễ thương.

Có thể thấy, chiếc balo hình Kuromi mà Winnie sử dụng là một lựa chọn vô cùng dễ thương và tiện lợi dành cho các bé học sinh tiểu học. Thiết kế balo nổi bật với hình nhân vật Kuromi đáng yêu, phối màu tím - hồng pastel nhẹ nhàng, chắc chắn sẽ khiến các bé gái yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Phần mặt trước của balo in hình 3D sống động, trang trí thêm các chi tiết lấp lánh giúp balo trở nên nổi bật hơn. Ngoài ra, balo còn có móc treo có thể đính thêm phụ kiện, gấu bông xinh xắn, tăng thêm sự thú vị cho bé khi sử dụng.

Về kích thước, balo rộng 27cm, cao 33cm và dày 15cm - vừa vặn để đựng sách vở khổ A4, hộp bút, bình nước hay các đồ dùng học tập khác. Quai đeo được thiết kế bản to, có lớp đệm lưới thoáng khí và dây đai trợ lực, giúp bé mang vác thoải mái, không bị đau vai.

Việc sắm một chiếc balo chất lượng cho bé tiểu học vô cùng quan trọng, bởi đây không chỉ là vật dụng đồng hành hằng ngày mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và thói quen học tập của trẻ. Một chiếc balo tốt với thiết kế khoa học, quai đeo êm ái và trọng lượng nhẹ sẽ giúp bé mang sách vở thoải mái, tránh tình trạng gù lưng hay đau vai. Đồng thời, balo bền đẹp, nhiều ngăn tiện lợi cũng giúp bé sắp xếp đồ dùng ngăn nắp, tạo hứng thú hơn mỗi khi đến lớp. Vì vậy, chọn balo chất lượng chính là cách ba mẹ vừa bảo vệ sức khỏe, vừa khơi gợi tinh thần học tập tích cực cho con.