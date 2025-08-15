Clip 25 giây siêu chữa lành của 3 mẹ con Đông Nhi: Đây là khoảnh khắc mà người phụ nữ đẹp hơn bao giờ hết!

Bước sang tuổi 37, Đông Nhi vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, sự nghiệp vững vàng và mái ấm viên mãn bên Ông Cao Thắng.

Sau 5 năm kết hôn, cặp đôi vẫn là tâm điểm chú ý của công chúng. Họ hiện có hai cô con gái đáng yêu và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngập tràn tiếng cười lên mạng xã hội.

Gắn bó suốt 16 năm từ khi yêu đến lúc về chung một nhà, Đông Nhi thừa nhận cô vẫn thích được ở cạnh chồng cả trong công việc lẫn cuộc sống. Sự gắn kết ấy càng thêm bền chặt kể từ khi hai “thiên thần nhỏ” xuất hiện. Gia đình duy trì thói quen đưa con đi du lịch, gặp gỡ bạn bè để các bé luôn cảm nhận được trọn vẹn sự ấm áp và yêu thương.

Tổ ấm của Đông Nhi và Ông Cao Thắng hiện có hai công chúa: Ông Yên Nhi (Winnie) sinh tháng 10/2020, lanh lợi, thông minh và nổi bật với những biểu cảm “gây bão” mạng xã hội; và Ông Gia Hân (Hannie) sinh tháng 8/2024, mang cái tên chứa đựng mong ước gia đình luôn ngập tràn niềm vui, hạnh phúc.

Winnie và Hannie sở hữu kênh Tiktok với 430.000 người theo dõi, độ nổi tiếng của 2 tiểu công chúa nhà tài phiệt quả thật cũng không kém gì bố mẹ mình.

Theo dõi 2 cô bé này sẽ thấy không chỉ sinh ra trong gia đình giàu có và nổi tiếng, 2 bạn nhỏ này còn được lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ. Mẹ Đông Nhi dù có bận rộn đến đâu vẫn luôn dành thời gian và tận tay chăm sóc 2 thiên thần của mình.

Đông Nhi và 2 cô công chúa

Gần đây trên kênh Tiktok của Winnie và Hannie, 1 đoạn clip chỉ vỏn vẹn 25 giây nhưng mang tính chữa lành vô cùng.

Trong clip, mẹ Đông Nhi địu em Hannie phía trước và cõng theo chị Winnie đằng sau. Cả 2 em bé bám chặt lấy mẹ như thế nhưng mẹ Đông Nhi không hề thấy phiền hay nặng nề gì mà còn cười vô cùng hạnh phúc. Thậm chí còn đi lại khắp nơi để chiều 2 em trong khi mọi người vẫn đang ngồi bên bàn ăn.

Hannie thì đưa đôi mắt tròn xoe của mình ngơ ngác nhìn khắp nơi còn chị Winnie thì chị im lặng tựa đầu vào lưng mẹ. Những người yêu mến Winnie đều biết em là em bé tình cảm và hiểu chuyện vô cùng. Em quấn mẹ và yêu mẹ lắm nhưng mỗi lần theo mẹ đi show hay sự kiện em đều ngoan ngoãn ngồi ở dưới chờ đợi, không hề quấy khóc hay làm phiền ai.

Đoạn clip này dù chỉ dài có 25 giây nhưng thu hút 2 triệu lượt xem. Ở phần bình luận, nhiều người để lại cảm nghĩ rằng những khoảnh khắc này là khoảnh khắc người phụ nữ đẹp hơn bao giờ hết!